Программа ТВЦ на 20 декабря 2022, телепрограмма на весь день

Телепрограмма ТВЦ на 20 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач ТВЦ 20.12.2022



04:40 Александр Ширвиндт. В своём репертуаре

05:20 Мой герой. Мария Аниканова

06:00 Настроение

08:15 Доктор И... Всё о гормонах. 2-я часть

08:50 Берёзовая роща. 3-я серия

09:44 Берёзовая роща. 4-я серия

10:40 Маргарита Терехова. Осколки зеркала

11:30 События

11:50 Детектив на миллион. 3-я серия

12:43 Детектив на миллион. 4-я серия

13:40 Мой герой. Валерий Баринов

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Смерть в объективе. «Запах убийцы», 1-я серия

16:02 Смерть в объективе. «Запах убийцы», 2-я серия

17:00 Месть брошенных жён

17:50 События

18:10 Коммуналка. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:40 Закон и порядок

23:10 Наталья Крачковская. И меня вылечат!

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 90-е. Кровавый Тольятти

01:25 Прощание. Семён Фарада

02:05 Смерть в объективе. «Запах убийцы», 1-я серия

02:48 Смерть в объективе. «Запах убийцы», 2-я серия

03:35 Большое кино. Я шагаю по Москве

04:00 Семейные тайны. Никита Хрущев

04:40 Маргарита Терехова. Осколки зеркала



В программе возможны изменения.