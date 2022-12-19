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Программа Культура на 19 декабря 2022, телепрограмма на весь день



Телепрограмма Культура на 19 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.

Программа передач Культура 19.12.2022

03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва дворцовая
07:00 Новости культуры
07:05 Легенды мирового кино. Брижит Бардо
07:30 Новости культуры
07:35 Невский ковчег. Теория невозможного. Алексей Крылов
08:00 Черные дыры. Белые пятна
08:40 Новости культуры
08:50 Вам телеграмма...
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель. Обри Бёрдслей. Поэт линии
11:10 ХX век. «Сегодня и ежедневно. Юрий Никулин и Михаил Шуйдин». Документальный фильм. 1978
12:20 Цвет времени. Карандаш
12:30 Третий в пятом ряду
13:40 Роман в камне. Малайзия. Остров Лангкави
14:05 Линия жизни. К юбилею Элеоноры Шашковой
15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно. АРТ
15:20 Агора
16:25 Цвет времени. Микеланджело Буонарроти. «Страшный суд»
16:35 Слон и веревочка
17:25 2022 год. 100-летие Московской государственной академической филармонии
18:45 Устинов об Устинове. Всего искусства мало
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Правила жизни
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 Престольный праздник. День Николая Чудотворца
21:25 Сати. Нескучная классика... С Алексеем Париным
22:10 Ненастье. 3-я и 4-я серии
23:40 Новости культуры
00:00 «Кинескоп» с Петром Шепотинником. Художник-постановщик кино
00:40 ХX век. «Сегодня и ежедневно. Юрий Никулин и Михаил Шуйдин». Документальный фильм. 1978
01:45 Искатели. Исчезнувший сервиз Фаберже
02:30 Роман в камне. Мальта
03:00 Перерыв в вещании

В программе возможны изменения.









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