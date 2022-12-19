Программа Россия 1 на 19 декабря 2022, телепрограмма на весь день

Телепрограмма Россия 1 на 19 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач Россия 1 19.12.2022
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
16:00 Вести
16:30 Малахов. Вспомнить все: узнает ли родных потерявший память?
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Дама с собачкой. 1-я серия
22:10 Дама с собачкой. 2-я серия
23:15 Вечер с Владимиром Соловьевым
00:00 Арнольд Дейч. Последняя легенда
01:00 Вечер с Владимиром Соловьевым
02:40 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. Александр Мохов
03:40 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. Зураб Кекелидзе
В программе возможны изменения.