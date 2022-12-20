Программа 1 канала на 20 декабря 2022, телепрограмма на весь день

Телепрограмма 1 канала на 20 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач 1 канал 20.12.2022



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 АнтиФейк

09:55 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

16:00 Мужское / Женское

16:50 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:20 Информационный канал

19:50 Пусть говорят

21:00 Время

21:45 «Казанова в России». 6-я серия

22:45 Большая игра

23:45 Бомба. Наши в Лос-Аламосе

00:45 Информационный канал

03:00 Новости

03:05 Информационный канал



В программе возможны изменения.