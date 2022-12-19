Программа Россия 1 на 19 декабря 2022, телепрограмма на весь день



Телепрограмма Россия 1 на 19 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач Россия 1 19.12.2022



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

16:00 Вести

16:30 Малахов. Вспомнить все: узнает ли родных потерявший память?

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Дама с собачкой. 1-я серия

22:10 Дама с собачкой. 2-я серия

23:15 Вечер с Владимиром Соловьевым

00:00 Арнольд Дейч. Последняя легенда

01:00 Вечер с Владимиром Соловьевым

02:40 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. Александр Мохов

03:40 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. Зураб Кекелидзе



В программе возможны изменения.



















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