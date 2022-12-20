Программа НТВ на 20 декабря 2022, телепрограмма на весь день

Телепрограмма НТВ на 20 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач НТВ 20.12.2022



04:55 Улицы разбитых фонарей 16. Последнее чаепитие

05:40 Улицы разбитых фонарей 16. Смертельный номер

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Лесник. «Фальшивки», 1-я и 2-я серии. «Минер», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Лесник. «Фальшивки», 1-я и 2-я серии. «Минер», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК

19:00 Сегодня

20:00 Адмиралы района-2

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Адмиралы района-2

00:35 Основано на реальных событиях

02:00 Меч-2. Глаз урагана

02:40 Меч-2. Когда всё заходит слишком далеко

03:20 Меч-2. Лучшее завтра

04:00 Меч-2. Сириус

04:55 Улицы разбитых фонарей 16. Опасная работа



В программе возможны изменения.