Программа ТВЦ на 19 декабря 2022, телепрограмма на весь день

Телепрограмма ТВЦ на 19 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач ТВЦ 19.12.2022



05:00 10 самых... Брак с иностранцем

05:30 Московская неделя

06:00 Настроение

08:20 Большое кино. Пираты XX века

08:55 Берёзовая роща. 1-я серия

09:48 Берёзовая роща. 2-я серия

10:45 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск

10:55 Городское собрание

11:30 События

11:50 Детектив на миллион. 1-я серия

12:49 Детектив на миллион. 2-я серия

13:40 Мой герой. Мария Аниканова

14:30 События

14:50 Город новостей

15:00 Смерть в объективе. «Капкан Немезиды», 1-я серия

16:00 Смерть в объективе. «Капкан Немезиды», 2-я серия

16:55 Секс-бомбы со стажем

17:50 События

18:15 Шрам. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:40 Специальный репортаж. Обратная сила искусства

23:10 Знак качества. Скидки и акции

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Обыкновенный нацизм

01:25 Светлана Савёлова. Исчезнувшая

02:05 Смерть в объективе. «Капкан Немезиды», 1-я серия

02:49 Смерть в объективе. «Капкан Немезиды», 2-я серия

03:35 Большое кино. Пираты XX века

04:00 Семейные тайны. Леонид Брежнев

04:40 Александр Ширвиндт. В своём репертуаре



В программе возможны изменения.