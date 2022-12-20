Программа 5 канала на 20 декабря 2022, телепрограмма на весь день

Телепрограмма 5 канала на 20 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач 5 канал 20.12.2022
05:00 Известия
05:40 Выжить любой ценой. 2-я - 5-я серии
08:55 Знание - сила
09:00 Известия
09:30 Выжить любой ценой. 5-я - 8-я серии
13:00 Известия
13:30 Условный мент-2. Месть ведьмы
14:20 Условный мент-2. Новые колеса
15:15 Условный мент-2. Высший суд
16:10 Условный мент-2. Карманная симфония
17:05 Условный мент-2. Принцесса Непала
17:30 Известия
18:00 Условный мент-2. Принцесса Непала
18:25 Условный мент-2. Время платить по счетам
19:20 След. Секрет Полишинеля
20:10 След. Между двух огней
20:45 След. Все по уму
21:35 След. Тотальная слежка
22:25 Великолепная пятёрка-5. Высшая точка
23:10 Великолепная пятёрка-2. Дважды утопленник
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Она
01:15 След. Страшные секреты
01:55 След. Каракурт
02:30 След. Работа на износ
03:10 След. Как волка ни корми
03:45 След. Секач под липовым соусом
04:20 След. Давай кого-нибудь убьем
В программе возможны изменения.