Программа передач, ТВ программа на 20 декабря 2022

Программа передач телеканалов России на вторник 20 декабря 2022 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Телепрограмма на 20.12.2022
1 канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 АнтиФейк
09:55 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
16:00 Мужское / Женское
16:50 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
19:50 Пусть говорят
21:00 Время
21:45 «Казанова в России». 6-я серия
22:45 Большая игра
23:45 Бомба. Наши в Лос-Аламосе
00:45 Информационный канал
03:00 Новости
03:05 Информационный канал
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
16:00 Вести
16:30 Малахов
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Дама с собачкой. 3-я серия
22:20 Дама с собачкой. 4-я серия
23:15 Вечер с Владимиром Соловьевым
02:00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. 1-я часть - «Маша Распутина»
03:00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. Елена Папанова
04:00 Личное дело. 23-я серия
ТВЦ
04:40 Александр Ширвиндт. В своём репертуаре
05:20 Мой герой. Мария Аниканова
06:00 Настроение
08:15 Доктор И... Всё о гормонах. 2-я часть
08:50 Берёзовая роща. 3-я серия
09:44 Берёзовая роща. 4-я серия
10:40 Маргарита Терехова. Осколки зеркала
11:30 События
11:50 Детектив на миллион. 3-я серия
12:43 Детектив на миллион. 4-я серия
13:40 Мой герой. Валерий Баринов
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Смерть в объективе. «Запах убийцы», 1-я серия
16:02 Смерть в объективе. «Запах убийцы», 2-я серия
17:00 Месть брошенных жён
17:50 События
18:10 Коммуналка. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:40 Закон и порядок
23:10 Наталья Крачковская. И меня вылечат!
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 90-е. Кровавый Тольятти
01:25 Прощание. Семён Фарада
02:05 Смерть в объективе. «Запах убийцы», 1-я серия
02:48 Смерть в объективе. «Запах убийцы», 2-я серия
03:35 Большое кино. Я шагаю по Москве
04:00 Семейные тайны. Никита Хрущев
04:40 Маргарита Терехова. Осколки зеркала
НТВ
04:55 Улицы разбитых фонарей 16. Последнее чаепитие
05:40 Улицы разбитых фонарей 16. Смертельный номер
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Лесник. «Фальшивки», 1-я и 2-я серии. «Минер», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Лесник. «Фальшивки», 1-я и 2-я серии. «Минер», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК
19:00 Сегодня
20:00 Адмиралы района-2
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Адмиралы района-2
00:35 Основано на реальных событиях
02:00 Меч-2. Глаз урагана
02:40 Меч-2. Когда всё заходит слишком далеко
03:20 Меч-2. Лучшее завтра
04:00 Меч-2. Сириус
04:55 Улицы разбитых фонарей 16. Опасная работа
5 канал
05:00 Известия
05:40 Выжить любой ценой. 2-я - 5-я серии
08:55 Знание - сила
09:00 Известия
09:30 Выжить любой ценой. 5-я - 8-я серии
13:00 Известия
13:30 Условный мент-2. Месть ведьмы
14:20 Условный мент-2. Новые колеса
15:15 Условный мент-2. Высший суд
16:10 Условный мент-2. Карманная симфония
17:05 Условный мент-2. Принцесса Непала
17:30 Известия
18:00 Условный мент-2. Принцесса Непала
18:25 Условный мент-2. Время платить по счетам
19:20 След. Секрет Полишинеля
20:10 След. Между двух огней
20:45 След. Все по уму
21:35 След. Тотальная слежка
22:25 Великолепная пятёрка-5. Высшая точка
23:10 Великолепная пятёрка-2. Дважды утопленник
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Она
01:15 След. Страшные секреты
01:55 След. Каракурт
02:30 След. Работа на износ
03:10 След. Как волка ни корми
03:45 След. Секач под липовым соусом
04:20 След. Давай кого-нибудь убьем
Домашний
04:15 Давай разведёмся!
05:05 По делам несовершеннолетних
08:45 Давай разведёмся!
