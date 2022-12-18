Программа СТС на 18 декабря 18.12.2022, телепрограмма на весь день

Телепрограмма СТС на 18 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач СТС 18.12.2022



05:00 6 кадров. Сезон 6. 39-я серия

05:20 6 кадров. Сезон 6. 40-я серия

05:30 Мультфильмы

05:40 Мультфильмы

05:50 Ералаш

05:55 Ералаш

06:00 Ералаш

06:05 Фиксики

06:25 Мультфильмы

06:45 Три кота. Что такое осень

06:50 Три кота

06:55 Три кота. День бабушек

07:00 Три кота. Как мыть лапки

07:05 Три кота. Крутые бутерброды

07:10 Три кота. Котята-шпионы

07:15 Три кота

07:20 Три кота. Мусор - не мусор

07:25 Три кота. Послание в бутылке

07:30 Царевны

07:40 Царевны

07:50 Царевны. Идеальная вечеринка

07:55 Уральские пельмени. Азбука уральских пельменей. «Ъ»

09:00 Рогов+. 25-я серия

10:00 Уральские пельмени. Ума лопата

10:10 Лесная братва

11:45 Смывайся!

13:25 Миньоны

15:10 Гадкий я

17:05 Гадкий я-2

19:05 Гадкий я-3

20:55 Тайна дома с часами

23:00 Маска. Танцы. 11-я серия

00:55 Час расплаты

03:00 Воронины. Сезон 14. 13-я серия

03:25 Воронины. Сезон 14. 14-я серия

03:50 6 кадров. Сезон 8. 34-я - 37-я серии



В программе возможны изменения.