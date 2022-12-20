Программа ТНТ на 20 декабря 2022, телепрограмма на весь день

Телепрограмма ТНТ на 20 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач ТНТ 20.12.2022



04:40 Открытый микрофон. Сезон 5. 106-я серия

05:25 Открытый микрофон. Сезон 5. 107-я серия

06:15 Однажды в России. Спецдайджест. 10-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 31-я серия

08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 6-я серия

08:30 Модные игры. Сезон 2. 18-я серия

09:00 Ольга. Сезон 3. 47-я - 60-я серии

16:00 Реальные пацаны. Сезон 5. 195-я - 198-я серии

18:00 Полярный. Сезон 2. 19-я - 22-я серии

20:00 Жуки. Сезон 3. 42-я серия

20:30 Жуки. Сезон 3. 43-я серия

21:00 Ресторан по понятиям-2. 11-я серия

21:30 Ресторан по понятиям-2. 12-я серия

22:00 ХБ. 3-я серия - «Приколы на съемке»

22:30 ХБ. 4-я серия - «Кавказцы»

23:00 Влюбись, если сможешь. 42-я серия

00:30 Импровизация. Сезон 3. 75-я - 77-я серии

03:05 Comedy Баттл. 21-я серия - «Финал»

04:40 Открытый микрофон. Сезон 5. 108-я серия



В программе возможны изменения.