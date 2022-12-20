Программа передач, ТВ программа на 20 декабря 2022



Программа передач телеканалов России на вторник 20 декабря 2022 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма на 20.12.2022



1 канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 АнтиФейк

09:55 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

16:00 Мужское / Женское

16:50 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:20 Информационный канал

19:50 Пусть говорят

21:00 Время

21:45 «Казанова в России». 6-я серия

22:45 Большая игра

23:45 Бомба. Наши в Лос-Аламосе

00:45 Информационный канал

03:00 Новости

03:05 Информационный канал



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

16:00 Вести

16:30 Малахов

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Дама с собачкой. 3-я серия

22:20 Дама с собачкой. 4-я серия

23:15 Вечер с Владимиром Соловьевым

02:00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. 1-я часть - «Маша Распутина»

03:00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. Елена Папанова

04:00 Личное дело. 23-я серия



ТВЦ



04:40 Александр Ширвиндт. В своём репертуаре

05:20 Мой герой. Мария Аниканова

06:00 Настроение

08:15 Доктор И... Всё о гормонах. 2-я часть

08:50 Берёзовая роща. 3-я серия

09:44 Берёзовая роща. 4-я серия

10:40 Маргарита Терехова. Осколки зеркала

11:30 События

11:50 Детектив на миллион. 3-я серия

12:43 Детектив на миллион. 4-я серия

13:40 Мой герой. Валерий Баринов

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Смерть в объективе. «Запах убийцы», 1-я серия

16:02 Смерть в объективе. «Запах убийцы», 2-я серия

17:00 Месть брошенных жён

17:50 События

18:10 Коммуналка. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:40 Закон и порядок

23:10 Наталья Крачковская. И меня вылечат!

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 90-е. Кровавый Тольятти

01:25 Прощание. Семён Фарада

02:05 Смерть в объективе. «Запах убийцы», 1-я серия

02:48 Смерть в объективе. «Запах убийцы», 2-я серия

03:35 Большое кино. Я шагаю по Москве

04:00 Семейные тайны. Никита Хрущев

04:40 Маргарита Терехова. Осколки зеркала



НТВ



04:55 Улицы разбитых фонарей 16. Последнее чаепитие

05:40 Улицы разбитых фонарей 16. Смертельный номер

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Лесник. «Фальшивки», 1-я и 2-я серии. «Минер», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Лесник. «Фальшивки», 1-я и 2-я серии. «Минер», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК

19:00 Сегодня

20:00 Адмиралы района-2

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Адмиралы района-2

00:35 Основано на реальных событиях

02:00 Меч-2. Глаз урагана

02:40 Меч-2. Когда всё заходит слишком далеко

03:20 Меч-2. Лучшее завтра

04:00 Меч-2. Сириус

04:55 Улицы разбитых фонарей 16. Опасная работа



5 канал



05:00 Известия

05:40 Выжить любой ценой. 2-я - 5-я серии

08:55 Знание - сила

09:00 Известия

09:30 Выжить любой ценой. 5-я - 8-я серии

13:00 Известия

13:30 Условный мент-2. Месть ведьмы

14:20 Условный мент-2. Новые колеса

15:15 Условный мент-2. Высший суд

16:10 Условный мент-2. Карманная симфония

17:05 Условный мент-2. Принцесса Непала

17:30 Известия

18:00 Условный мент-2. Принцесса Непала

18:25 Условный мент-2. Время платить по счетам

19:20 След. Секрет Полишинеля

20:10 След. Между двух огней

20:45 След. Все по уму

21:35 След. Тотальная слежка

22:25 Великолепная пятёрка-5. Высшая точка

23:10 Великолепная пятёрка-2. Дважды утопленник

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Она

01:15 След. Страшные секреты

01:55 След. Каракурт

02:30 След. Работа на износ

03:10 След. Как волка ни корми

03:45 След. Секач под липовым соусом

04:20 След. Давай кого-нибудь убьем



Домашний



04:15 Давай разведёмся!

05:05 По делам несовершеннолетних

08:45 Давай разведёмся!

