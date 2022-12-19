Программа Пятница на 19 декабря 2022, телепрограмма на весь день



Телепрограмма Пятница на 19 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач Пятница 19.12.2022



05:00 Пятница News. 229-я серия

05:20 Кондитер. Сезон 5. 9-я серия - «Торт «Единорог« для Анны Седоковой»

06:40 Пятница News. 230-я серия

07:00 На ножах. Сезон 1. 2-я серия - «Казань. Bolaq»

08:00 На ножах. Сезон 2. 5-я серия - «Владимир. Этаж»

09:10 На ножах. Сезон 3. 15-я серия - «Сочи. Причал»

10:10 На ножах. Сезон 6. 2-я серия - «Нижний Новгород. Рыжая Сара»

11:20 Руссо-экспрессо. Сезон 1. 7-я серия

12:20 Битва шефов. Сезон 2. 12-я серия

14:40 Битва шефов. Сезон 2. 11-я серия

17:00 Битва шефов. Сезон 2. 14-я серия

19:00 Битва шефов. Сезон 2. 21-я серия

21:10 Битва шефов. Сезон 2. 20-я серия

23:30 Умный дом. Сезон 4. 8-я серия

00:10 Иллюзионист

02:10 Пятница News. 231-я серия

02:30 Охота на монстра

04:20 Пятница News. 230-я серия

04:45 Чудеса света с Антоном Зайцевым и Фрайди. Сезон 1. 2-я серия - «Пирамиды Гизы»

04:50 Чудеса света с Антоном Зайцевым и Фрайди. Сезон 1. 1-я серия - «Пустыня Вади-Рам»



В программе возможны изменения.



















Программа Пятница на 18 декабря 18.12.2022, телепрограмма на весь день Программа Пятница на 17 декабря 2022, телепрограмма на весь день Программа Пятница на 16 декабря 2022, телепрограмма на весь день



