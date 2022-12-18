Программа РЕН ТВ на 18 декабря 18.12.2022, телепрограмма на весь день

Телепрограмма РЕН ТВ на 18 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач РЕН ТВ 18.12.2022



05:00 Тайны Чапман

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Самая народная программа

09:30 Знаете ли вы, что?

10:30 Наука и техника

11:30 Неизвестная история

12:30 Новости

13:00 Скала

15:40 Малыш на драйве

18:00 Эволюция Борна

20:35 Джейсон Борн

23:00 Итоговая программа с Петром Марченко

23:55 Самые шокирующие гипотезы

04:20 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко



В программе возможны изменения.