09:50 Тест на отцовство

12:05 Понять. Простить. «Обожаемая невестка». «Ответственный папа»

13:10 Порча. Убежище

13:40 Знахарка

14:15 Верну любимого. Разум и чувство

14:50 Всё к лучшему-2. 1-я - 4-я серии

19:00 Любовь по контракту. 1-я - 4-я серии

23:10 Порча. «Лишённый рода». «Хороший дядя»

00:15 Знахарка

00:45 Верну любимого. Разум и чувство

01:15 Понять. Простить. «Обожаемая невестка». «Ответственный папа»

02:05 От ненависти до любви. 17-я серия

02:55 Тест на отцовство

04:35 Давай разведёмся!



ТНТ



04:40 Открытый микрофон. Сезон 5. 106-я серия

05:25 Открытый микрофон. Сезон 5. 107-я серия

06:15 Однажды в России. Спецдайджест. 10-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 31-я серия

08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 6-я серия

08:30 Модные игры. Сезон 2. 18-я серия

09:00 Ольга. Сезон 3. 47-я - 60-я серии

16:00 Реальные пацаны. Сезон 5. 195-я - 198-я серии

18:00 Полярный. Сезон 2. 19-я - 22-я серии

20:00 Жуки. Сезон 3. 42-я серия

20:30 Жуки. Сезон 3. 43-я серия

21:00 Ресторан по понятиям-2. 11-я серия

21:30 Ресторан по понятиям-2. 12-я серия

22:00 ХБ. 3-я серия - «Приколы на съемке»

22:30 ХБ. 4-я серия - «Кавказцы»

23:00 Влюбись, если сможешь. 42-я серия

00:30 Импровизация. Сезон 3. 75-я - 77-я серии

03:05 Comedy Баттл. 21-я серия - «Финал»

04:40 Открытый микрофон. Сезон 5. 108-я серия



СТС



04:50 6 кадров. Сезон 6. 8-я серия

05:15 6 кадров. Сезон 6. 9-я серия

05:35 6 кадров. Сезон 6. 22-я серия

05:55 6 кадров. Сезон 5. 5-я серия

06:00 Ералаш

07:05 Приключения Вуди и его друзей

09:00 Маска. Танцы. Сезон 1. 7-я серия

11:00 Уральские пельмени. #всепозакону

11:10 Корни. Сезон 2. 1-я - 6-я серии

14:20 Лулу и Бриггс

16:20 Такси

18:10 Такси-2

20:00 Такси-3

21:40 Такси-4

23:30 Али, рули!

01:20 Воронины. Сезон 14. 21-я - 27-я серии

04:15 6 кадров. Сезон 6. 10-я - 12-я серии



Матч ТВ



05:00 Громко

06:00 Есть тема!

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Специальный репортаж

10:25 Профессиональный бокс. IBA Champions' Night. Б. Жалолов - Д. Латыпов

11:30 Есть тема!

12:55 Новости

13:00 Специальный репортаж

13:20 География спорта. Катар

13:50 Футбол на все времена

14:20 Новости

14:25 Все на Матч!

16:20 Новости

16:25 Ты в бане!

16:55 Борьба. Борцовская Лига Поддубного. Прямой эфир

19:00 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - «Спартак» (Москва). Прямой эфир

21:50 Все на Матч!

22:55 Футбол. Кубок Испании. 1/32 финала. «Сестао Ривер» - «Атлетик». Прямой эфир

01:00 Все на Матч!

01:50 Смешанные единоборства. UFC. Дж. Каннонир - Ш. Стрикланд

02:55 Новости

03:00 Борьба. Борцовская Лига Поддубного



РЕН ТВ



05:00 Тайны Чапман

06:00 Самые шокирующие гипотезы

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

10:00 СОВБЕЗ

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Водный мир

22:30 Водить по-русски

23:00 Новости

23:30 Знаете ли вы, что?

