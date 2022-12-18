Программа Матч ТВ на 18 декабря 18.12.2022, во сколько финал чемпионата мира по футболу

Телепрограмма Матч ТВ на 18 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие трансляции и передачи.



Программа передач Матч ТВ 18.12.2022



03:00 Смешанные единоборства. UFC. Дж. Каннонир - Ш. Стрикланд. Прямой эфир

06:00 Karate Combat-2022. Прямой эфир

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

08:50 Биатлон. Кубок России. Одиночная смешанная эстафета. Прямой эфир

09:50 Футбол. Чемпионат мира-2022. Матч за 3-е место

11:50 Биатлон. Кубок России. Смешанная эстафета. Прямой эфир

13:20 Все на Матч!

13:50 Новости

13:55 Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. ЦСКА - «Чеховские медведи» (Московская область). Прямой эфир

15:30 Один на один

15:50 Катар-2022. Все на футбол!

16:50 Футбол. Чемпионат мира-2022. Церемония закрытия. Прямой эфир

17:10 Катар-2022. Все на футбол!

17:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. Финал. Прямой эфир

21:00 Катар-2022. Все на футбол!

22:00 Футбол. Чемпионат мира-2022. Финал. Как это было!

00:00 Все на Матч!

00:35 Один день в Катаре

01:00 Волейбол. Кубок России. Женщины. «Финал 4-х». Финал

03:00 Плавание. Международные соревнования «Кубок Владимира Сальникова»



В программе возможны изменения.