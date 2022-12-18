Программа ТНТ на 18 декабря 18.12.2022, телепрограмма на весь день

Телепрограмма ТНТ на 18 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач ТНТ 18.12.2022
04:30 Открытый микрофон. Сезон 5. 103-я серия
05:20 Открытый микрофон. Сезон 5. 104-я серия
06:05 Однажды в России. Спецдайджест. 12-я серия
06:35 Однажды в России. Спецдайджест. 9-я серия
07:00 Рождество на двоих
09:00 Перезагрузка. 535-я серия
09:30 Семейный бюджет
11:30 Жуки. Сезон 3. 36-я - 41-я серии
14:50 Тройной форсаж: Токийский дрифт
16:50 Форсаж-4
19:00 Звезды в Африке. Сезон 3. 44-я серия
21:00 Концерты. 8-я серия
22:00 Концерты. 7-я серия
23:00 Я тебе не верю. Сезон 2. 13-я серия
00:00 Новые танцы. Сезон 2. 39-я серия
01:55 Звезды в Африке. Сезон 3. 11-я - 14-я серии
В программе возможны изменения.