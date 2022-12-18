Программа Россия 1 на 18 декабря 18.12.2022, телепрограмма на весь день

Телепрограмма Россия 1 на 18 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач Россия 1 18.12.2022



04:05 Женская дружба

05:46 Перерыв в вещании

06:05 Малахольная

08:00 Местное время. Воскресенье

08:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым

09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

11:50 Катерина

16:00 Вести

16:30 Песни от всей души

17:30 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов «Синяя Птица». Финал. Сезон 9

19:00 Песни от всей души

20:00 Вести недели

22:00 Москва. Кремль. Путин

22:45 Зерно

23:40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым

02:35 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. Александр Сладков



В программе возможны изменения.