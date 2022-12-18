Программа Звезда на 19 декабря 2022, телепрограмма на весь день

Телепрограмма Звезда на 19 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач Звезда 19.12.2022



03:35 Смерть шпионам. Лисья нора. 1-я и 4-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:15 Вариант «Омега». 1-я серия

10:45 Специальный репортаж

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:25 Смерть шпионам! 1-я - 4-я серии

15:00 Военные новости

15:05 Смерть шпионам! 1-я - 4-я серии

18:00 Новости дня

18:15 Специальный репортаж

18:50 Битва оружейников. «Многоцелевые атомные подводные лодки. Проекты 671 и 705 против «Трешер» и «Стёджен»

19:40 Загадки века с Сергеем Медведевым. Русский казак Реза Шах Пехлеви

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:25 Вариант «Омега». 1-я серия

00:50 20 декабря. 1-я и 2-я серии

03:00 Перелом. Хроника Победы

03:25 Смерть шпионам! 1-я и 2-я серии



В программе возможны изменения.