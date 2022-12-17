Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие


Программа МИР на 17 декабря 2022, телепрограмма на весь день



Телепрограмма МИР на 17 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.

Программа передач МИР 17.12.2022

05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
05:15 Мультфильмы
06:00 Всё, как у людей
06:15 Мультфильмы
07:00 Женитьба Бальзаминова
08:40 Исторический детектив с Николаем Валуевым
09:05 Слабое звено
10:00 Погода в мире
10:10 Где находится нофелет?
11:35 Смерть шпионам! 1-я - 5-я серии
16:00 Новости
16:15 Смерть шпионам! 5-я - 7-я серии
18:30 Новости
18:45 Смерть шпионам! 7-я и 8-я серии
20:00 Смерть шпионам. Крым. 1-я - 6-я серии
01:40 Семеро смелых
03:10 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса

В программе возможны изменения.









  • Программа Домашний на 17 декабря 2022, во сколько сериал Ветреный
  • Программа МИР на 16 декабря 2022, телепрограмма на весь день
  • Программа Звезда на 16 декабря 2022, телепрограмма на весь день
  • Программа Звезда на 15 декабря 2022, телепрограмма на весь день
  • Программа ТВЦ на 15 декабря 2022, телепрограмма на весь день
    •




    Расписание матчей / Календарь игр НХЛ 2022/2023 на 15 декабря

    НХЛ 2022 2023

    Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею.

    Расписание финала чемпионата мира ЧМ-2022 по футболу

    Расписание матчей чемпионата мира по футболу 2022

    На странице представлено расписание матчей ЧМ-2022 по футболу, который проводится под эгидой ФИФА и время начала игр чемпионата мира в Катаре.

    Чемпионы мира по футболу. 2022 - Аргентина или Франция?

    Чемпионы мира по футболу

    Первыми чемпионами мира по футболу стали уругвайские футболисты, которые в финальном матче 30 июля 1930 года на домашнем стадионе обыграли Аргентину со счетом 4:2.

    Расписание третьего этапа Кубка мира по биатлону 2022/2023 в Анси

    Кубок мира по биатлону 2022, 2023

    С 15 по 18 декабря в Анси пройдет третий этап Кубка мира по биатлону сезона 2022/2023. На странице представлено расписание соревнований во Франции.

    Расписание четвертого этапа Кубка России по биатлону 2022/2023 в Уфе

    Кубок России по биатлону 2022 Уфа

    С 15 по 18 декабря в Уфе пройдет четвертый этап Кубка России по биатлону сезона 2022/2023.









    Где находится Донецк на карте, карта Донецка
    Карта Донецкой области с городами, где находится ДНР на карте
    Какие компании и бренды ушли из России на 15 декабря 2022
    15 декабря - какой знак зодиака, праздник, день недели и года, какая луна
    Сколько дней до Нового года 2023, сколько дней отдыхаем на Новый год
    Самые смешные анекдоты дня - 16 декабря 2022
    Самые смешные анекдоты дня - 15 декабря 2022
    Какой праздник 16 декабря 2022 года, какой церковный праздник в России
    Курс евро ЦБ РФ на 15 декабря 2022. Курс евро к рублю Центробанка
    Курс доллара ЦБ РФ на 15 декабря 2022. Курс доллара к рублю Центробанка


    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru