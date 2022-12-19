Программа 5 канала на 19 декабря 2022, телепрограмма на весь день

Телепрограмма 5 канала на 19 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач 5 канал 19.12.2022



05:00 Известия

05:25 Короткое дыхание. 1-я - 4-я серии

08:25 Выжить любой ценой. 1-я серия

08:55 Знание - сила

09:00 Известия

09:30 Выжить любой ценой. 1-я - 4-я серии

13:00 Известия

13:30 Условный мент-2. Другая жизнь

14:20 Условный мент-2. Старые долги

15:15 Условный мент-2. Ограбление банка

16:10 Условный мент-2. Выстрелы из прошлого

17:05 Условный мент-2. Кредитная история

17:30 Известия

18:00 Условный мент-2. Кредитная история

18:25 Условный мент-2. Чужой

19:20 След. Сложное решение

20:00 След. Сокровище

20:45 След. Ябеда

21:35 След. Пепел Прометея

22:25 Великолепная пятёрка-5. Приложение

23:10 Великолепная пятёрка-2. Загадка бизнес-центра

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Каршеринг.Нет

01:15 След. Вечный лох

01:50 След. Четвертая попытка

02:30 След. Нежный возраст

03:10 След. Олеандр

03:45 След. Очень нервный доктор

04:20 След. Крысиные бега



В программе возможны изменения.