00:30 Превосходство Борна

02:20 Самые шокирующие гипотезы

03:10 Тайны Чапман



Звезда



03:25 Смерть шпионам! 1-я и 4-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:15 Вариант «Омега«. 2-я серия

10:45 Специальный репортаж

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:25 Смерть шпионам! 5-я - 8-я серии

15:00 Военные новости

15:05 Смерть шпионам! 5-я - 8-я серии

18:00 Новости дня

18:15 Специальный репортаж

18:50 Битва оружейников. «Межконтинентальные баллистические ракеты. Р-7, p-9a и Р-16 против SM-65 «Атлас» и SM-68 «Титан»

19:40 Улика из прошлого

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:25 Вариант «Омега». 2-я серия

00:50 20 декабря. 3-я и 4-я серии

03:00 Перелом. Хроника Победы

03:25 Смерть шпионам! 5-я и 6-я серии



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва книжная

07:00 Новости культуры

07:05 Легенды мирового кино. Джек Николсон

07:30 Новости культуры

07:35 Искатели. Исчезнувший сервиз Фаберже

08:20 Цвет времени. Николай Ге

08:30 Новости культуры

08:35 Город над головой. 1-я серия

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель. Принцип Пастера. В защиту человечества

11:10 ХX век. «Мастера оперной сцены. Зураб Соткилава». 1985

12:20 Талант. 1-я серия - «Бережков изобретает колесо»

13:35 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. Брэм Стокер. «Дракула»

14:15 Эпизоды. К 85-летию со дня рождения Юрия Авшарова

15:00 Новости культуры

15:05 Новости. Подробно. Книги

15:20 Эрмитаж. Рокуэлл Кент и американская коллекция Эрмитажа

15:50 Сати. Нескучная классика... С Алексеем Париным

16:35 Подвиг разведчиков

17:25 2022 год. Международный конкурс пианистов, композиторов и дирижеров имени С.В. Рахманинова. Торжественное открытие

18:45 Константин Коровин. Палитра слов

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль

20:05 Правила жизни

20:30 Спокойной ночи, малыши!

20:45 Искусственный отбор

21:25 Белая студия

22:10 Ненастье. 5-я и 6-я серии

23:40 Новости культуры

00:00 ХX век. «Мастера оперной сцены. Зураб Соткилава». 1985

01:05 Искатели. Под вуалью Незнакомки

01:50 Лифт в историю

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Черный список. Сезон 2. 1-я серия - «Тату-мастера и детские аниматоры»

05:30 Пятница News. 230-я серия

06:00 Кондитер. Сезон 3. 12-я серия - «Финал«

07:30 На ножах. Сезон 3. 17-я серия - «Солнечногорск. Маренгольц»

08:30 На ножах. Сезон 6. 5-я серия - «Санкт-Петербург. Тризет»

09:40 На ножах. Сезон 4. 12-я серия - «Тамбов. Помидор»

10:40 На ножах. Сезон 6. 7-я серия - «Москва. Славянский»

11:40 На ножах. Сезон 7. 17-я серия - «Ставрополь. ГироБум»

12:50 Король десертов. Сезон 1. 8-я серия - «Шоколад»

14:30 Битва шефов. Сезон 2. 8-я серия

16:50 Битва шефов. Сезон 2. 21-я серия

19:00 Король десертов. Сезон 1. 9-я серия - «Съедобные копии»

20:40 Битва шефов. Сезон 2. 18-я серия

23:00 Вундеркинды-3. Сезон 1. 7-я серия - «Нонна Гришаева и Сергей Белоголовцев»

00:40 Охота на монстра

02:40 Пятница News. 232-я серия

03:00 Зов крови. Сезон 1. 4-я серия - «Аня и Алексей»

04:10 Зов крови. Сезон 2. 5-я серия - «Серафим Легков»

04:30 Пятница News. 231-я серия



МИР



05:00 Развод

05:10 Наше кино. История большой любви

05:35 Смерть шпионам! 7-я и 8-я серии

07:15 Смерть шпионам. Крым. 1-я - 3-я серии

10:00 Новости

10:10 Смерть шпионам. Крым. 4-я - 6-я серии

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните

14:05 Дела судебные. Битва за будущее

15:10 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

17:05 Мировое соглашение

17:55 Дела судебные. Деньги верните

18:30 Новости

18:50 Игра в кино

19:25 Игра в кино

20:10 Игра в кино

20:50 Слабое звено

21:45 Назад в будущее

22:40 Гаишники. 11-я - 13-я серии

01:20 Любимые актеры 2.0

01:45 Частная жизнь Петра Виноградова

03:10 Развод



Время начала передач - московское.



















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