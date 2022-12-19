Программа МИР на 19 декабря 2022, телепрограмма на весь день

Телепрограмма МИР на 19 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач МИР 19.12.2022
05:00 Смерть шпионам. Крым. 6-я - 8-я серии
07:05 Смерть шпионам! 1-я - 4-я серии
10:00 Новости
10:10 Белорусский стандарт
10:20 Смерть шпионам! 5-я и 6-я серии
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните
14:05 Дела судебные. Битва за будущее
15:10 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
17:05 Мировое соглашение
17:55 Дела судебные. Деньги верните
18:30 Новости
18:50 Игра в кино
19:25 Игра в кино
20:10 Игра в кино
20:50 Слабое звено
21:45 Назад в будущее
22:40 Гаишники. 9-я - 11-я серии
01:15 Рожденные в СССР. Юлиан Семенов
01:40 Антон Иванович сердится
03:00 Развод
В программе возможны изменения.