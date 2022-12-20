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Программа НТВ на 20 декабря 2022, телепрограмма на весь день



Телепрограмма НТВ на 20 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.

Программа передач НТВ 20.12.2022

04:55 Улицы разбитых фонарей 16. Последнее чаепитие
05:40 Улицы разбитых фонарей 16. Смертельный номер
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Лесник. «Фальшивки», 1-я и 2-я серии. «Минер», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Лесник. «Фальшивки», 1-я и 2-я серии. «Минер», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК
19:00 Сегодня
20:00 Адмиралы района-2
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Адмиралы района-2
00:35 Основано на реальных событиях
02:00 Меч-2. Глаз урагана
02:40 Меч-2. Когда всё заходит слишком далеко
03:20 Меч-2. Лучшее завтра
04:00 Меч-2. Сириус
04:55 Улицы разбитых фонарей 16. Опасная работа

В программе возможны изменения.









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