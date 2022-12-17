Программа МИР на 17 декабря 2022, телепрограмма на весь день

Телепрограмма МИР на 17 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач МИР 17.12.2022
05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
05:15 Мультфильмы
06:00 Всё, как у людей
06:15 Мультфильмы
07:00 Женитьба Бальзаминова
08:40 Исторический детектив с Николаем Валуевым
09:05 Слабое звено
10:00 Погода в мире
10:10 Где находится нофелет?
11:35 Смерть шпионам! 1-я - 5-я серии
16:00 Новости
16:15 Смерть шпионам! 5-я - 7-я серии
18:30 Новости
18:45 Смерть шпионам! 7-я и 8-я серии
20:00 Смерть шпионам. Крым. 1-я - 6-я серии
01:40 Семеро смелых
03:10 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
В программе возможны изменения.