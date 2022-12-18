Программа СТС на 18 декабря 18.12.2022, телепрограмма на весь день

Телепрограмма СТС на 18 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач СТС 18.12.2022
05:00 6 кадров. Сезон 6. 39-я серия
05:20 6 кадров. Сезон 6. 40-я серия
05:30 Мультфильмы
05:40 Мультфильмы
05:50 Ералаш
05:55 Ералаш
06:00 Ералаш
06:05 Фиксики
06:25 Мультфильмы
06:45 Три кота. Что такое осень
06:50 Три кота
06:55 Три кота. День бабушек
07:00 Три кота. Как мыть лапки
07:05 Три кота. Крутые бутерброды
07:10 Три кота. Котята-шпионы
07:15 Три кота
07:20 Три кота. Мусор - не мусор
07:25 Три кота. Послание в бутылке
07:30 Царевны
07:40 Царевны
07:50 Царевны. Идеальная вечеринка
07:55 Уральские пельмени. Азбука уральских пельменей. «Ъ»
09:00 Рогов+. 25-я серия
10:00 Уральские пельмени. Ума лопата
10:10 Лесная братва
11:45 Смывайся!
13:25 Миньоны
15:10 Гадкий я
17:05 Гадкий я-2
19:05 Гадкий я-3
20:55 Тайна дома с часами
23:00 Маска. Танцы. 11-я серия
00:55 Час расплаты
03:00 Воронины. Сезон 14. 13-я серия
03:25 Воронины. Сезон 14. 14-я серия
03:50 6 кадров. Сезон 8. 34-я - 37-я серии
В программе возможны изменения.