09:50 Тест на отцовство
12:05 Понять. Простить. «Обожаемая невестка». «Ответственный папа»
13:10 Порча. Убежище
13:40 Знахарка
14:15 Верну любимого. Разум и чувство
14:50 Всё к лучшему-2. 1-я - 4-я серии
19:00 Любовь по контракту. 1-я - 4-я серии
23:10 Порча. «Лишённый рода». «Хороший дядя»
00:15 Знахарка
00:45 Верну любимого. Разум и чувство
01:15 Понять. Простить. «Обожаемая невестка». «Ответственный папа»
02:05 От ненависти до любви. 17-я серия
02:55 Тест на отцовство
04:35 Давай разведёмся!
ТНТ
04:40 Открытый микрофон. Сезон 5. 106-я серия
05:25 Открытый микрофон. Сезон 5. 107-я серия
06:15 Однажды в России. Спецдайджест. 10-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 31-я серия
08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 6-я серия
08:30 Модные игры. Сезон 2. 18-я серия
09:00 Ольга. Сезон 3. 47-я - 60-я серии
16:00 Реальные пацаны. Сезон 5. 195-я - 198-я серии
18:00 Полярный. Сезон 2. 19-я - 22-я серии
20:00 Жуки. Сезон 3. 42-я серия
20:30 Жуки. Сезон 3. 43-я серия
21:00 Ресторан по понятиям-2. 11-я серия
21:30 Ресторан по понятиям-2. 12-я серия
22:00 ХБ. 3-я серия - «Приколы на съемке»
22:30 ХБ. 4-я серия - «Кавказцы»
23:00 Влюбись, если сможешь. 42-я серия
00:30 Импровизация. Сезон 3. 75-я - 77-я серии
03:05 Comedy Баттл. 21-я серия - «Финал»
04:40 Открытый микрофон. Сезон 5. 108-я серия
СТС
04:50 6 кадров. Сезон 6. 8-я серия
05:15 6 кадров. Сезон 6. 9-я серия
05:35 6 кадров. Сезон 6. 22-я серия
05:55 6 кадров. Сезон 5. 5-я серия
06:00 Ералаш
07:05 Приключения Вуди и его друзей
09:00 Маска. Танцы. Сезон 1. 7-я серия
11:00 Уральские пельмени. #всепозакону
11:10 Корни. Сезон 2. 1-я - 6-я серии
14:20 Лулу и Бриггс
16:20 Такси
18:10 Такси-2
20:00 Такси-3
21:40 Такси-4
23:30 Али, рули!
01:20 Воронины. Сезон 14. 21-я - 27-я серии
04:15 6 кадров. Сезон 6. 10-я - 12-я серии
Матч ТВ
05:00 Громко
06:00 Есть тема!
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Специальный репортаж
10:25 Профессиональный бокс. IBA Champions' Night. Б. Жалолов - Д. Латыпов
11:30 Есть тема!
12:55 Новости
13:00 Специальный репортаж
13:20 География спорта. Катар
13:50 Футбол на все времена
14:20 Новости
14:25 Все на Матч!
16:20 Новости
16:25 Ты в бане!
16:55 Борьба. Борцовская Лига Поддубного. Прямой эфир
19:00 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - «Спартак» (Москва). Прямой эфир
21:50 Все на Матч!
22:55 Футбол. Кубок Испании. 1/32 финала. «Сестао Ривер» - «Атлетик». Прямой эфир
01:00 Все на Матч!
01:50 Смешанные единоборства. UFC. Дж. Каннонир - Ш. Стрикланд
02:55 Новости
03:00 Борьба. Борцовская Лига Поддубного
РЕН ТВ
05:00 Тайны Чапман
06:00 Самые шокирующие гипотезы
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
10:00 СОВБЕЗ
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Водный мир
22:30 Водить по-русски
23:00 Новости
23:30 Знаете ли вы, что?
00:30 Превосходство Борна
02:20 Самые шокирующие гипотезы
03:10 Тайны Чапман
Звезда
03:25 Смерть шпионам! 1-я и 4-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:15 Вариант «Омега«. 2-я серия
10:45 Специальный репортаж
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:25 Смерть шпионам! 5-я - 8-я серии
15:00 Военные новости
15:05 Смерть шпионам! 5-я - 8-я серии
18:00 Новости дня
18:15 Специальный репортаж
18:50 Битва оружейников. «Межконтинентальные баллистические ракеты. Р-7, p-9a и Р-16 против SM-65 «Атлас» и SM-68 «Титан»
19:40 Улика из прошлого
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:25 Вариант «Омега». 2-я серия
00:50 20 декабря. 3-я и 4-я серии
03:00 Перелом. Хроника Победы
03:25 Смерть шпионам! 5-я и 6-я серии
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва книжная
07:00 Новости культуры
07:05 Легенды мирового кино. Джек Николсон
07:30 Новости культуры
07:35 Искатели. Исчезнувший сервиз Фаберже
08:20 Цвет времени. Николай Ге
08:30 Новости культуры
08:35 Город над головой. 1-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель. Принцип Пастера. В защиту человечества
11:10 ХX век. «Мастера оперной сцены. Зураб Соткилава». 1985
12:20 Талант. 1-я серия - «Бережков изобретает колесо»
13:35 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. Брэм Стокер. «Дракула»
14:15 Эпизоды. К 85-летию со дня рождения Юрия Авшарова
15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 Эрмитаж. Рокуэлл Кент и американская коллекция Эрмитажа
15:50 Сати. Нескучная классика... С Алексеем Париным
16:35 Подвиг разведчиков
17:25 2022 год. Международный конкурс пианистов, композиторов и дирижеров имени С.В. Рахманинова. Торжественное открытие
18:45 Константин Коровин. Палитра слов
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Правила жизни
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 Искусственный отбор
21:25 Белая студия
22:10 Ненастье. 5-я и 6-я серии
23:40 Новости культуры
00:00 ХX век. «Мастера оперной сцены. Зураб Соткилава». 1985
01:05 Искатели. Под вуалью Незнакомки
01:50 Лифт в историю
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Черный список. Сезон 2. 1-я серия - «Тату-мастера и детские аниматоры»
05:30 Пятница News. 230-я серия
06:00 Кондитер. Сезон 3. 12-я серия - «Финал«
07:30 На ножах. Сезон 3. 17-я серия - «Солнечногорск. Маренгольц»
08:30 На ножах. Сезон 6. 5-я серия - «Санкт-Петербург. Тризет»
09:40 На ножах. Сезон 4. 12-я серия - «Тамбов. Помидор»
10:40 На ножах. Сезон 6. 7-я серия - «Москва. Славянский»
11:40 На ножах. Сезон 7. 17-я серия - «Ставрополь. ГироБум»
12:50 Король десертов. Сезон 1. 8-я серия - «Шоколад»
14:30 Битва шефов. Сезон 2. 8-я серия
16:50 Битва шефов. Сезон 2. 21-я серия
19:00 Король десертов. Сезон 1. 9-я серия - «Съедобные копии»
20:40 Битва шефов. Сезон 2. 18-я серия
23:00 Вундеркинды-3. Сезон 1. 7-я серия - «Нонна Гришаева и Сергей Белоголовцев»
00:40 Охота на монстра
02:40 Пятница News. 232-я серия
03:00 Зов крови. Сезон 1. 4-я серия - «Аня и Алексей»
04:10 Зов крови. Сезон 2. 5-я серия - «Серафим Легков»
04:30 Пятница News. 231-я серия
МИР
05:00 Развод
05:10 Наше кино. История большой любви
05:35 Смерть шпионам! 7-я и 8-я серии
07:15 Смерть шпионам. Крым. 1-я - 3-я серии
10:00 Новости
10:10 Смерть шпионам. Крым. 4-я - 6-я серии
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните
14:05 Дела судебные. Битва за будущее
15:10 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
17:05 Мировое соглашение
17:55 Дела судебные. Деньги верните
18:30 Новости
18:50 Игра в кино
19:25 Игра в кино
20:10 Игра в кино
20:50 Слабое звено
21:45 Назад в будущее
22:40 Гаишники. 11-я - 13-я серии
01:20 Любимые актеры 2.0
01:45 Частная жизнь Петра Виноградова
03:10 Развод
Время начала передач - московское.