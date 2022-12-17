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Программа Культура на 17 декабря 2022, телепрограмма на весь день



Телепрограмма Культура на 17 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.

Программа передач Культура 17.12.2022

03:00 Перерыв в вещании
06:30 Библейский сюжет. Сергей Юрский «Петров день»
07:05 «Два клена». «Исполнение желаний»
08:40 Летние гастроли
10:00 Передвижники. Эмилия Шанкс
10:30 Одна строка
12:05 Золото Якутии
12:55 Знакомьтесь: пингвины
13:50 Рассказы из русской истории
14:45 «Страсти по Щедрину». К 90-летию Родиона Щедрина
15:40 Фильм-балет «Дама с собачкой«
16:35 Человек родился
18:05 Искатели. Пожар 1812 года. Кто виноват?
18:55 Репортажи из будущего. Без леса
19:35 Поймать вора
21:20 Древнерусский детектив. Андрей Боголюбский
22:00 Агора
23:00 Три цвета: Красный
00:40 Знакомьтесь: пингвины
01:35 Искатели. Пожар 1812 года. Кто виноват?
02:20 «Олимпионики». «Легенды перуанских индейцев»
03:00 Перерыв в вещании

В программе возможны изменения.









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