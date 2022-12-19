Программа передач, ТВ программа на 19 декабря 2022



Программа передач телеканалов России на понедельник 19 декабря 2022 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма на 19.12.2022



1 канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 АнтиФейк

09:55 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

16:00 Мужское / Женское

16:50 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:20 Информационный канал

19:50 Пусть говорят. Секрет прозорливости Михаила Задорнова

21:00 Время

21:45 «Казанова в России». 5-я серия

22:45 Большая игра

23:45 Информационный канал

03:00 Новости

03:05 Информационный канал



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

16:00 Вести

16:30 Малахов. Вспомнить все: узнает ли родных потерявший память?

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Дама с собачкой. 1-я серия

22:10 Дама с собачкой. 2-я серия

23:15 Вечер с Владимиром Соловьевым

00:00 Арнольд Дейч. Последняя легенда

01:00 Вечер с Владимиром Соловьевым

02:40 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. Александр Мохов

03:40 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. Зураб Кекелидзе



ТВЦ



05:00 10 самых... Брак с иностранцем

05:30 Московская неделя

06:00 Настроение

08:20 Большое кино. Пираты XX века

08:55 Берёзовая роща. 1-я серия

09:48 Берёзовая роща. 2-я серия

10:45 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск

10:55 Городское собрание

11:30 События

11:50 Детектив на миллион. 1-я серия

12:49 Детектив на миллион. 2-я серия

13:40 Мой герой. Мария Аниканова

14:30 События

14:50 Город новостей

15:00 Смерть в объективе. «Капкан Немезиды», 1-я серия

16:00 Смерть в объективе. «Капкан Немезиды», 2-я серия

16:55 Секс-бомбы со стажем

17:50 События

18:15 Шрам. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:40 Специальный репортаж. Обратная сила искусства

23:10 Знак качества. Скидки и акции

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Обыкновенный нацизм

01:25 Светлана Савёлова. Исчезнувшая

02:05 Смерть в объективе. «Капкан Немезиды», 1-я серия

02:49 Смерть в объективе. «Капкан Немезиды», 2-я серия

03:35 Большое кино. Пираты XX века

04:00 Семейные тайны. Леонид Брежнев

04:40 Александр Ширвиндт. В своём репертуаре



НТВ



04:55 Улицы разбитых фонарей 16. Деловая жесть

05:40 Улицы разбитых фонарей 16. Племянница

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Лесник. «Незваные гости», 1-я и 2-я серии. «Маугли», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Лесник. «Незваные гости», 1-я и 2-я серии. «Маугли», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК. Сестра для подкидыша

19:00 Сегодня

20:00 Адмиралы района-2

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Адмиралы района-2

00:35 Пёс-5

02:30 Меч-2. Не сдавайся

03:25 Меч-2. Veritas

04:10 Меч-2. Аноним

04:55 Улицы разбитых фонарей 16. Последнее чаепитие



5 канал



05:00 Известия

05:25 Короткое дыхание. 1-я - 4-я серии

08:25 Выжить любой ценой. 1-я серия

08:55 Знание - сила

09:00 Известия

09:30 Выжить любой ценой. 1-я - 4-я серии

13:00 Известия

13:30 Условный мент-2. Другая жизнь

14:20 Условный мент-2. Старые долги

15:15 Условный мент-2. Ограбление банка

16:10 Условный мент-2. Выстрелы из прошлого

17:05 Условный мент-2. Кредитная история

17:30 Известия

18:00 Условный мент-2. Кредитная история

18:25 Условный мент-2. Чужой

19:20 След. Сложное решение

20:00 След. Сокровище

20:45 След. Ябеда

21:35 След. Пепел Прометея

22:25 Великолепная пятёрка-5. Приложение

23:10 Великолепная пятёрка-2. Загадка бизнес-центра

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Каршеринг.Нет

01:15 След. Вечный лох

01:50 След. Четвертая попытка

02:30 След. Нежный возраст

03:10 След. Олеандр

03:45 След. Очень нервный доктор

04:20 След. Крысиные бега



Домашний



04:55 Нотариус. 15-я и 16-я серии

06:30 6 кадров

06:35 По делам несовершеннолетних

09:05 Давай разведёмся!

