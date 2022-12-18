Программа Россия 1 на 18 декабря 18.12.2022, телепрограмма на весь день

Телепрограмма Россия 1 на 18 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач Россия 1 18.12.2022
04:05 Женская дружба
05:46 Перерыв в вещании
06:05 Малахольная
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым
09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:50 Катерина
16:00 Вести
16:30 Песни от всей души
17:30 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов «Синяя Птица». Финал. Сезон 9
19:00 Песни от всей души
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:45 Зерно
23:40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым
02:35 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. Александр Сладков
В программе возможны изменения.