Программа Домашний на 20 декабря 2022, телепрограмма на весь день

Телепрограмма Домашний на 20 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач Домашний 20.12.2022



04:15 Давай разведёмся!

05:05 По делам несовершеннолетних

08:45 Давай разведёмся!

09:50 Тест на отцовство

12:05 Понять. Простить. «Обожаемая невестка». «Ответственный папа»

13:10 Порча. Убежище

13:40 Знахарка

14:15 Верну любимого. Разум и чувство

14:50 Всё к лучшему-2. 1-я - 4-я серии

19:00 Любовь по контракту. 1-я - 4-я серии

23:10 Порча. «Лишённый рода». «Хороший дядя»

00:15 Знахарка

00:45 Верну любимого. Разум и чувство

01:15 Понять. Простить. «Обожаемая невестка». «Ответственный папа»

02:05 От ненависти до любви. 17-я серия

02:55 Тест на отцовство

04:35 Давай разведёмся!



В программе возможны изменения.