10:05 Тест на отцовство

12:20 Понять. Простить. «Созависимость». «Чужой муж»

13:25 Порча. Плесень

13:55 Знахарка

14:30 Верну любимого. Реванш

15:05 Всё к лучшему. 1-я - 4-я серии

19:00 Когда умрёт любовь. 1-я - 4-я серии

22:45 Порча. «Фатальная ошибка». «Беспокойная хозяйка»

23:50 Знахарка

00:25 Верну любимого. Реванш

00:55 Понять. Простить. «Созависимость». «Чужой муж»

01:45 От ненависти до любви. 16-я серия

02:35 Тест на отцовство

04:15 Давай разведёмся!



ТНТ



04:30 Звезды в Африке. Сезон 3. 14-я серия

05:20 Звезды в Африке. Сезон 3. 15-я серия - «Финал»

06:10 Открытый микрофон. Сезон 5. 105-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 23-я серия

08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 30-я серия

09:00 Звезды в Африке. Сезон 3. 44-я серия - «Финал»

11:00 Ольга. Сезон 3. 43-я - 52-я серии

16:00 Реальные пацаны. Сезон 5. 191-я серия - «Конкурс красоты»

16:30 Реальные пацаны. Сезон 5. 192-я серия - «Бони и Клайд»

17:00 Реальные пацаны. Сезон 5. 193-я серия - «Один дома»

17:30 Реальные пацаны. Сезон 5. 194-я серия - «Семейный ужин»

18:00 Полярный. Сезон 2. 15-я - 18-я серии

20:00 Жуки. Сезон 3. 41-я серия

20:30 Жуки. Сезон 3. 42-я серия

21:00 Ресторан по понятиям-2. 9-я серия

21:30 Ресторан по понятиям-2. 10-я серия

22:00 ХБ. 1-я серия - «Интернет Тролль»

22:30 ХБ. 2-я серия - «Харламова выгнала жена из дома»

23:00 Влюбись, если сможешь. 41-я серия

00:30 Импровизация. Сезон 3. 72-я серия

01:25 Импровизация. Сезон 3. 73-я серия

02:20 Импровизация. Сезон 3. 74-я серия

03:05 Comedy Баттл. 19-я серия

03:50 Comedy Баттл. 20-я серия

04:40 Открытый микрофон. Сезон 5. 106-я серия



СТС



04:50 6 кадров. Сезон 8. 37-я серия

05:10 Мультфильмы

05:50 Ералаш

06:00 Ералаш. Сезон 1. 148-я серия

06:05 Ералаш. Сезон 1. 151-я серия

06:15 Ералаш. Сезон 1. 154-я - 159-я серии

07:00 Ералаш. Сезон 1. 162-я серия

07:05 Приключения Вуди и его друзей

09:05 Смешарики. Легенда о золотом драконе

10:40 Смешарики. Дежавю

12:20 Лесная братва

14:00 Смывайся!

15:40 Неисправимый Рон

17:45 Тайна дома с часами

19:55 Такси

21:40 Такси-2

23:30 Стой! Или моя мама будет стрелять

01:05 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. Сезон 17. 41-я серия

02:10 Воронины. Сезон 14. 15-я - 20-я серии

04:30 6 кадров. Сезон 6. 5-я серия

04:50 6 кадров. Сезон 6. 8-я серия



Матч ТВ



03:00 Плавание. Международные соревнования «Кубок Владимира Сальникова»

05:05 Спортивный детектив. Кровь в бассейне

06:00 Смешанные единоборства. АСА. В. Слипенко - А. Вагаев

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Голевая феерия Катара!

11:30 Есть тема!

12:55 Новости

13:00 Специальный репортаж

13:20 Футбол. Чемпионат мира-2022. Финал. Аргентина - Франция

15:35 Новости

15:40 Громко

16:45 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) - «Авангард» (Омск). Прямой эфир

19:15 Хоккей. КХЛ. «Нефтехимик» (Нижнекамск) - «Барыс» (Астана). Прямой эфир

21:50 Все на Матч!

23:00 Здесь был Тимур

01:00 Все на Матч!

