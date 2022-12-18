Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие


Программа 1 канала на 18 декабря 18.12.2022, телепрограмма на весь день



Телепрограмма 1 канала на 18 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.

Программа передач 1 канал 18.12.2022

04:05 Россия от края до края
05:15 Мы из джаза
06:00 Новости
06:10 Мы из джаза
06:55 Играй, гармонь любимая!
07:40 Часовой
08:10 Здоровье
09:20 «Мечталлион». Национальная Лотерея
09:40 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым
10:00 Новости
10:15 Жизнь других. Боливия
11:10 «Повара на колесах»
12:00 Новости
12:15 Видели видео?
13:40 «Игорь Угольников. Острый угол!»
14:30 Кубок Первого канала по хоккею-2022. Сборная России - сборная Белоруссии. Прямой эфир
17:00 «Между прошлым и будущим». Концерт к 90-летию Леонида Дербенева в Кремле
19:10 Поем на кухне всей страной
21:00 Время
22:35 «Что? Где? Когда?» Зимняя серия игр
23:45 Романовы. 6-я серия - «Павел I, Александр I» и 7-я серия - «Николай I, Александр II»
01:45 Моя родословная
02:40 Наедине со всеми
03:20 Россия от края до края

В программе возможны изменения.









  • Программа 1 канала на 17 декабря 2022, во сколько Ледниковый период
  • Программа 1 канала на 15 декабря 2022, телепрограмма на весь день
  • Программа 1 канала на 16 декабря 2022, во сколько Голос Дети
  • Программа РЕН ТВ на 18 декабря 18.12.2022, телепрограмма на весь день
  • Программа СТС на 15 декабря 2022, телепрограмма на весь день
    •




    Кубок Первого канала по хоккею 2022: расписание матчей, результаты

    Кубок Первого канала по хоккею 2022

    Кубок Первого канала по хоккею пройдет с 15 по 18 декабря 2022 года в Москве на ЦСКА Арене

    Расписание матчей / Календарь игр НХЛ 2022/2023 на 16 декабря

    НХЛ 2022 2023

    Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею.

    ЧМ-2022 в Катаре побил рекорды последних лет по количеству увольнений

    Тите, сборная Бразилии

    Отставки на чемпионате мира 2022 года приобрели массовый характер. По количеству увольнений турнир в Катаре уже побил рекорды последних лет.

    Расписание финала чемпионата мира ЧМ-2022 по футболу

    Расписание матчей чемпионата мира по футболу 2022

    На странице представлено расписание матчей ЧМ-2022 по футболу, который проводится под эгидой ФИФА и время начала игр чемпионата мира в Катаре.

    Чемпионы мира по футболу. 2022 - Аргентина или Франция?

    Чемпионы мира по футболу

    Первыми чемпионами мира по футболу стали уругвайские футболисты, которые в финальном матче 30 июля 1930 года на домашнем стадионе обыграли Аргентину со счетом 4:2.









    Какие компании и бренды ушли из России на 16 декабря 2022
    Сколько дней до Нового года 2023, сколько дней отдыхаем на Новый год
    16 декабря - какой знак зодиака, праздник, день недели и года, какая луна
    Какой праздник 17 декабря 2022 года, какой церковный праздник в России
    Курс евро ЦБ РФ на 16 декабря 2022. Курс евро к рублю Центробанка
    Курс доллара ЦБ РФ на 16 декабря 2022. Курс доллара к рублю Центробанка
    Статистика коронавируса на 15 декабря 2022 в России, Москве и Московской области
    Кубок Первого канала по хоккею 2022 на 1 канале, расписание прямых трансляций
    Где находится Донецк на карте, карта Донецка
    Карта Донецкой области с городами, где находится ДНР на карте


    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru