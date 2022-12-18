Программа передач, ТВ программа на 18 декабря 18.12.2022



Программа передач телеканалов России на воскресенье 18 декабря 2022 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма на 18.12.2022



1 канал



04:05 Россия от края до края

05:15 Мы из джаза

06:00 Новости

06:10 Мы из джаза

06:55 Играй, гармонь любимая!

07:40 Часовой

08:10 Здоровье

09:20 «Мечталлион». Национальная Лотерея

09:40 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым

10:00 Новости

10:15 Жизнь других. Боливия

11:10 «Повара на колесах»

12:00 Новости

12:15 Видели видео?

13:40 «Игорь Угольников. Острый угол!»

14:30 Кубок Первого канала по хоккею-2022. Сборная России - сборная Белоруссии. Прямой эфир

17:00 «Между прошлым и будущим». Концерт к 90-летию Леонида Дербенева в Кремле

19:10 Поем на кухне всей страной

21:00 Время

22:35 «Что? Где? Когда?» Зимняя серия игр

23:45 Романовы. 6-я серия - «Павел I, Александр I» и 7-я серия - «Николай I, Александр II»

01:45 Моя родословная

02:40 Наедине со всеми

03:20 Россия от края до края



Россия 1



04:05 Женская дружба

05:46 Перерыв в вещании

06:05 Малахольная

08:00 Местное время. Воскресенье

08:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым

09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

11:50 Катерина

16:00 Вести

16:30 Песни от всей души

17:30 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов «Синяя Птица». Финал. Сезон 9

19:00 Песни от всей души

20:00 Вести недели

22:00 Москва. Кремль. Путин

22:45 Зерно

23:40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым

02:35 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. Александр Сладков



ТВЦ



03:55 Застава в горах

05:35 «Смотри и смейся!» Юмористический концерт

06:40 Зорро

08:45 Страна чудес

09:10 Здоровый смысл

09:40 Карусель

11:30 События

11:45 Застава в горах

13:45 Москва резиновая

14:30 Московская неделя

15:00 «Шутки без бороды». Юмористический концерт

16:05 Заложники. 1-я серия

16:59 Заложники. 2-я серия

17:50 Тень стрекозы. 1-я - 4-я серии

21:35 Улики из прошлого. Индийская невеста. 1-я - 3-я серии

00:00 События

00:15 Улики из прошлого. Индийская невеста. 4-я серия

01:05 Петровка, 38

01:15 Обмани себя. 1-я - 4-я серии

04:10 Москва резиновая. Пицца для докторов



НТВ



05:00 Инспектор Купер 2. «Дело чести», 1-я и 2-я серии

06:35 «Центральное телевидение« с Вадимом Такменевым

08:00 Сегодня

08:20 У нас выигрывают!

10:00 Сегодня

10:20 Первая передача

11:00 Чудо техники

11:55 Дачный ответ

13:00 НашПотребНадзор

14:05 Однажды...

15:00 Своя игра

16:00 Сегодня

16:20 Следствие вели...

18:00 Новые русские сенсации

19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой

20:20 «Суперстар! Возвращение». Новый сезон. Сезон 3

23:15 Звезды сошлись

00:50 Основано на реальных событиях

03:25 Меч-2. Феникс

04:05 Меч-2. Война не окончена



5 канал



05:00 Балабол. 1-я часть - «Американская коллекция»

05:15 Отставник. 1-я часть

06:00 Отставник. 2-я часть

06:40 Отставник-2. Своих не бросаем

08:10 Отставник-3

09:55 Отставник. Позывной «бродяга«. 1-я серия

10:55 Отставник. Позывной «бродяга«. 2-я серия

11:55 Условный мент-4. Подарок судьбы

12:45 Условный мент-4. Запретный плод

13:40 Условный мент-4. Дело на Якорной

14:30 Условный мент-4. Слепая любовь

15:25 Условный мент-4. Игра без правил

16:20 Условный мент-4. Воин света

17:15 След. Жиртрест против

18:00 След. Закон отражения

18:45 След. #САМАВИНОВАТА

19:30 След. Жених из параллельной вселенной

20:20 След. Потому что без воды

21:10 След. Глаза завидущие

22:05 След. Охрана для короля

22:45 След. Демон

23:30 След. Добрый доктор

00:15 След. За бортом

00:55 Львиная доля

02:30 Балабол. 2-я часть - «Американская коллекция»

03:20 Балабол. 1-я часть - «Полкан»

04:10 Балабол. 2-я часть - «Полкан»



Домашний



02:15 Нотариус. 10-я - 14-я серии

06:15 6 кадров

06:30 6 кадров

06:40 Клевер желаний. 1-я - 4-я серии

10:25 Прошу поверить мне на слово. 1-я - 4-я серии

14:45 Выбирая себя. 1-я - 4-я серии

18:45 Пять ужинов

19:00 Ветреный. 81-я - 84-я серии

22:25 Больше, чем врач. 1-я - 4-я серии

01:55 Клевер желаний. 1-я - 4-я серии

04:55 Нотариус. 15-я и 16-я серии



ТНТ



04:30 Открытый микрофон. Сезон 5. 103-я серия

05:20 Открытый микрофон. Сезон 5. 104-я серия

06:05 Однажды в России. Спецдайджест. 12-я серия

06:35 Однажды в России. Спецдайджест. 9-я серия

07:00 Рождество на двоих

09:00 Перезагрузка. 535-я серия

09:30 Семейный бюджет

11:30 Жуки. Сезон 3. 36-я - 41-я серии

14:50 Тройной форсаж: Токийский дрифт

16:50 Форсаж-4

19:00 Звезды в Африке. Сезон 3. 44-я серия

21:00 Концерты. 8-я серия

22:00 Концерты. 7-я серия

23:00 Я тебе не верю. Сезон 2. 13-я серия

00:00 Новые танцы. Сезон 2. 39-я серия

01:55 Звезды в Африке. Сезон 3. 11-я - 14-я серии



СТС



05:00 6 кадров. Сезон 6. 39-я серия

05:20 6 кадров. Сезон 6. 40-я серия

05:30 Мультфильмы

05:40 Мультфильмы

05:50 Ералаш

05:55 Ералаш

06:00 Ералаш

06:05 Фиксики

06:25 Мультфильмы

06:45 Три кота. Что такое осень

06:50 Три кота

06:55 Три кота. День бабушек

07:00 Три кота. Как мыть лапки

07:05 Три кота. Крутые бутерброды

07:10 Три кота. Котята-шпионы

07:15 Три кота

07:20 Три кота. Мусор - не мусор

07:25 Три кота. Послание в бутылке

07:30 Царевны

07:40 Царевны

07:50 Царевны. Идеальная вечеринка

07:55 Уральские пельмени. Азбука уральских пельменей. «Ъ»

09:00 Рогов+. 25-я серия

10:00 Уральские пельмени. Ума лопата

10:10 Лесная братва

11:45 Смывайся!

13:25 Миньоны

15:10 Гадкий я

17:05 Гадкий я-2

19:05 Гадкий я-3

20:55 Тайна дома с часами

23:00 Маска. Танцы. 11-я серия

00:55 Час расплаты

03:00 Воронины. Сезон 14. 13-я серия

03:25 Воронины. Сезон 14. 14-я серия

03:50 6 кадров. Сезон 8. 34-я - 37-я серии



Матч ТВ



03:00 Смешанные единоборства. UFC. Дж. Каннонир - Ш. Стрикланд. Прямой эфир

06:00 Karate Combat-2022. Прямой эфир

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

08:50 Биатлон. Кубок России. Одиночная смешанная эстафета. Прямой эфир

09:50 Футбол. Чемпионат мира-2022. Матч за 3-е место

11:50 Биатлон. Кубок России. Смешанная эстафета. Прямой эфир

13:20 Все на Матч!

13:50 Новости

13:55 Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. ЦСКА - «Чеховские медведи» (Московская область). Прямой эфир

15:30 Один на один

15:50 Катар-2022. Все на футбол!

16:50 Футбол. Чемпионат мира-2022. Церемония закрытия. Прямой эфир

17:10 Катар-2022. Все на футбол!

17:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. Финал. Прямой эфир

21:00 Катар-2022. Все на футбол!

22:00 Футбол. Чемпионат мира-2022. Финал. Как это было!

00:00 Все на Матч!

00:35 Один день в Катаре

01:00 Волейбол. Кубок России. Женщины. «Финал 4-х». Финал

03:00 Плавание. Международные соревнования «Кубок Владимира Сальникова»



РЕН ТВ



05:00 Тайны Чапман

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Самая народная программа

09:30 Знаете ли вы, что?

10:30 Наука и техника

11:30 Неизвестная история

12:30 Новости

13:00 Скала

15:40 Малыш на драйве

18:00 Эволюция Борна

20:35 Джейсон Борн

23:00 Итоговая программа с Петром Марченко

23:55 Самые шокирующие гипотезы

04:20 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко



Звезда



04:50 Перелом. Хроника Победы

05:15 Игра без правил

07:00 Буду помнить

09:00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым

09:25 Служу России

09:55 Военная приемка

10:45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. Альманах №123

11:30 Код доступа

12:20 Легенды армии с Александром Маршалом. Иван Корольков

13:05 Специальный репортаж

13:45 Смерть шпионам. Лисья нора. 1-я -4-я серии

18:00 «Главное» с Ольгой Беловой

19:45 Часовые памяти. Пенза

20:40 Вячеслав Трубников. Разведчик иностранных дел

21:25 Военная контрразведка

23:00 Фетисов

23:45 В небе «Ночные ведьмы»

01:20 Пирожки с картошкой

03:10 Перелом. Хроника Победы

03:35 Смерть шпионам. Лисья нора. 1-я и 2-я серии



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Мультфильмы. «Волшебный магазин». «Кто ж такие птички». «Волк и теленок»

08:05 Человек родился

09:35 Тайны старого чердака. Стиль

10:05 Передача знаний. 15-я серия

10:55 Ждите писем

12:25 Невский ковчег. Теория невозможного. Алексей Крылов

12:55 Открытая книга. 75 лет Леониду Юзефовичу. Леонид Юзефович. «Филэллин»

13:25 Ласточки Христовы

14:40 Задержанный в ожидании суда

16:30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком. Международные отношения и искусство дипломатии

17:15 Пешком... Москва Немировича-Данченко

17:45 Предки наших предков. Балты. Братья славян

18:25 Цвет времени. Марк Шагал

18:35 Романтика романса. «Мои года - мое богатство». Вспоминая Роберта Рождественского

19:30 Новости культуры с Владиславом Флярковским

20:10 Ненастье. 1-я и 2-я серии

21:40 Концерт к юбилею Родиона Щедрина в КЗЧ

23:45 Капернаум

01:45 Искатели. Сокровища коломенских подземелий

02:30 «Медвежуть». «Королевская игра»

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Черный список. Сезон 1. 2-я серия - «Клининг и корпоративы»

05:40 Пятница News. 230-я серия

06:00 Кондитер. Сезон 3. 7-я серия - «Екатеринбург»

07:20 Пятница News. 229-я серия

07:40 Кондитер. Сезон 3. 8-я серия - «Краснодарский край»

09:10 Руссо-экспрессо. Сезон 1. 6-я серия - «Иркутск»

10:20 Умный дом. Сезон 4. 8-я серия

11:00 Битва шефов. Сезон 2. 18-я серия

13:20 Битва шефов. Сезон 2. 13-я серия

15:50 Битва шефов. Сезон 2. 20-я серия

18:00 Битва шефов. Сезон 2. 14-я серия

20:00 Адский шеф. Сезон 1. 18-я серия

23:00 Теперь я Босс! Сезон 8. 3-я серия

00:10 Джон Уик-3

02:30 Проклятие монахини

03:50 Пятница News. 230-я серия

04:20 Черный список. Сезон 1. 1-я серия - «Курьерские службы и утепление стен»



МИР



05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса

05:25 Мультфильмы

07:00 Осторожно, вирус!

07:45 Мультфильмы

08:00 Акселератка

09:30 ФазендаЛайф

10:00 Новости

10:10 Смерть шпионам. Крым. 7-я и 8-я серии

12:05 Смерть шпионам. Скрытый враг. 1-я - 4-я серии

16:00 Новости

16:15 Смерть шпионам. Лисья нора. 1-я - 3-я серии

18:30 Вместе

19:30 Смерть шпионам. Лисья нора. 3-я и 4-я серии

21:05 Смерть шпионам. Ударная волна. 1-я - 4-я серии

00:00 Вместе

01:00 Смерть шпионам. Ударная волна. 4-я серия

01:50 Таинственный остров

03:20 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса



Время начала передач - московское.



















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