01:50 Karate Combat-2022

02:55 Новости

03:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС (Казань) - «Пари НН» (Нижний Новгород)



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Судный день

22:00 Водить по-русски

23:00 Новости

23:30 Документальный спецпроект

00:30 Идентификация Борна

02:30 Джуманджи

04:05 Тайны Чапман



Звезда



03:35 Смерть шпионам. Лисья нора. 1-я и 4-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:15 Вариант «Омега». 1-я серия

10:45 Специальный репортаж

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:25 Смерть шпионам! 1-я - 4-я серии

15:00 Военные новости

15:05 Смерть шпионам! 1-я - 4-я серии

18:00 Новости дня

18:15 Специальный репортаж

18:50 Битва оружейников. «Многоцелевые атомные подводные лодки. Проекты 671 и 705 против «Трешер» и «Стёджен»

19:40 Загадки века с Сергеем Медведевым. Русский казак Реза Шах Пехлеви

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:25 Вариант «Омега». 1-я серия

00:50 20 декабря. 1-я и 2-я серии

03:00 Перелом. Хроника Победы

03:25 Смерть шпионам! 1-я и 2-я серии



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва дворцовая

07:00 Новости культуры

07:05 Легенды мирового кино. Брижит Бардо

07:30 Новости культуры

07:35 Невский ковчег. Теория невозможного. Алексей Крылов

08:00 Черные дыры. Белые пятна

08:40 Новости культуры

08:50 Вам телеграмма...

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель. Обри Бёрдслей. Поэт линии

11:10 ХX век. «Сегодня и ежедневно. Юрий Никулин и Михаил Шуйдин». Документальный фильм. 1978

12:20 Цвет времени. Карандаш

12:30 Третий в пятом ряду

13:40 Роман в камне. Малайзия. Остров Лангкави

14:05 Линия жизни. К юбилею Элеоноры Шашковой

15:00 Новости культуры

15:05 Новости. Подробно. АРТ

15:20 Агора

16:25 Цвет времени. Микеланджело Буонарроти. «Страшный суд»

16:35 Слон и веревочка

17:25 2022 год. 100-летие Московской государственной академической филармонии

18:45 Устинов об Устинове. Всего искусства мало

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль

20:05 Правила жизни

20:30 Спокойной ночи, малыши!

20:45 Престольный праздник. День Николая Чудотворца

21:25 Сати. Нескучная классика... С Алексеем Париным

22:10 Ненастье. 3-я и 4-я серии

23:40 Новости культуры

00:00 «Кинескоп» с Петром Шепотинником. Художник-постановщик кино

00:40 ХX век. «Сегодня и ежедневно. Юрий Никулин и Михаил Шуйдин». Документальный фильм. 1978

01:45 Искатели. Исчезнувший сервиз Фаберже

02:30 Роман в камне. Мальта

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Пятница News. 229-я серия

05:20 Кондитер. Сезон 5. 9-я серия - «Торт «Единорог« для Анны Седоковой»

06:40 Пятница News. 230-я серия

07:00 На ножах. Сезон 1. 2-я серия - «Казань. Bolaq»

08:00 На ножах. Сезон 2. 5-я серия - «Владимир. Этаж»

09:10 На ножах. Сезон 3. 15-я серия - «Сочи. Причал»

10:10 На ножах. Сезон 6. 2-я серия - «Нижний Новгород. Рыжая Сара»

11:20 Руссо-экспрессо. Сезон 1. 7-я серия

12:20 Битва шефов. Сезон 2. 12-я серия

14:40 Битва шефов. Сезон 2. 11-я серия

17:00 Битва шефов. Сезон 2. 14-я серия

19:00 Битва шефов. Сезон 2. 21-я серия

21:10 Битва шефов. Сезон 2. 20-я серия

23:30 Умный дом. Сезон 4. 8-я серия

00:10 Иллюзионист

02:10 Пятница News. 231-я серия

02:30 Охота на монстра

04:20 Пятница News. 230-я серия

04:45 Чудеса света с Антоном Зайцевым и Фрайди. Сезон 1. 2-я серия - «Пирамиды Гизы»

04:50 Чудеса света с Антоном Зайцевым и Фрайди. Сезон 1. 1-я серия - «Пустыня Вади-Рам»



МИР



05:00 Смерть шпионам. Крым. 6-я - 8-я серии

07:05 Смерть шпионам! 1-я - 4-я серии

10:00 Новости

10:10 Белорусский стандарт

10:20 Смерть шпионам! 5-я и 6-я серии

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните

14:05 Дела судебные. Битва за будущее

15:10 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

17:05 Мировое соглашение

17:55 Дела судебные. Деньги верните

18:30 Новости

18:50 Игра в кино

19:25 Игра в кино

20:10 Игра в кино

20:50 Слабое звено

21:45 Назад в будущее

22:40 Гаишники. 9-я - 11-я серии

01:15 Рожденные в СССР. Юлиан Семенов

01:40 Антон Иванович сердится

03:00 Развод



Время начала передач - московское.



















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