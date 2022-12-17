Программа МИР на 17 декабря 2022, телепрограмма на весь день

Телепрограмма МИР на 17 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач МИР 17.12.2022



05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса

05:15 Мультфильмы

06:00 Всё, как у людей

06:15 Мультфильмы

07:00 Женитьба Бальзаминова

08:40 Исторический детектив с Николаем Валуевым

09:05 Слабое звено

10:00 Погода в мире

10:10 Где находится нофелет?

11:35 Смерть шпионам! 1-я - 5-я серии

16:00 Новости

16:15 Смерть шпионам! 5-я - 7-я серии

18:30 Новости

18:45 Смерть шпионам! 7-я и 8-я серии

20:00 Смерть шпионам. Крым. 1-я - 6-я серии

01:40 Семеро смелых

03:10 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса



В программе возможны изменения.