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Программа Матч ТВ на 18 декабря 18.12.2022, во сколько финал чемпионата мира по футболу



Телепрограмма Матч ТВ на 18 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие трансляции и передачи.

Программа передач Матч ТВ 18.12.2022

03:00 Смешанные единоборства. UFC. Дж. Каннонир - Ш. Стрикланд. Прямой эфир
06:00 Karate Combat-2022. Прямой эфир
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
08:50 Биатлон. Кубок России. Одиночная смешанная эстафета. Прямой эфир
09:50 Футбол. Чемпионат мира-2022. Матч за 3-е место
11:50 Биатлон. Кубок России. Смешанная эстафета. Прямой эфир
13:20 Все на Матч!
13:50 Новости
13:55 Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. ЦСКА - «Чеховские медведи» (Московская область). Прямой эфир
15:30 Один на один
15:50 Катар-2022. Все на футбол!
16:50 Футбол. Чемпионат мира-2022. Церемония закрытия. Прямой эфир
17:10 Катар-2022. Все на футбол!
17:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. Финал. Прямой эфир
21:00 Катар-2022. Все на футбол!
22:00 Футбол. Чемпионат мира-2022. Финал. Как это было!
00:00 Все на Матч!
00:35 Один день в Катаре
01:00 Волейбол. Кубок России. Женщины. «Финал 4-х». Финал
03:00 Плавание. Международные соревнования «Кубок Владимира Сальникова»

В программе возможны изменения.









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