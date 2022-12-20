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Программа ТНТ на 20 декабря 2022, телепрограмма на весь день



Телепрограмма ТНТ на 20 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.

Программа передач ТНТ 20.12.2022

04:40 Открытый микрофон. Сезон 5. 106-я серия
05:25 Открытый микрофон. Сезон 5. 107-я серия
06:15 Однажды в России. Спецдайджест. 10-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 31-я серия
08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 6-я серия
08:30 Модные игры. Сезон 2. 18-я серия
09:00 Ольга. Сезон 3. 47-я - 60-я серии
16:00 Реальные пацаны. Сезон 5. 195-я - 198-я серии
18:00 Полярный. Сезон 2. 19-я - 22-я серии
20:00 Жуки. Сезон 3. 42-я серия
20:30 Жуки. Сезон 3. 43-я серия
21:00 Ресторан по понятиям-2. 11-я серия
21:30 Ресторан по понятиям-2. 12-я серия
22:00 ХБ. 3-я серия - «Приколы на съемке»
22:30 ХБ. 4-я серия - «Кавказцы»
23:00 Влюбись, если сможешь. 42-я серия
00:30 Импровизация. Сезон 3. 75-я - 77-я серии
03:05 Comedy Баттл. 21-я серия - «Финал»
04:40 Открытый микрофон. Сезон 5. 108-я серия

В программе возможны изменения.









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