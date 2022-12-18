Программа НТВ на 18 декабря 18.12.2022, телепрограмма на весь день

Телепрограмма НТВ на 18 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач НТВ 18.12.2022
05:00 Инспектор Купер 2. «Дело чести», 1-я и 2-я серии
06:35 «Центральное телевидение« с Вадимом Такменевым
08:00 Сегодня
08:20 У нас выигрывают!
10:00 Сегодня
10:20 Первая передача
11:00 Чудо техники
11:55 Дачный ответ
13:00 НашПотребНадзор
14:05 Однажды...
15:00 Своя игра
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели...
18:00 Новые русские сенсации
19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20:20 «Суперстар! Возвращение». Новый сезон. Сезон 3
23:15 Звезды сошлись
00:50 Основано на реальных событиях
03:25 Меч-2. Феникс
04:05 Меч-2. Война не окончена
В программе возможны изменения.