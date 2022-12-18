Программа Звезда на 19 декабря 2022, телепрограмма на весь день

Телепрограмма Звезда на 19 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач Звезда 19.12.2022
03:35 Смерть шпионам. Лисья нора. 1-я и 4-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:15 Вариант «Омега». 1-я серия
10:45 Специальный репортаж
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:25 Смерть шпионам! 1-я - 4-я серии
15:00 Военные новости
15:05 Смерть шпионам! 1-я - 4-я серии
18:00 Новости дня
18:15 Специальный репортаж
18:50 Битва оружейников. «Многоцелевые атомные подводные лодки. Проекты 671 и 705 против «Трешер» и «Стёджен»
19:40 Загадки века с Сергеем Медведевым. Русский казак Реза Шах Пехлеви
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:25 Вариант «Омега». 1-я серия
00:50 20 декабря. 1-я и 2-я серии
03:00 Перелом. Хроника Победы
03:25 Смерть шпионам! 1-я и 2-я серии
В программе возможны изменения.