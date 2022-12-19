Программа Домашний на 19 декабря 2022, телепрограмма на весь день



Телепрограмма Домашний на 19 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач Домашний 19.12.2022



04:55 Нотариус. 15-я и 16-я серии

06:30 6 кадров

06:35 По делам несовершеннолетних

09:05 Давай разведёмся!

10:05 Тест на отцовство

12:20 Понять. Простить. «Созависимость». «Чужой муж»

13:25 Порча. Плесень

13:55 Знахарка

14:30 Верну любимого. Реванш

15:05 Всё к лучшему. 1-я - 4-я серии

19:00 Когда умрёт любовь. 1-я - 4-я серии

22:45 Порча. «Фатальная ошибка». «Беспокойная хозяйка»

23:50 Знахарка

00:25 Верну любимого. Реванш

00:55 Понять. Простить. «Созависимость». «Чужой муж»

01:45 От ненависти до любви. 16-я серия

02:35 Тест на отцовство

04:15 Давай разведёмся!



В программе возможны изменения.



















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