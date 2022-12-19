Программа передач, ТВ программа на 19 декабря 2022

Программа передач телеканалов России на понедельник 19 декабря 2022 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Телепрограмма на 19.12.2022
1 канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 АнтиФейк
09:55 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
16:00 Мужское / Женское
16:50 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
19:50 Пусть говорят. Секрет прозорливости Михаила Задорнова
21:00 Время
21:45 «Казанова в России». 5-я серия
22:45 Большая игра
23:45 Информационный канал
03:00 Новости
03:05 Информационный канал
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
16:00 Вести
16:30 Малахов. Вспомнить все: узнает ли родных потерявший память?
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Дама с собачкой. 1-я серия
22:10 Дама с собачкой. 2-я серия
23:15 Вечер с Владимиром Соловьевым
00:00 Арнольд Дейч. Последняя легенда
01:00 Вечер с Владимиром Соловьевым
02:40 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. Александр Мохов
03:40 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. Зураб Кекелидзе
ТВЦ
05:00 10 самых... Брак с иностранцем
05:30 Московская неделя
06:00 Настроение
08:20 Большое кино. Пираты XX века
08:55 Берёзовая роща. 1-я серия
09:48 Берёзовая роща. 2-я серия
10:45 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск
10:55 Городское собрание
11:30 События
11:50 Детектив на миллион. 1-я серия
12:49 Детектив на миллион. 2-я серия
13:40 Мой герой. Мария Аниканова
14:30 События
14:50 Город новостей
15:00 Смерть в объективе. «Капкан Немезиды», 1-я серия
16:00 Смерть в объективе. «Капкан Немезиды», 2-я серия
16:55 Секс-бомбы со стажем
17:50 События
18:15 Шрам. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:40 Специальный репортаж. Обратная сила искусства
23:10 Знак качества. Скидки и акции
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Обыкновенный нацизм
01:25 Светлана Савёлова. Исчезнувшая
02:05 Смерть в объективе. «Капкан Немезиды», 1-я серия
02:49 Смерть в объективе. «Капкан Немезиды», 2-я серия
03:35 Большое кино. Пираты XX века
04:00 Семейные тайны. Леонид Брежнев
04:40 Александр Ширвиндт. В своём репертуаре
НТВ
04:55 Улицы разбитых фонарей 16. Деловая жесть
05:40 Улицы разбитых фонарей 16. Племянница
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Лесник. «Незваные гости», 1-я и 2-я серии. «Маугли», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Лесник. «Незваные гости», 1-я и 2-я серии. «Маугли», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК. Сестра для подкидыша
19:00 Сегодня
20:00 Адмиралы района-2
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Адмиралы района-2
00:35 Пёс-5
02:30 Меч-2. Не сдавайся
03:25 Меч-2. Veritas
04:10 Меч-2. Аноним
04:55 Улицы разбитых фонарей 16. Последнее чаепитие
5 канал
05:00 Известия
05:25 Короткое дыхание. 1-я - 4-я серии
08:25 Выжить любой ценой. 1-я серия
08:55 Знание - сила
09:00 Известия
09:30 Выжить любой ценой. 1-я - 4-я серии
13:00 Известия
13:30 Условный мент-2. Другая жизнь
14:20 Условный мент-2. Старые долги
15:15 Условный мент-2. Ограбление банка
16:10 Условный мент-2. Выстрелы из прошлого
17:05 Условный мент-2. Кредитная история
17:30 Известия
18:00 Условный мент-2. Кредитная история
18:25 Условный мент-2. Чужой
19:20 След. Сложное решение
20:00 След. Сокровище
20:45 След. Ябеда
21:35 След. Пепел Прометея
22:25 Великолепная пятёрка-5. Приложение
23:10 Великолепная пятёрка-2. Загадка бизнес-центра
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Каршеринг.Нет
01:15 След. Вечный лох
01:50 След. Четвертая попытка
02:30 След. Нежный возраст
03:10 След. Олеандр
03:45 След. Очень нервный доктор
04:20 След. Крысиные бега
Домашний
04:55 Нотариус. 15-я и 16-я серии
06:30 6 кадров
06:35 По делам несовершеннолетних
09:05 Давай разведёмся!
