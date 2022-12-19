Программа НТВ на 19 декабря 2022, телепрограмма на весь день



Телепрограмма НТВ на 19 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач НТВ 19.12.2022



04:55 Улицы разбитых фонарей 16. Деловая жесть

05:40 Улицы разбитых фонарей 16. Племянница

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Лесник. «Незваные гости», 1-я и 2-я серии. «Маугли», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Лесник. «Незваные гости», 1-я и 2-я серии. «Маугли», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК. Сестра для подкидыша

19:00 Сегодня

20:00 Адмиралы района-2

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Адмиралы района-2

00:35 Пёс-5

02:30 Меч-2. Не сдавайся

03:25 Меч-2. Veritas

04:10 Меч-2. Аноним

04:55 Улицы разбитых фонарей 16. Последнее чаепитие



В программе возможны изменения.



















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