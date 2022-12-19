Программа СТС на 19 декабря 2022, телепрограмма на весь день

Телепрограмма СТС на 19 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач СТС 19.12.2022



04:50 6 кадров. Сезон 8. 37-я серия

05:10 Мультфильмы

05:50 Ералаш

06:00 Ералаш. Сезон 1. 148-я серия

06:05 Ералаш. Сезон 1. 151-я серия

06:15 Ералаш. Сезон 1. 154-я - 159-я серии

07:00 Ералаш. Сезон 1. 162-я серия

07:05 Приключения Вуди и его друзей

09:05 Смешарики. Легенда о золотом драконе

10:40 Смешарики. Дежавю

12:20 Лесная братва

14:00 Смывайся!

15:40 Неисправимый Рон

17:45 Тайна дома с часами

19:55 Такси

21:40 Такси-2

23:30 Стой! Или моя мама будет стрелять

01:05 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. Сезон 17. 41-я серия

02:10 Воронины. Сезон 14. 15-я - 20-я серии

04:30 6 кадров. Сезон 6. 5-я серия

04:50 6 кадров. Сезон 6. 8-я серия



В программе возможны изменения.