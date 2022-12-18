Программа ТВЦ на 18 декабря 18.12.2022, телепрограмма на весь день

Телепрограмма ТВЦ на 18 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач ТВЦ 18.12.2022
03:55 Застава в горах
05:35 «Смотри и смейся!» Юмористический концерт
06:40 Зорро
08:45 Страна чудес
09:10 Здоровый смысл
09:40 Карусель
11:30 События
11:45 Застава в горах
13:45 Москва резиновая
14:30 Московская неделя
15:00 «Шутки без бороды». Юмористический концерт
16:05 Заложники. 1-я серия
16:59 Заложники. 2-я серия
17:50 Тень стрекозы. 1-я - 4-я серии
21:35 Улики из прошлого. Индийская невеста. 1-я - 3-я серии
00:00 События
00:15 Улики из прошлого. Индийская невеста. 4-я серия
01:05 Петровка, 38
01:15 Обмани себя. 1-я - 4-я серии
04:10 Москва резиновая. Пицца для докторов
В программе возможны изменения.