Программа МИР на 18 декабря 18.12.2022, телепрограмма на весь день

Телепрограмма МИР на 18 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач МИР 18.12.2022



05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса

05:25 Мультфильмы

07:00 Осторожно, вирус!

07:45 Мультфильмы

08:00 Акселератка

09:30 ФазендаЛайф

10:00 Новости

10:10 Смерть шпионам. Крым. 7-я и 8-я серии

12:05 Смерть шпионам. Скрытый враг. 1-я - 4-я серии

16:00 Новости

16:15 Смерть шпионам. Лисья нора. 1-я - 3-я серии

18:30 Вместе

19:30 Смерть шпионам. Лисья нора. 3-я и 4-я серии

21:05 Смерть шпионам. Ударная волна. 1-я - 4-я серии

00:00 Вместе

01:00 Смерть шпионам. Ударная волна. 4-я серия

01:50 Таинственный остров

03:20 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса



В программе возможны изменения.