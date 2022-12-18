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Программа 5 канала на 18 декабря 18.12.2022, телепрограмма на весь день



Телепрограмма 5 канала на 18 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.

Программа передач 5 канал 18.12.2022

05:00 Балабол. 1-я часть - «Американская коллекция»
05:15 Отставник. 1-я часть
06:00 Отставник. 2-я часть
06:40 Отставник-2. Своих не бросаем
08:10 Отставник-3
09:55 Отставник. Позывной «бродяга«. 1-я серия
10:55 Отставник. Позывной «бродяга«. 2-я серия
11:55 Условный мент-4. Подарок судьбы
12:45 Условный мент-4. Запретный плод
13:40 Условный мент-4. Дело на Якорной
14:30 Условный мент-4. Слепая любовь
15:25 Условный мент-4. Игра без правил
16:20 Условный мент-4. Воин света
17:15 След. Жиртрест против
18:00 След. Закон отражения
18:45 След. #САМАВИНОВАТА
19:30 След. Жених из параллельной вселенной
20:20 След. Потому что без воды
21:10 След. Глаза завидущие
22:05 След. Охрана для короля
22:45 След. Демон
23:30 След. Добрый доктор
00:15 След. За бортом
00:55 Львиная доля
02:30 Балабол. 2-я часть - «Американская коллекция»
03:20 Балабол. 1-я часть - «Полкан»
04:10 Балабол. 2-я часть - «Полкан»

В программе возможны изменения.









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