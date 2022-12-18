Программа передач, ТВ программа на 18 декабря 18.12.2022

Программа передач телеканалов России на воскресенье 18 декабря 2022 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Телепрограмма на 18.12.2022
1 канал
04:05 Россия от края до края
05:15 Мы из джаза
06:00 Новости
06:10 Мы из джаза
06:55 Играй, гармонь любимая!
07:40 Часовой
08:10 Здоровье
09:20 «Мечталлион». Национальная Лотерея
09:40 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым
10:00 Новости
10:15 Жизнь других. Боливия
11:10 «Повара на колесах»
12:00 Новости
12:15 Видели видео?
13:40 «Игорь Угольников. Острый угол!»
14:30 Кубок Первого канала по хоккею-2022. Сборная России - сборная Белоруссии. Прямой эфир
17:00 «Между прошлым и будущим». Концерт к 90-летию Леонида Дербенева в Кремле
19:10 Поем на кухне всей страной
21:00 Время
22:35 «Что? Где? Когда?» Зимняя серия игр
23:45 Романовы. 6-я серия - «Павел I, Александр I» и 7-я серия - «Николай I, Александр II»
01:45 Моя родословная
02:40 Наедине со всеми
03:20 Россия от края до края
Россия 1
04:05 Женская дружба
05:46 Перерыв в вещании
06:05 Малахольная
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым
09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:50 Катерина
16:00 Вести
16:30 Песни от всей души
17:30 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов «Синяя Птица». Финал. Сезон 9
19:00 Песни от всей души
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:45 Зерно
23:40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым
02:35 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. Александр Сладков
ТВЦ
03:55 Застава в горах
05:35 «Смотри и смейся!» Юмористический концерт
06:40 Зорро
08:45 Страна чудес
09:10 Здоровый смысл
09:40 Карусель
11:30 События
11:45 Застава в горах
13:45 Москва резиновая
14:30 Московская неделя
15:00 «Шутки без бороды». Юмористический концерт
16:05 Заложники. 1-я серия
16:59 Заложники. 2-я серия
17:50 Тень стрекозы. 1-я - 4-я серии
21:35 Улики из прошлого. Индийская невеста. 1-я - 3-я серии
00:00 События
00:15 Улики из прошлого. Индийская невеста. 4-я серия
01:05 Петровка, 38
01:15 Обмани себя. 1-я - 4-я серии
04:10 Москва резиновая. Пицца для докторов
НТВ
05:00 Инспектор Купер 2. «Дело чести», 1-я и 2-я серии
06:35 «Центральное телевидение« с Вадимом Такменевым
08:00 Сегодня
08:20 У нас выигрывают!
10:00 Сегодня
10:20 Первая передача
11:00 Чудо техники
11:55 Дачный ответ
13:00 НашПотребНадзор
14:05 Однажды...
15:00 Своя игра
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели...
18:00 Новые русские сенсации
19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20:20 «Суперстар! Возвращение». Новый сезон. Сезон 3
23:15 Звезды сошлись
00:50 Основано на реальных событиях
03:25 Меч-2. Феникс
04:05 Меч-2. Война не окончена
5 канал
05:00 Балабол. 1-я часть - «Американская коллекция»
05:15 Отставник. 1-я часть
06:00 Отставник. 2-я часть
06:40 Отставник-2. Своих не бросаем
08:10 Отставник-3
09:55 Отставник. Позывной «бродяга«. 1-я серия
10:55 Отставник. Позывной «бродяга«. 2-я серия
11:55 Условный мент-4. Подарок судьбы
12:45 Условный мент-4. Запретный плод
13:40 Условный мент-4. Дело на Якорной
14:30 Условный мент-4. Слепая любовь
15:25 Условный мент-4. Игра без правил
16:20 Условный мент-4. Воин света
17:15 След. Жиртрест против
18:00 След. Закон отражения
