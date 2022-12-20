Программа Домашний на 20 декабря 2022, телепрограмма на весь день

Телепрограмма Домашний на 20 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач Домашний 20.12.2022
04:15 Давай разведёмся!
05:05 По делам несовершеннолетних
08:45 Давай разведёмся!
09:50 Тест на отцовство
12:05 Понять. Простить. «Обожаемая невестка». «Ответственный папа»
13:10 Порча. Убежище
13:40 Знахарка
14:15 Верну любимого. Разум и чувство
14:50 Всё к лучшему-2. 1-я - 4-я серии
19:00 Любовь по контракту. 1-я - 4-я серии
23:10 Порча. «Лишённый рода». «Хороший дядя»
00:15 Знахарка
00:45 Верну любимого. Разум и чувство
01:15 Понять. Простить. «Обожаемая невестка». «Ответственный папа»
02:05 От ненависти до любви. 17-я серия
02:55 Тест на отцовство
04:35 Давай разведёмся!
В программе возможны изменения.