10:05 Тест на отцовство
12:20 Понять. Простить. «Созависимость». «Чужой муж»
13:25 Порча. Плесень
13:55 Знахарка
14:30 Верну любимого. Реванш
15:05 Всё к лучшему. 1-я - 4-я серии
19:00 Когда умрёт любовь. 1-я - 4-я серии
22:45 Порча. «Фатальная ошибка». «Беспокойная хозяйка»
23:50 Знахарка
00:25 Верну любимого. Реванш
00:55 Понять. Простить. «Созависимость». «Чужой муж»
01:45 От ненависти до любви. 16-я серия
02:35 Тест на отцовство
04:15 Давай разведёмся!
ТНТ
04:30 Звезды в Африке. Сезон 3. 14-я серия
05:20 Звезды в Африке. Сезон 3. 15-я серия - «Финал»
06:10 Открытый микрофон. Сезон 5. 105-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 23-я серия
08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 30-я серия
09:00 Звезды в Африке. Сезон 3. 44-я серия - «Финал»
11:00 Ольга. Сезон 3. 43-я - 52-я серии
16:00 Реальные пацаны. Сезон 5. 191-я серия - «Конкурс красоты»
16:30 Реальные пацаны. Сезон 5. 192-я серия - «Бони и Клайд»
17:00 Реальные пацаны. Сезон 5. 193-я серия - «Один дома»
17:30 Реальные пацаны. Сезон 5. 194-я серия - «Семейный ужин»
18:00 Полярный. Сезон 2. 15-я - 18-я серии
20:00 Жуки. Сезон 3. 41-я серия
20:30 Жуки. Сезон 3. 42-я серия
21:00 Ресторан по понятиям-2. 9-я серия
21:30 Ресторан по понятиям-2. 10-я серия
22:00 ХБ. 1-я серия - «Интернет Тролль»
22:30 ХБ. 2-я серия - «Харламова выгнала жена из дома»
23:00 Влюбись, если сможешь. 41-я серия
00:30 Импровизация. Сезон 3. 72-я серия
01:25 Импровизация. Сезон 3. 73-я серия
02:20 Импровизация. Сезон 3. 74-я серия
03:05 Comedy Баттл. 19-я серия
03:50 Comedy Баттл. 20-я серия
04:40 Открытый микрофон. Сезон 5. 106-я серия
СТС
04:50 6 кадров. Сезон 8. 37-я серия
05:10 Мультфильмы
05:50 Ералаш
06:00 Ералаш. Сезон 1. 148-я серия
06:05 Ералаш. Сезон 1. 151-я серия
06:15 Ералаш. Сезон 1. 154-я - 159-я серии
07:00 Ералаш. Сезон 1. 162-я серия
07:05 Приключения Вуди и его друзей
09:05 Смешарики. Легенда о золотом драконе
10:40 Смешарики. Дежавю
12:20 Лесная братва
14:00 Смывайся!
15:40 Неисправимый Рон
17:45 Тайна дома с часами
19:55 Такси
21:40 Такси-2
23:30 Стой! Или моя мама будет стрелять
01:05 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. Сезон 17. 41-я серия
02:10 Воронины. Сезон 14. 15-я - 20-я серии
04:30 6 кадров. Сезон 6. 5-я серия
04:50 6 кадров. Сезон 6. 8-я серия
Матч ТВ
03:00 Плавание. Международные соревнования «Кубок Владимира Сальникова»
05:05 Спортивный детектив. Кровь в бассейне
06:00 Смешанные единоборства. АСА. В. Слипенко - А. Вагаев
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Голевая феерия Катара!
11:30 Есть тема!
12:55 Новости
13:00 Специальный репортаж
13:20 Футбол. Чемпионат мира-2022. Финал. Аргентина - Франция
15:35 Новости
15:40 Громко
16:45 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) - «Авангард» (Омск). Прямой эфир
19:15 Хоккей. КХЛ. «Нефтехимик» (Нижнекамск) - «Барыс» (Астана). Прямой эфир
21:50 Все на Матч!
23:00 Здесь был Тимур
01:00 Все на Матч!