18:45 След. #САМАВИНОВАТА
19:30 След. Жених из параллельной вселенной
20:20 След. Потому что без воды
21:10 След. Глаза завидущие
22:05 След. Охрана для короля
22:45 След. Демон
23:30 След. Добрый доктор
00:15 След. За бортом
00:55 Львиная доля
02:30 Балабол. 2-я часть - «Американская коллекция»
03:20 Балабол. 1-я часть - «Полкан»
04:10 Балабол. 2-я часть - «Полкан»
Домашний
02:15 Нотариус. 10-я - 14-я серии
06:15 6 кадров
06:30 6 кадров
06:40 Клевер желаний. 1-я - 4-я серии
10:25 Прошу поверить мне на слово. 1-я - 4-я серии
14:45 Выбирая себя. 1-я - 4-я серии
18:45 Пять ужинов
19:00 Ветреный. 81-я - 84-я серии
22:25 Больше, чем врач. 1-я - 4-я серии
01:55 Клевер желаний. 1-я - 4-я серии
04:55 Нотариус. 15-я и 16-я серии
ТНТ
04:30 Открытый микрофон. Сезон 5. 103-я серия
05:20 Открытый микрофон. Сезон 5. 104-я серия
06:05 Однажды в России. Спецдайджест. 12-я серия
06:35 Однажды в России. Спецдайджест. 9-я серия
07:00 Рождество на двоих
09:00 Перезагрузка. 535-я серия
09:30 Семейный бюджет
11:30 Жуки. Сезон 3. 36-я - 41-я серии
14:50 Тройной форсаж: Токийский дрифт
16:50 Форсаж-4
19:00 Звезды в Африке. Сезон 3. 44-я серия
21:00 Концерты. 8-я серия
22:00 Концерты. 7-я серия
23:00 Я тебе не верю. Сезон 2. 13-я серия
00:00 Новые танцы. Сезон 2. 39-я серия
01:55 Звезды в Африке. Сезон 3. 11-я - 14-я серии
СТС
05:00 6 кадров. Сезон 6. 39-я серия
05:20 6 кадров. Сезон 6. 40-я серия
05:30 Мультфильмы
05:40 Мультфильмы
05:50 Ералаш
05:55 Ералаш
06:00 Ералаш
06:05 Фиксики
06:25 Мультфильмы
06:45 Три кота. Что такое осень
06:50 Три кота
06:55 Три кота. День бабушек
07:00 Три кота. Как мыть лапки
07:05 Три кота. Крутые бутерброды
07:10 Три кота. Котята-шпионы
07:15 Три кота
07:20 Три кота. Мусор - не мусор
07:25 Три кота. Послание в бутылке
07:30 Царевны
07:40 Царевны
07:50 Царевны. Идеальная вечеринка
07:55 Уральские пельмени. Азбука уральских пельменей. «Ъ»
09:00 Рогов+. 25-я серия
10:00 Уральские пельмени. Ума лопата
10:10 Лесная братва
11:45 Смывайся!
13:25 Миньоны
15:10 Гадкий я
17:05 Гадкий я-2
19:05 Гадкий я-3
20:55 Тайна дома с часами
23:00 Маска. Танцы. 11-я серия
00:55 Час расплаты
03:00 Воронины. Сезон 14. 13-я серия
03:25 Воронины. Сезон 14. 14-я серия
03:50 6 кадров. Сезон 8. 34-я - 37-я серии
Матч ТВ
03:00 Смешанные единоборства. UFC. Дж. Каннонир - Ш. Стрикланд. Прямой эфир
06:00 Karate Combat-2022. Прямой эфир
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
08:50 Биатлон. Кубок России. Одиночная смешанная эстафета. Прямой эфир
09:50 Футбол. Чемпионат мира-2022. Матч за 3-е место
11:50 Биатлон. Кубок России. Смешанная эстафета. Прямой эфир
13:20 Все на Матч!
13:50 Новости
13:55 Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. ЦСКА - «Чеховские медведи» (Московская область). Прямой эфир
15:30 Один на один
15:50 Катар-2022. Все на футбол!
16:50 Футбол. Чемпионат мира-2022. Церемония закрытия. Прямой эфир
17:10 Катар-2022. Все на футбол!
17:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. Финал. Прямой эфир
21:00 Катар-2022. Все на футбол!
22:00 Футбол. Чемпионат мира-2022. Финал. Как это было!
00:00 Все на Матч!
00:35 Один день в Катаре
01:00 Волейбол. Кубок России. Женщины. «Финал 4-х». Финал
03:00 Плавание. Международные соревнования «Кубок Владимира Сальникова»
РЕН ТВ
05:00 Тайны Чапман
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Самая народная программа
09:30 Знаете ли вы, что?
10:30 Наука и техника
11:30 Неизвестная история
12:30 Новости
13:00 Скала
15:40 Малыш на драйве
18:00 Эволюция Борна
20:35 Джейсон Борн
23:00 Итоговая программа с Петром Марченко
23:55 Самые шокирующие гипотезы
04:20 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
Звезда
04:50 Перелом. Хроника Победы
05:15 Игра без правил
07:00 Буду помнить
09:00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым
09:25 Служу России
09:55 Военная приемка
10:45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. Альманах №123
11:30 Код доступа
12:20 Легенды армии с Александром Маршалом. Иван Корольков
13:05 Специальный репортаж
13:45 Смерть шпионам. Лисья нора. 1-я -4-я серии
18:00 «Главное» с Ольгой Беловой
19:45 Часовые памяти. Пенза
20:40 Вячеслав Трубников. Разведчик иностранных дел
21:25 Военная контрразведка
23:00 Фетисов
23:45 В небе «Ночные ведьмы»
01:20 Пирожки с картошкой
03:10 Перелом. Хроника Победы
03:35 Смерть шпионам. Лисья нора. 1-я и 2-я серии
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Мультфильмы. «Волшебный магазин». «Кто ж такие птички». «Волк и теленок»
08:05 Человек родился
09:35 Тайны старого чердака. Стиль
10:05 Передача знаний. 15-я серия
10:55 Ждите писем
12:25 Невский ковчег. Теория невозможного. Алексей Крылов
12:55 Открытая книга. 75 лет Леониду Юзефовичу. Леонид Юзефович. «Филэллин»
13:25 Ласточки Христовы
14:40 Задержанный в ожидании суда
16:30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком. Международные отношения и искусство дипломатии
17:15 Пешком... Москва Немировича-Данченко
17:45 Предки наших предков. Балты. Братья славян
18:25 Цвет времени. Марк Шагал
18:35 Романтика романса. «Мои года - мое богатство». Вспоминая Роберта Рождественского
19:30 Новости культуры с Владиславом Флярковским
20:10 Ненастье. 1-я и 2-я серии
21:40 Концерт к юбилею Родиона Щедрина в КЗЧ
23:45 Капернаум
01:45 Искатели. Сокровища коломенских подземелий
02:30 «Медвежуть». «Королевская игра»
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Черный список. Сезон 1. 2-я серия - «Клининг и корпоративы»
05:40 Пятница News. 230-я серия
06:00 Кондитер. Сезон 3. 7-я серия - «Екатеринбург»
07:20 Пятница News. 229-я серия
07:40 Кондитер. Сезон 3. 8-я серия - «Краснодарский край»
09:10 Руссо-экспрессо. Сезон 1. 6-я серия - «Иркутск»
10:20 Умный дом. Сезон 4. 8-я серия
11:00 Битва шефов. Сезон 2. 18-я серия
13:20 Битва шефов. Сезон 2. 13-я серия
15:50 Битва шефов. Сезон 2. 20-я серия
18:00 Битва шефов. Сезон 2. 14-я серия
20:00 Адский шеф. Сезон 1. 18-я серия
23:00 Теперь я Босс! Сезон 8. 3-я серия
00:10 Джон Уик-3
02:30 Проклятие монахини
03:50 Пятница News. 230-я серия
04:20 Черный список. Сезон 1. 1-я серия - «Курьерские службы и утепление стен»
МИР
05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
05:25 Мультфильмы
07:00 Осторожно, вирус!
07:45 Мультфильмы
08:00 Акселератка
09:30 ФазендаЛайф
10:00 Новости
10:10 Смерть шпионам. Крым. 7-я и 8-я серии
12:05 Смерть шпионам. Скрытый враг. 1-я - 4-я серии
16:00 Новости
16:15 Смерть шпионам. Лисья нора. 1-я - 3-я серии
18:30 Вместе
19:30 Смерть шпионам. Лисья нора. 3-я и 4-я серии
21:05 Смерть шпионам. Ударная волна. 1-я - 4-я серии
00:00 Вместе
01:00 Смерть шпионам. Ударная волна. 4-я серия
01:50 Таинственный остров
03:20 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
Время начала передач - московское.