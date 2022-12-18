Программа Домашний на 18 декабря 18.12.2022, во сколько сериал Ветреный

Телепрограмма Домашний на 18 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач Домашний 18.12.2022



02:15 Нотариус. 10-я - 14-я серии

06:15 6 кадров

06:30 6 кадров

06:40 Клевер желаний. 1-я - 4-я серии

10:25 Прошу поверить мне на слово. 1-я - 4-я серии

14:45 Выбирая себя. 1-я - 4-я серии

18:45 Пять ужинов

19:00 Ветреный. 81-я - 84-я серии

22:25 Больше, чем врач. 1-я - 4-я серии

01:55 Клевер желаний. 1-я - 4-я серии

04:55 Нотариус. 15-я и 16-я серии



В программе возможны изменения.