01:50 Karate Combat-2022
02:55 Новости
03:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС (Казань) - «Пари НН» (Нижний Новгород)
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Судный день
22:00 Водить по-русски
23:00 Новости
23:30 Документальный спецпроект
00:30 Идентификация Борна
02:30 Джуманджи
04:05 Тайны Чапман
Звезда
03:35 Смерть шпионам. Лисья нора. 1-я и 4-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:15 Вариант «Омега». 1-я серия
10:45 Специальный репортаж
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:25 Смерть шпионам! 1-я - 4-я серии
15:00 Военные новости
15:05 Смерть шпионам! 1-я - 4-я серии
18:00 Новости дня
18:15 Специальный репортаж
18:50 Битва оружейников. «Многоцелевые атомные подводные лодки. Проекты 671 и 705 против «Трешер» и «Стёджен»
19:40 Загадки века с Сергеем Медведевым. Русский казак Реза Шах Пехлеви
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:25 Вариант «Омега». 1-я серия
00:50 20 декабря. 1-я и 2-я серии
03:00 Перелом. Хроника Победы
03:25 Смерть шпионам! 1-я и 2-я серии
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва дворцовая
07:00 Новости культуры
07:05 Легенды мирового кино. Брижит Бардо
07:30 Новости культуры
07:35 Невский ковчег. Теория невозможного. Алексей Крылов
08:00 Черные дыры. Белые пятна
08:40 Новости культуры
08:50 Вам телеграмма...
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель. Обри Бёрдслей. Поэт линии
11:10 ХX век. «Сегодня и ежедневно. Юрий Никулин и Михаил Шуйдин». Документальный фильм. 1978
12:20 Цвет времени. Карандаш
12:30 Третий в пятом ряду
13:40 Роман в камне. Малайзия. Остров Лангкави
14:05 Линия жизни. К юбилею Элеоноры Шашковой
15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно. АРТ
15:20 Агора
16:25 Цвет времени. Микеланджело Буонарроти. «Страшный суд»
16:35 Слон и веревочка
17:25 2022 год. 100-летие Московской государственной академической филармонии
18:45 Устинов об Устинове. Всего искусства мало
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Правила жизни
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 Престольный праздник. День Николая Чудотворца
21:25 Сати. Нескучная классика... С Алексеем Париным
22:10 Ненастье. 3-я и 4-я серии
23:40 Новости культуры
00:00 «Кинескоп» с Петром Шепотинником. Художник-постановщик кино
00:40 ХX век. «Сегодня и ежедневно. Юрий Никулин и Михаил Шуйдин». Документальный фильм. 1978
01:45 Искатели. Исчезнувший сервиз Фаберже
02:30 Роман в камне. Мальта
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Пятница News. 229-я серия
05:20 Кондитер. Сезон 5. 9-я серия - «Торт «Единорог« для Анны Седоковой»
06:40 Пятница News. 230-я серия
07:00 На ножах. Сезон 1. 2-я серия - «Казань. Bolaq»
08:00 На ножах. Сезон 2. 5-я серия - «Владимир. Этаж»
09:10 На ножах. Сезон 3. 15-я серия - «Сочи. Причал»
10:10 На ножах. Сезон 6. 2-я серия - «Нижний Новгород. Рыжая Сара»
11:20 Руссо-экспрессо. Сезон 1. 7-я серия
12:20 Битва шефов. Сезон 2. 12-я серия
14:40 Битва шефов. Сезон 2. 11-я серия
17:00 Битва шефов. Сезон 2. 14-я серия
19:00 Битва шефов. Сезон 2. 21-я серия
21:10 Битва шефов. Сезон 2. 20-я серия
23:30 Умный дом. Сезон 4. 8-я серия
00:10 Иллюзионист
02:10 Пятница News. 231-я серия
02:30 Охота на монстра
04:20 Пятница News. 230-я серия
04:45 Чудеса света с Антоном Зайцевым и Фрайди. Сезон 1. 2-я серия - «Пирамиды Гизы»
04:50 Чудеса света с Антоном Зайцевым и Фрайди. Сезон 1. 1-я серия - «Пустыня Вади-Рам»
МИР
05:00 Смерть шпионам. Крым. 6-я - 8-я серии
07:05 Смерть шпионам! 1-я - 4-я серии
10:00 Новости
10:10 Белорусский стандарт
10:20 Смерть шпионам! 5-я и 6-я серии
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните
14:05 Дела судебные. Битва за будущее
15:10 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
17:05 Мировое соглашение
17:55 Дела судебные. Деньги верните
18:30 Новости
18:50 Игра в кино
19:25 Игра в кино
20:10 Игра в кино
20:50 Слабое звено
21:45 Назад в будущее
22:40 Гаишники. 9-я - 11-я серии
01:15 Рожденные в СССР. Юлиан Семенов
01:40 Антон Иванович сердится
03:00 Развод
Время начала передач - московское.