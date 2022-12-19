Программа Матч ТВ на 19 декабря 2022, телепрограмма на весь день

Телепрограмма Матч ТВ на 19 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач Матч ТВ 19.12.2022
03:00 Плавание. Международные соревнования «Кубок Владимира Сальникова»
05:05 Спортивный детектив. Кровь в бассейне
06:00 Смешанные единоборства. АСА. В. Слипенко - А. Вагаев
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Голевая феерия Катара!
11:30 Есть тема!
12:55 Новости
13:00 Специальный репортаж
13:20 Футбол. Чемпионат мира-2022. Финал. Аргентина - Франция
15:35 Новости
15:40 Громко
16:45 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) - «Авангард» (Омск). Прямой эфир
19:15 Хоккей. КХЛ. «Нефтехимик» (Нижнекамск) - «Барыс» (Астана). Прямой эфир
21:50 Все на Матч!
23:00 Здесь был Тимур
01:00 Все на Матч!
01:50 Karate Combat-2022
02:55 Новости
03:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС (Казань) - «Пари НН» (Нижний Новгород)
В программе возможны изменения.