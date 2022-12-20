Программа ТВЦ на 20 декабря 2022, телепрограмма на весь день

Телепрограмма ТВЦ на 20 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач ТВЦ 20.12.2022
04:40 Александр Ширвиндт. В своём репертуаре
05:20 Мой герой. Мария Аниканова
06:00 Настроение
08:15 Доктор И... Всё о гормонах. 2-я часть
08:50 Берёзовая роща. 3-я серия
09:44 Берёзовая роща. 4-я серия
10:40 Маргарита Терехова. Осколки зеркала
11:30 События
11:50 Детектив на миллион. 3-я серия
12:43 Детектив на миллион. 4-я серия
13:40 Мой герой. Валерий Баринов
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Смерть в объективе. «Запах убийцы», 1-я серия
16:02 Смерть в объективе. «Запах убийцы», 2-я серия
17:00 Месть брошенных жён
17:50 События
18:10 Коммуналка. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:40 Закон и порядок
23:10 Наталья Крачковская. И меня вылечат!
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 90-е. Кровавый Тольятти
01:25 Прощание. Семён Фарада
02:05 Смерть в объективе. «Запах убийцы», 1-я серия
02:48 Смерть в объективе. «Запах убийцы», 2-я серия
03:35 Большое кино. Я шагаю по Москве
04:00 Семейные тайны. Никита Хрущев
04:40 Маргарита Терехова. Осколки зеркала
В программе возможны изменения.