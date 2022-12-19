Программа МИР на 19 декабря 2022, телепрограмма на весь день

Телепрограмма МИР на 19 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач МИР 19.12.2022



05:00 Смерть шпионам. Крым. 6-я - 8-я серии

07:05 Смерть шпионам! 1-я - 4-я серии

10:00 Новости

10:10 Белорусский стандарт

10:20 Смерть шпионам! 5-я и 6-я серии

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните

14:05 Дела судебные. Битва за будущее

15:10 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

17:05 Мировое соглашение

17:55 Дела судебные. Деньги верните

18:30 Новости

18:50 Игра в кино

19:25 Игра в кино

20:10 Игра в кино

20:50 Слабое звено

21:45 Назад в будущее

22:40 Гаишники. 9-я - 11-я серии

01:15 Рожденные в СССР. Юлиан Семенов

01:40 Антон Иванович сердится

03:00 Развод



В программе возможны изменения.