Программа Культура на 17 декабря 2022, телепрограмма на весь день

Телепрограмма Культура на 17 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач Культура 17.12.2022



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Библейский сюжет. Сергей Юрский «Петров день»

07:05 «Два клена». «Исполнение желаний»

08:40 Летние гастроли

10:00 Передвижники. Эмилия Шанкс

10:30 Одна строка

12:05 Золото Якутии

12:55 Знакомьтесь: пингвины

13:50 Рассказы из русской истории

14:45 «Страсти по Щедрину». К 90-летию Родиона Щедрина

15:40 Фильм-балет «Дама с собачкой«

16:35 Человек родился

18:05 Искатели. Пожар 1812 года. Кто виноват?

18:55 Репортажи из будущего. Без леса

19:35 Поймать вора

21:20 Древнерусский детектив. Андрей Боголюбский

22:00 Агора

23:00 Три цвета: Красный

00:40 Знакомьтесь: пингвины

01:35 Искатели. Пожар 1812 года. Кто виноват?

02:20 «Олимпионики». «Легенды перуанских индейцев»

03:00 Перерыв в вещании



В программе возможны изменения.