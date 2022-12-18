Программа Звезда на 18 декабря 18.12.2022, телепрограмма на весь день

Телепрограмма Звезда на 18 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач Звезда 18.12.2022
04:50 Перелом. Хроника Победы
05:15 Игра без правил
07:00 Буду помнить
09:00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым
09:25 Служу России
09:55 Военная приемка
10:45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. Альманах №123
11:30 Код доступа
12:20 Легенды армии с Александром Маршалом. Иван Корольков
13:05 Специальный репортаж
13:45 Смерть шпионам. Лисья нора. 1-я -4-я серии
18:00 «Главное» с Ольгой Беловой
19:45 Часовые памяти. Пенза
20:40 Вячеслав Трубников. Разведчик иностранных дел
21:25 Военная контрразведка
23:00 Фетисов
23:45 В небе «Ночные ведьмы»
01:20 Пирожки с картошкой
03:10 Перелом. Хроника Победы
03:35 Смерть шпионам. Лисья нора. 1-я и 2-я серии
В программе возможны изменения.