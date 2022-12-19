Программа ТВЦ на 19 декабря 2022, телепрограмма на весь день

Телепрограмма ТВЦ на 19 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач ТВЦ 19.12.2022
05:00 10 самых... Брак с иностранцем
05:30 Московская неделя
06:00 Настроение
08:20 Большое кино. Пираты XX века
08:55 Берёзовая роща. 1-я серия
09:48 Берёзовая роща. 2-я серия
10:45 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск
10:55 Городское собрание
11:30 События
11:50 Детектив на миллион. 1-я серия
12:49 Детектив на миллион. 2-я серия
13:40 Мой герой. Мария Аниканова
14:30 События
14:50 Город новостей
15:00 Смерть в объективе. «Капкан Немезиды», 1-я серия
16:00 Смерть в объективе. «Капкан Немезиды», 2-я серия
16:55 Секс-бомбы со стажем
17:50 События
18:15 Шрам. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:40 Специальный репортаж. Обратная сила искусства
23:10 Знак качества. Скидки и акции
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Обыкновенный нацизм
01:25 Светлана Савёлова. Исчезнувшая
02:05 Смерть в объективе. «Капкан Немезиды», 1-я серия
02:49 Смерть в объективе. «Капкан Немезиды», 2-я серия
03:35 Большое кино. Пираты XX века
04:00 Семейные тайны. Леонид Брежнев
04:40 Александр Ширвиндт. В своём репертуаре
В программе возможны изменения.