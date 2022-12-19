Программа Домашний на 19 декабря 2022, телепрограмма на весь день

Телепрограмма Домашний на 19 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач Домашний 19.12.2022
04:55 Нотариус. 15-я и 16-я серии
06:30 6 кадров
06:35 По делам несовершеннолетних
09:05 Давай разведёмся!
10:05 Тест на отцовство
12:20 Понять. Простить. «Созависимость». «Чужой муж»
13:25 Порча. Плесень
13:55 Знахарка
14:30 Верну любимого. Реванш
15:05 Всё к лучшему. 1-я - 4-я серии
19:00 Когда умрёт любовь. 1-я - 4-я серии
22:45 Порча. «Фатальная ошибка». «Беспокойная хозяйка»
23:50 Знахарка
00:25 Верну любимого. Реванш
00:55 Понять. Простить. «Созависимость». «Чужой муж»
01:45 От ненависти до любви. 16-я серия
02:35 Тест на отцовство
04:15 Давай разведёмся!
В программе возможны изменения.