Программа СТС на 19 декабря 2022, телепрограмма на весь день

Телепрограмма СТС на 19 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач СТС 19.12.2022
04:50 6 кадров. Сезон 8. 37-я серия
05:10 Мультфильмы
05:50 Ералаш
06:00 Ералаш. Сезон 1. 148-я серия
06:05 Ералаш. Сезон 1. 151-я серия
06:15 Ералаш. Сезон 1. 154-я - 159-я серии
07:00 Ералаш. Сезон 1. 162-я серия
07:05 Приключения Вуди и его друзей
09:05 Смешарики. Легенда о золотом драконе
10:40 Смешарики. Дежавю
12:20 Лесная братва
14:00 Смывайся!
15:40 Неисправимый Рон
17:45 Тайна дома с часами
19:55 Такси
21:40 Такси-2
23:30 Стой! Или моя мама будет стрелять
01:05 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. Сезон 17. 41-я серия
02:10 Воронины. Сезон 14. 15-я - 20-я серии
04:30 6 кадров. Сезон 6. 5-я серия
04:50 6 кадров. Сезон 6. 8-я серия
В программе возможны изменения.