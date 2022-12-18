Программа МИР на 18 декабря 18.12.2022, телепрограмма на весь день

Телепрограмма МИР на 18 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач МИР 18.12.2022
05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
05:25 Мультфильмы
07:00 Осторожно, вирус!
07:45 Мультфильмы
08:00 Акселератка
09:30 ФазендаЛайф
10:00 Новости
10:10 Смерть шпионам. Крым. 7-я и 8-я серии
12:05 Смерть шпионам. Скрытый враг. 1-я - 4-я серии
16:00 Новости
16:15 Смерть шпионам. Лисья нора. 1-я - 3-я серии
18:30 Вместе
19:30 Смерть шпионам. Лисья нора. 3-я и 4-я серии
21:05 Смерть шпионам. Ударная волна. 1-я - 4-я серии
00:00 Вместе
01:00 Смерть шпионам. Ударная волна. 4-я серия
01:50 Таинственный остров
03:20 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
В программе возможны изменения.