Программа Домашний на 18 декабря 18.12.2022, во сколько сериал Ветреный

Телепрограмма Домашний на 18 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач Домашний 18.12.2022
02:15 Нотариус. 10-я - 14-я серии
06:15 6 кадров
06:30 6 кадров
06:40 Клевер желаний. 1-я - 4-я серии
10:25 Прошу поверить мне на слово. 1-я - 4-я серии
14:45 Выбирая себя. 1-я - 4-я серии
18:45 Пять ужинов
19:00 Ветреный. 81-я - 84-я серии
22:25 Больше, чем врач. 1-я - 4-я серии
01:55 Клевер желаний. 1-я - 4-я серии
04:55 Нотариус. 15-я и 16-я серии
В программе возможны изменения.