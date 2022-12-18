Программа Пятница на 18 декабря 18.12.2022, телепрограмма на весь день

Телепрограмма Пятница на 18 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач Пятница 18.12.2022



05:00 Черный список. Сезон 1. 2-я серия - «Клининг и корпоративы»

05:40 Пятница News. 230-я серия

06:00 Кондитер. Сезон 3. 7-я серия - «Екатеринбург»

07:20 Пятница News. 229-я серия

07:40 Кондитер. Сезон 3. 8-я серия - «Краснодарский край»

09:10 Руссо-экспрессо. Сезон 1. 6-я серия - «Иркутск»

10:20 Умный дом. Сезон 4. 8-я серия

11:00 Битва шефов. Сезон 2. 18-я серия

13:20 Битва шефов. Сезон 2. 13-я серия

15:50 Битва шефов. Сезон 2. 20-я серия

18:00 Битва шефов. Сезон 2. 14-я серия

20:00 Адский шеф. Сезон 1. 18-я серия

23:00 Теперь я Босс! Сезон 8. 3-я серия

00:10 Джон Уик-3

02:30 Проклятие монахини

03:50 Пятница News. 230-я серия

04:20 Черный список. Сезон 1. 1-я серия - «Курьерские службы и утепление стен»



В программе возможны изменения.