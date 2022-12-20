Программа 5 канала на 20 декабря 2022, телепрограмма на весь день

Телепрограмма 5 канала на 20 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач 5 канал 20.12.2022



05:00 Известия

05:40 Выжить любой ценой. 2-я - 5-я серии

08:55 Знание - сила

09:00 Известия

09:30 Выжить любой ценой. 5-я - 8-я серии

13:00 Известия

13:30 Условный мент-2. Месть ведьмы

14:20 Условный мент-2. Новые колеса

15:15 Условный мент-2. Высший суд

16:10 Условный мент-2. Карманная симфония

17:05 Условный мент-2. Принцесса Непала

17:30 Известия

18:00 Условный мент-2. Принцесса Непала

18:25 Условный мент-2. Время платить по счетам

19:20 След. Секрет Полишинеля

20:10 След. Между двух огней

20:45 След. Все по уму

21:35 След. Тотальная слежка

22:25 Великолепная пятёрка-5. Высшая точка

23:10 Великолепная пятёрка-2. Дважды утопленник

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Она

01:15 След. Страшные секреты

01:55 След. Каракурт

02:30 След. Работа на износ

03:10 След. Как волка ни корми

03:45 След. Секач под липовым соусом

04:20 След. Давай кого-нибудь убьем



В программе возможны изменения.