Программа Культура на 19 декабря 2022, телепрограмма на весь день



Телепрограмма Культура на 19 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач Культура 19.12.2022



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва дворцовая

07:00 Новости культуры

07:05 Легенды мирового кино. Брижит Бардо

07:30 Новости культуры

07:35 Невский ковчег. Теория невозможного. Алексей Крылов

08:00 Черные дыры. Белые пятна

08:40 Новости культуры

08:50 Вам телеграмма...

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель. Обри Бёрдслей. Поэт линии

11:10 ХX век. «Сегодня и ежедневно. Юрий Никулин и Михаил Шуйдин». Документальный фильм. 1978

12:20 Цвет времени. Карандаш

12:30 Третий в пятом ряду

13:40 Роман в камне. Малайзия. Остров Лангкави

14:05 Линия жизни. К юбилею Элеоноры Шашковой

15:00 Новости культуры

15:05 Новости. Подробно. АРТ

15:20 Агора

16:25 Цвет времени. Микеланджело Буонарроти. «Страшный суд»

16:35 Слон и веревочка

17:25 2022 год. 100-летие Московской государственной академической филармонии

18:45 Устинов об Устинове. Всего искусства мало

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль

20:05 Правила жизни

20:30 Спокойной ночи, малыши!

20:45 Престольный праздник. День Николая Чудотворца

21:25 Сати. Нескучная классика... С Алексеем Париным

22:10 Ненастье. 3-я и 4-я серии

23:40 Новости культуры

00:00 «Кинескоп» с Петром Шепотинником. Художник-постановщик кино

00:40 ХX век. «Сегодня и ежедневно. Юрий Никулин и Михаил Шуйдин». Документальный фильм. 1978

01:45 Искатели. Исчезнувший сервиз Фаберже

02:30 Роман в камне. Мальта

03:00 Перерыв в вещании



В программе возможны изменения.



















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