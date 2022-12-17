Программа Звезда на 17 декабря 2022, телепрограмма на весь день

Телепрограмма Звезда на 17 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач Звезда 17.12.2022
05:00 Александровский сад-2. 6-я и 7-я серии - «Гибель команды»
06:45 17 декабря - День РВСН
07:10 Трое в лодке, не считая собаки
08:00 Новости дня
08:15 Трое в лодке, не считая собаки
10:10 Легенды музыки. Музыка в фильме Иван Васильевич меняет профессию
10:40 Легенды науки. Михаил Миль
11:25 Главный день
12:10 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным
13:00 Новости дня
13:15 Время героев
13:35 Не факт
14:00 Война миров. Битва за небо. Советские летчицы против асов Люфтваффе
14:50 Охота на Берию. 1-я - 9-я серии
18:00 Новости дня
18:25 Охота на Берию. 1-я - 9-я серии
23:00 Сумка инкассатора
00:55 Семь невест ефрейтора Збруева
02:35 Трое в лодке, не считая собаки
04:50 Перелом. Хроника Победы
В программе возможны изменения.