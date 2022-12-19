Программа Пятница на 19 декабря 2022, телепрограмма на весь день

Телепрограмма Пятница на 19 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач Пятница 19.12.2022
05:00 Пятница News. 229-я серия
05:20 Кондитер. Сезон 5. 9-я серия - «Торт «Единорог« для Анны Седоковой»
06:40 Пятница News. 230-я серия
07:00 На ножах. Сезон 1. 2-я серия - «Казань. Bolaq»
08:00 На ножах. Сезон 2. 5-я серия - «Владимир. Этаж»
09:10 На ножах. Сезон 3. 15-я серия - «Сочи. Причал»
10:10 На ножах. Сезон 6. 2-я серия - «Нижний Новгород. Рыжая Сара»
11:20 Руссо-экспрессо. Сезон 1. 7-я серия
12:20 Битва шефов. Сезон 2. 12-я серия
14:40 Битва шефов. Сезон 2. 11-я серия
17:00 Битва шефов. Сезон 2. 14-я серия
19:00 Битва шефов. Сезон 2. 21-я серия
21:10 Битва шефов. Сезон 2. 20-я серия
23:30 Умный дом. Сезон 4. 8-я серия
00:10 Иллюзионист
02:10 Пятница News. 231-я серия
02:30 Охота на монстра
04:20 Пятница News. 230-я серия
04:45 Чудеса света с Антоном Зайцевым и Фрайди. Сезон 1. 2-я серия - «Пирамиды Гизы»
04:50 Чудеса света с Антоном Зайцевым и Фрайди. Сезон 1. 1-я серия - «Пустыня Вади-Рам»
В программе возможны изменения.