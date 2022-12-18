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Программа Культура на 18 декабря 18.12.2022, телепрограмма на весь день



Телепрограмма Культура на 18 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.

Программа передач Культура 18.12.2022

03:00 Перерыв в вещании
06:30 Мультфильмы. «Волшебный магазин». «Кто ж такие птички». «Волк и теленок»
08:05 Человек родился
09:35 Тайны старого чердака. Стиль
10:05 Передача знаний. 15-я серия
10:55 Ждите писем
12:25 Невский ковчег. Теория невозможного. Алексей Крылов
12:55 Открытая книга. 75 лет Леониду Юзефовичу. Леонид Юзефович. «Филэллин»
13:25 Ласточки Христовы
14:40 Задержанный в ожидании суда
16:30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком. Международные отношения и искусство дипломатии
17:15 Пешком... Москва Немировича-Данченко
17:45 Предки наших предков. Балты. Братья славян
18:25 Цвет времени. Марк Шагал
18:35 Романтика романса. «Мои года - мое богатство». Вспоминая Роберта Рождественского
19:30 Новости культуры с Владиславом Флярковским
20:10 Ненастье. 1-я и 2-я серии
21:40 Концерт к юбилею Родиона Щедрина в КЗЧ
23:45 Капернаум
01:45 Искатели. Сокровища коломенских подземелий
02:30 «Медвежуть». «Королевская игра»
03:00 Перерыв в вещании

В программе возможны изменения.









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