Программа Матч ТВ на 19 декабря 2022, телепрограмма на весь день

Телепрограмма Матч ТВ на 19 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач Матч ТВ 19.12.2022



03:00 Плавание. Международные соревнования «Кубок Владимира Сальникова»

05:05 Спортивный детектив. Кровь в бассейне

06:00 Смешанные единоборства. АСА. В. Слипенко - А. Вагаев

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Голевая феерия Катара!

11:30 Есть тема!

12:55 Новости

13:00 Специальный репортаж

13:20 Футбол. Чемпионат мира-2022. Финал. Аргентина - Франция

15:35 Новости

15:40 Громко

16:45 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) - «Авангард» (Омск). Прямой эфир

19:15 Хоккей. КХЛ. «Нефтехимик» (Нижнекамск) - «Барыс» (Астана). Прямой эфир

21:50 Все на Матч!

23:00 Здесь был Тимур

01:00 Все на Матч!

01:50 Karate Combat-2022

02:55 Новости

03:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС (Казань) - «Пари НН» (Нижний Новгород)



В программе возможны изменения.