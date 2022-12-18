Программа 1 канала на 18 декабря 18.12.2022, телепрограмма на весь день

Телепрограмма 1 канала на 18 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач 1 канал 18.12.2022
04:05 Россия от края до края
05:15 Мы из джаза
06:00 Новости
06:10 Мы из джаза
06:55 Играй, гармонь любимая!
07:40 Часовой
08:10 Здоровье
09:20 «Мечталлион». Национальная Лотерея
09:40 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым
10:00 Новости
10:15 Жизнь других. Боливия
11:10 «Повара на колесах»
12:00 Новости
12:15 Видели видео?
13:40 «Игорь Угольников. Острый угол!»
14:30 Кубок Первого канала по хоккею-2022. Сборная России - сборная Белоруссии. Прямой эфир
17:00 «Между прошлым и будущим». Концерт к 90-летию Леонида Дербенева в Кремле
19:10 Поем на кухне всей страной
21:00 Время
22:35 «Что? Где? Когда?» Зимняя серия игр
23:45 Романовы. 6-я серия - «Павел I, Александр I» и 7-я серия - «Николай I, Александр II»
01:45 Моя родословная
02:40 Наедине со всеми
03:20 Россия от края до края
В программе возможны изменения.