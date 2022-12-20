Программа Матч ТВ на 20 декабря 2022, телепрограмма на весь день

Телепрограмма Матч ТВ на 20 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач Матч ТВ 20.12.2022
05:00 Громко
06:00 Есть тема!
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Специальный репортаж
10:25 Профессиональный бокс. IBA Champions' Night. Б. Жалолов - Д. Латыпов
11:30 Есть тема!
12:55 Новости
13:00 Специальный репортаж
13:20 География спорта. Катар
13:50 Футбол на все времена
14:20 Новости
14:25 Все на Матч!
16:20 Новости
16:25 Ты в бане!
16:55 Борьба. Борцовская Лига Поддубного. Прямой эфир
19:00 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - «Спартак» (Москва). Прямой эфир
21:50 Все на Матч!
22:55 Футбол. Кубок Испании. 1/32 финала. «Сестао Ривер» - «Атлетик». Прямой эфир
01:00 Все на Матч!
01:50 Смешанные единоборства. UFC. Дж. Каннонир - Ш. Стрикланд
02:55 Новости
03:00 Борьба. Борцовская Лига Поддубного
В программе возможны изменения.