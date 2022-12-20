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Программа СТС на 20 декабря 2022, телепрограмма на весь день



Телепрограмма СТС на 20 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.

Программа передач СТС 20.12.2022

04:50 6 кадров. Сезон 6. 8-я серия
05:15 6 кадров. Сезон 6. 9-я серия
05:35 6 кадров. Сезон 6. 22-я серия
05:55 6 кадров. Сезон 5. 5-я серия
06:00 Ералаш
07:05 Приключения Вуди и его друзей
09:00 Маска. Танцы. Сезон 1. 7-я серия
11:00 Уральские пельмени. #всепозакону
11:10 Корни. Сезон 2. 1-я - 6-я серии
14:20 Лулу и Бриггс
16:20 Такси
18:10 Такси-2
20:00 Такси-3
21:40 Такси-4
23:30 Али, рули!
01:20 Воронины. Сезон 14. 21-я - 27-я серии
04:15 6 кадров. Сезон 6. 10-я - 12-я серии

В программе возможны изменения.









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