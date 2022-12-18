Программа ТВЦ на 18 декабря 18.12.2022, телепрограмма на весь день

Телепрограмма ТВЦ на 18 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач ТВЦ 18.12.2022



03:55 Застава в горах

05:35 «Смотри и смейся!» Юмористический концерт

06:40 Зорро

08:45 Страна чудес

09:10 Здоровый смысл

09:40 Карусель

11:30 События

11:45 Застава в горах

13:45 Москва резиновая

14:30 Московская неделя

15:00 «Шутки без бороды». Юмористический концерт

16:05 Заложники. 1-я серия

16:59 Заложники. 2-я серия

17:50 Тень стрекозы. 1-я - 4-я серии

21:35 Улики из прошлого. Индийская невеста. 1-я - 3-я серии

00:00 События

00:15 Улики из прошлого. Индийская невеста. 4-я серия

01:05 Петровка, 38

01:15 Обмани себя. 1-я - 4-я серии

04:10 Москва резиновая. Пицца для докторов



В программе возможны изменения.