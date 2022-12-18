Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие


Программа СТС на 18 декабря 18.12.2022, телепрограмма на весь день



Телепрограмма СТС на 18 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.

Программа передач СТС 18.12.2022

05:00 6 кадров. Сезон 6. 39-я серия
05:20 6 кадров. Сезон 6. 40-я серия
05:30 Мультфильмы
05:40 Мультфильмы
05:50 Ералаш
05:55 Ералаш
06:00 Ералаш
06:05 Фиксики
06:25 Мультфильмы
06:45 Три кота. Что такое осень
06:50 Три кота
06:55 Три кота. День бабушек
07:00 Три кота. Как мыть лапки
07:05 Три кота. Крутые бутерброды
07:10 Три кота. Котята-шпионы
07:15 Три кота
07:20 Три кота. Мусор - не мусор
07:25 Три кота. Послание в бутылке
07:30 Царевны
07:40 Царевны
07:50 Царевны. Идеальная вечеринка
07:55 Уральские пельмени. Азбука уральских пельменей. «Ъ»
09:00 Рогов+. 25-я серия
10:00 Уральские пельмени. Ума лопата
10:10 Лесная братва
11:45 Смывайся!
13:25 Миньоны
15:10 Гадкий я
17:05 Гадкий я-2
19:05 Гадкий я-3
20:55 Тайна дома с часами
23:00 Маска. Танцы. 11-я серия
00:55 Час расплаты
03:00 Воронины. Сезон 14. 13-я серия
03:25 Воронины. Сезон 14. 14-я серия
03:50 6 кадров. Сезон 8. 34-я - 37-я серии

В программе возможны изменения.









  • Программа СТС на 16 декабря 2022, телепрограмма на весь день
  • Программа СТС на 17 декабря 2022, телепрограмма на весь день
  • Программа СТС на 15 декабря 2022, телепрограмма на весь день
  • Программа ТНТ на 18 декабря 18.12.2022, телепрограмма на весь день
  • Программа передач, ТВ программа на 18 декабря 18.12.2022
    •




    Кубок Первого канала по хоккею 2022: расписание матчей, результаты

    Кубок Первого канала по хоккею 2022

    Кубок Первого канала по хоккею пройдет с 15 по 18 декабря 2022 года в Москве на ЦСКА Арене

    Расписание матчей / Календарь игр НХЛ 2022/2023 на 16 декабря

    НХЛ 2022 2023

    Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею.

    ЧМ-2022 в Катаре побил рекорды последних лет по количеству увольнений

    Тите, сборная Бразилии

    Отставки на чемпионате мира 2022 года приобрели массовый характер. По количеству увольнений турнир в Катаре уже побил рекорды последних лет.

    Расписание финала чемпионата мира ЧМ-2022 по футболу

    Расписание матчей чемпионата мира по футболу 2022

    На странице представлено расписание матчей ЧМ-2022 по футболу, который проводится под эгидой ФИФА и время начала игр чемпионата мира в Катаре.

    Чемпионы мира по футболу. 2022 - Аргентина или Франция?

    Чемпионы мира по футболу

    Первыми чемпионами мира по футболу стали уругвайские футболисты, которые в финальном матче 30 июля 1930 года на домашнем стадионе обыграли Аргентину со счетом 4:2.









    Какие компании и бренды ушли из России на 16 декабря 2022
    Сколько дней до Нового года 2023, сколько дней отдыхаем на Новый год
    16 декабря - какой знак зодиака, праздник, день недели и года, какая луна
    Какой праздник 17 декабря 2022 года, какой церковный праздник в России
    Курс евро ЦБ РФ на 16 декабря 2022. Курс евро к рублю Центробанка
    Курс доллара ЦБ РФ на 16 декабря 2022. Курс доллара к рублю Центробанка
    Статистика коронавируса на 15 декабря 2022 в России, Москве и Московской области
    Кубок Первого канала по хоккею 2022 на 1 канале, расписание прямых трансляций
    Где находится Донецк на карте, карта Донецка
    Карта Донецкой области с городами, где находится ДНР на карте


    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru