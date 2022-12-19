Программа РЕН ТВ на 19 декабря 2022, телепрограмма на весь день



Телепрограмма РЕН ТВ на 19 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач РЕН ТВ 19.12.2022



05:00 Самые шокирующие гипотезы

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Судный день

22:00 Водить по-русски

23:00 Новости

23:30 Документальный спецпроект

00:30 Идентификация Борна

02:30 Джуманджи

04:05 Тайны Чапман



В программе возможны изменения.



















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