Программа Звезда на 17 декабря 2022, телепрограмма на весь день

Телепрограмма Звезда на 17 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач Звезда 17.12.2022



05:00 Александровский сад-2. 6-я и 7-я серии - «Гибель команды»

06:45 17 декабря - День РВСН

07:10 Трое в лодке, не считая собаки

08:00 Новости дня

08:15 Трое в лодке, не считая собаки

10:10 Легенды музыки. Музыка в фильме Иван Васильевич меняет профессию

10:40 Легенды науки. Михаил Миль

11:25 Главный день

12:10 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным

13:00 Новости дня

13:15 Время героев

13:35 Не факт

14:00 Война миров. Битва за небо. Советские летчицы против асов Люфтваффе

14:50 Охота на Берию. 1-я - 9-я серии

18:00 Новости дня

18:25 Охота на Берию. 1-я - 9-я серии

23:00 Сумка инкассатора

00:55 Семь невест ефрейтора Збруева

02:35 Трое в лодке, не считая собаки

04:50 Перелом. Хроника Победы



В программе возможны изменения.