Программа 5 канала на 19 декабря 2022, телепрограмма на весь день

Телепрограмма 5 канала на 19 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач 5 канал 19.12.2022
05:00 Известия
05:25 Короткое дыхание. 1-я - 4-я серии
08:25 Выжить любой ценой. 1-я серия
08:55 Знание - сила
09:00 Известия
09:30 Выжить любой ценой. 1-я - 4-я серии
13:00 Известия
13:30 Условный мент-2. Другая жизнь
14:20 Условный мент-2. Старые долги
15:15 Условный мент-2. Ограбление банка
16:10 Условный мент-2. Выстрелы из прошлого
17:05 Условный мент-2. Кредитная история
17:30 Известия
18:00 Условный мент-2. Кредитная история
18:25 Условный мент-2. Чужой
19:20 След. Сложное решение
20:00 След. Сокровище
20:45 След. Ябеда
21:35 След. Пепел Прометея
22:25 Великолепная пятёрка-5. Приложение
23:10 Великолепная пятёрка-2. Загадка бизнес-центра
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Каршеринг.Нет
01:15 След. Вечный лох
01:50 След. Четвертая попытка
02:30 След. Нежный возраст
03:10 След. Олеандр
03:45 След. Очень нервный доктор
04:20 След. Крысиные бега
В программе возможны изменения.