Программа ТНТ на 18 декабря 18.12.2022, телепрограмма на весь день

Телепрограмма ТНТ на 18 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач ТНТ 18.12.2022



04:30 Открытый микрофон. Сезон 5. 103-я серия

05:20 Открытый микрофон. Сезон 5. 104-я серия

06:05 Однажды в России. Спецдайджест. 12-я серия

06:35 Однажды в России. Спецдайджест. 9-я серия

07:00 Рождество на двоих

09:00 Перезагрузка. 535-я серия

09:30 Семейный бюджет

11:30 Жуки. Сезон 3. 36-я - 41-я серии

14:50 Тройной форсаж: Токийский дрифт

16:50 Форсаж-4

19:00 Звезды в Африке. Сезон 3. 44-я серия

21:00 Концерты. 8-я серия

22:00 Концерты. 7-я серия

23:00 Я тебе не верю. Сезон 2. 13-я серия

00:00 Новые танцы. Сезон 2. 39-я серия

01:55 Звезды в Африке. Сезон 3. 11-я - 14-я серии



В программе возможны изменения.