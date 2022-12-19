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Программа ТНТ на 19 декабря 2022, телепрограмма на весь день



Телепрограмма ТНТ на 19 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.

Программа передач ТНТ 19.12.2022

04:30 Звезды в Африке. Сезон 3. 14-я серия
05:20 Звезды в Африке. Сезон 3. 15-я серия - «Финал»
06:10 Открытый микрофон. Сезон 5. 105-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 23-я серия
08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 30-я серия
09:00 Звезды в Африке. Сезон 3. 44-я серия - «Финал»
11:00 Ольга. Сезон 3. 43-я - 52-я серии
16:00 Реальные пацаны. Сезон 5. 191-я серия - «Конкурс красоты»
16:30 Реальные пацаны. Сезон 5. 192-я серия - «Бони и Клайд»
17:00 Реальные пацаны. Сезон 5. 193-я серия - «Один дома»
17:30 Реальные пацаны. Сезон 5. 194-я серия - «Семейный ужин»
18:00 Полярный. Сезон 2. 15-я - 18-я серии
20:00 Жуки. Сезон 3. 41-я серия
20:30 Жуки. Сезон 3. 42-я серия
21:00 Ресторан по понятиям-2. 9-я серия
21:30 Ресторан по понятиям-2. 10-я серия
22:00 ХБ. 1-я серия - «Интернет Тролль»
22:30 ХБ. 2-я серия - «Харламова выгнала жена из дома»
23:00 Влюбись, если сможешь. 41-я серия
00:30 Импровизация. Сезон 3. 72-я серия
01:25 Импровизация. Сезон 3. 73-я серия
02:20 Импровизация. Сезон 3. 74-я серия
03:05 Comedy Баттл. 19-я серия
03:50 Comedy Баттл. 20-я серия
04:40 Открытый микрофон. Сезон 5. 106-я серия

В программе возможны изменения.









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