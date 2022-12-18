Программа 1 канала на 18 декабря 18.12.2022, телепрограмма на весь день

Телепрограмма 1 канала на 18 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач 1 канал 18.12.2022



04:05 Россия от края до края

05:15 Мы из джаза

06:00 Новости

06:10 Мы из джаза

06:55 Играй, гармонь любимая!

07:40 Часовой

08:10 Здоровье

09:20 «Мечталлион». Национальная Лотерея

09:40 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым

10:00 Новости

10:15 Жизнь других. Боливия

11:10 «Повара на колесах»

12:00 Новости

12:15 Видели видео?

13:40 «Игорь Угольников. Острый угол!»

14:30 Кубок Первого канала по хоккею-2022. Сборная России - сборная Белоруссии. Прямой эфир

17:00 «Между прошлым и будущим». Концерт к 90-летию Леонида Дербенева в Кремле

19:10 Поем на кухне всей страной

21:00 Время

22:35 «Что? Где? Когда?» Зимняя серия игр

23:45 Романовы. 6-я серия - «Павел I, Александр I» и 7-я серия - «Николай I, Александр II»

01:45 Моя родословная

02:40 Наедине со всеми

03:20 Россия от края до края



В программе возможны изменения.