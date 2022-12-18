Программа Звезда на 18 декабря 18.12.2022, телепрограмма на весь день

Телепрограмма Звезда на 18 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач Звезда 18.12.2022



04:50 Перелом. Хроника Победы

05:15 Игра без правил

07:00 Буду помнить

09:00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым

09:25 Служу России

09:55 Военная приемка

10:45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. Альманах №123

11:30 Код доступа

12:20 Легенды армии с Александром Маршалом. Иван Корольков

13:05 Специальный репортаж

13:45 Смерть шпионам. Лисья нора. 1-я -4-я серии

18:00 «Главное» с Ольгой Беловой

19:45 Часовые памяти. Пенза

20:40 Вячеслав Трубников. Разведчик иностранных дел

21:25 Военная контрразведка

23:00 Фетисов

23:45 В небе «Ночные ведьмы»

01:20 Пирожки с картошкой

03:10 Перелом. Хроника Победы

03:35 Смерть шпионам. Лисья нора. 1-я и 2-я серии



В программе возможны изменения.