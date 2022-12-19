Программа НТВ на 19 декабря 2022, телепрограмма на весь день

Телепрограмма НТВ на 19 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач НТВ 19.12.2022
04:55 Улицы разбитых фонарей 16. Деловая жесть
05:40 Улицы разбитых фонарей 16. Племянница
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Лесник. «Незваные гости», 1-я и 2-я серии. «Маугли», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Лесник. «Незваные гости», 1-я и 2-я серии. «Маугли», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК. Сестра для подкидыша
19:00 Сегодня
20:00 Адмиралы района-2
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Адмиралы района-2
00:35 Пёс-5
02:30 Меч-2. Не сдавайся
03:25 Меч-2. Veritas
04:10 Меч-2. Аноним
04:55 Улицы разбитых фонарей 16. Последнее чаепитие
В программе возможны изменения.