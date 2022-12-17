Программа Пятница на 17 декабря 2022, телепрограмма на весь день

Телепрограмма Пятница на 17 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач Пятница 17.12.2022
04:40 Черный список. Сезон 1. 1-я серия - «Клининг и такси»
05:50 Пятница News. 229-я серия
06:20 Чудеса света с Антоном Зайцевым и Фрайди. Сезон 1. 1-я серия - «Пустыня Вади-Рам»
06:30 Затура. Космическое приключение
08:30 Черный список. Сезон 2. 10-я серия - «Новогодний выпуск. Повара и Деды Морозы»
10:00 Руссо-экспрессо. Сезон 1. 7-я серия
11:00 Тревел-баттл. Сезон 1. 3-я серия
12:10 Четыре свадьбы. Сезон 4. 5-я серия
14:10 Четыре свадьбы. Сезон 4. 4-я серия
16:10 Четыре свадьбы. Сезон 4. 8-я серия
18:10 Четыре свадьбы. Сезон 3. 37-я серия
20:00 Четыре свадьбы. Сезон 3. 38-я серия
21:40 Четыре свадьбы. Сезон 3. 36-я серия
23:20 Сердце Ивлеевой. Сезон 1. 6-я серия
01:20 Проклятие Аннабель: Зарождение зла
03:00 Проклятие Аннабель
04:30 Пятница News. 229-я серия
В программе возможны изменения.