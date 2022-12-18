Программа Культура на 18 декабря 18.12.2022, телепрограмма на весь день

Телепрограмма Культура на 18 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач Культура 18.12.2022



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Мультфильмы. «Волшебный магазин». «Кто ж такие птички». «Волк и теленок»

08:05 Человек родился

09:35 Тайны старого чердака. Стиль

10:05 Передача знаний. 15-я серия

10:55 Ждите писем

12:25 Невский ковчег. Теория невозможного. Алексей Крылов

12:55 Открытая книга. 75 лет Леониду Юзефовичу. Леонид Юзефович. «Филэллин»

13:25 Ласточки Христовы

14:40 Задержанный в ожидании суда

16:30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком. Международные отношения и искусство дипломатии

17:15 Пешком... Москва Немировича-Данченко

17:45 Предки наших предков. Балты. Братья славян

18:25 Цвет времени. Марк Шагал

18:35 Романтика романса. «Мои года - мое богатство». Вспоминая Роберта Рождественского

19:30 Новости культуры с Владиславом Флярковским

20:10 Ненастье. 1-я и 2-я серии

21:40 Концерт к юбилею Родиона Щедрина в КЗЧ

23:45 Капернаум

01:45 Искатели. Сокровища коломенских подземелий

02:30 «Медвежуть». «Королевская игра»

03:00 Перерыв в вещании



В программе возможны изменения.