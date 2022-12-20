Программа СТС на 20 декабря 2022, телепрограмма на весь день

Телепрограмма СТС на 20 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач СТС 20.12.2022



04:50 6 кадров. Сезон 6. 8-я серия

05:15 6 кадров. Сезон 6. 9-я серия

05:35 6 кадров. Сезон 6. 22-я серия

05:55 6 кадров. Сезон 5. 5-я серия

06:00 Ералаш

07:05 Приключения Вуди и его друзей

09:00 Маска. Танцы. Сезон 1. 7-я серия

11:00 Уральские пельмени. #всепозакону

11:10 Корни. Сезон 2. 1-я - 6-я серии

14:20 Лулу и Бриггс

16:20 Такси

18:10 Такси-2

20:00 Такси-3

21:40 Такси-4

23:30 Али, рули!

01:20 Воронины. Сезон 14. 21-я - 27-я серии

04:15 6 кадров. Сезон 6. 10-я - 12-я серии



В программе возможны изменения.