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Программа Пятница на 18 декабря 18.12.2022, телепрограмма на весь день



Телепрограмма Пятница на 18 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.

Программа передач Пятница 18.12.2022

05:00 Черный список. Сезон 1. 2-я серия - «Клининг и корпоративы»
05:40 Пятница News. 230-я серия
06:00 Кондитер. Сезон 3. 7-я серия - «Екатеринбург»
07:20 Пятница News. 229-я серия
07:40 Кондитер. Сезон 3. 8-я серия - «Краснодарский край»
09:10 Руссо-экспрессо. Сезон 1. 6-я серия - «Иркутск»
10:20 Умный дом. Сезон 4. 8-я серия
11:00 Битва шефов. Сезон 2. 18-я серия
13:20 Битва шефов. Сезон 2. 13-я серия
15:50 Битва шефов. Сезон 2. 20-я серия
18:00 Битва шефов. Сезон 2. 14-я серия
20:00 Адский шеф. Сезон 1. 18-я серия
23:00 Теперь я Босс! Сезон 8. 3-я серия
00:10 Джон Уик-3
02:30 Проклятие монахини
03:50 Пятница News. 230-я серия
04:20 Черный список. Сезон 1. 1-я серия - «Курьерские службы и утепление стен»

В программе возможны изменения.









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