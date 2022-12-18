Программа 5 канала на 18 декабря 18.12.2022, телепрограмма на весь день

Телепрограмма 5 канала на 18 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач 5 канал 18.12.2022



05:00 Балабол. 1-я часть - «Американская коллекция»

05:15 Отставник. 1-я часть

06:00 Отставник. 2-я часть

06:40 Отставник-2. Своих не бросаем

08:10 Отставник-3

09:55 Отставник. Позывной «бродяга«. 1-я серия

10:55 Отставник. Позывной «бродяга«. 2-я серия

11:55 Условный мент-4. Подарок судьбы

12:45 Условный мент-4. Запретный плод

13:40 Условный мент-4. Дело на Якорной

14:30 Условный мент-4. Слепая любовь

15:25 Условный мент-4. Игра без правил

16:20 Условный мент-4. Воин света

17:15 След. Жиртрест против

18:00 След. Закон отражения

18:45 След. #САМАВИНОВАТА

19:30 След. Жених из параллельной вселенной

20:20 След. Потому что без воды

21:10 След. Глаза завидущие

22:05 След. Охрана для короля

22:45 След. Демон

23:30 След. Добрый доктор

00:15 След. За бортом

00:55 Львиная доля

02:30 Балабол. 2-я часть - «Американская коллекция»

03:20 Балабол. 1-я часть - «Полкан»

04:10 Балабол. 2-я часть - «Полкан»



В программе возможны изменения.