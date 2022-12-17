Программа Пятница на 17 декабря 2022, телепрограмма на весь день

Телепрограмма Пятница на 17 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач Пятница 17.12.2022



04:40 Черный список. Сезон 1. 1-я серия - «Клининг и такси»

05:50 Пятница News. 229-я серия

06:20 Чудеса света с Антоном Зайцевым и Фрайди. Сезон 1. 1-я серия - «Пустыня Вади-Рам»

06:30 Затура. Космическое приключение

08:30 Черный список. Сезон 2. 10-я серия - «Новогодний выпуск. Повара и Деды Морозы»

10:00 Руссо-экспрессо. Сезон 1. 7-я серия

11:00 Тревел-баттл. Сезон 1. 3-я серия

12:10 Четыре свадьбы. Сезон 4. 5-я серия

14:10 Четыре свадьбы. Сезон 4. 4-я серия

16:10 Четыре свадьбы. Сезон 4. 8-я серия

18:10 Четыре свадьбы. Сезон 3. 37-я серия

20:00 Четыре свадьбы. Сезон 3. 38-я серия

21:40 Четыре свадьбы. Сезон 3. 36-я серия

23:20 Сердце Ивлеевой. Сезон 1. 6-я серия

01:20 Проклятие Аннабель: Зарождение зла

03:00 Проклятие Аннабель

04:30 Пятница News. 229-я серия



В программе возможны изменения.