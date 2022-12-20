Программа Матч ТВ на 20 декабря 2022, телепрограмма на весь день

Телепрограмма Матч ТВ на 20 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач Матч ТВ 20.12.2022



05:00 Громко

06:00 Есть тема!

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Специальный репортаж

10:25 Профессиональный бокс. IBA Champions' Night. Б. Жалолов - Д. Латыпов

11:30 Есть тема!

12:55 Новости

13:00 Специальный репортаж

13:20 География спорта. Катар

13:50 Футбол на все времена

14:20 Новости

14:25 Все на Матч!

16:20 Новости

16:25 Ты в бане!

16:55 Борьба. Борцовская Лига Поддубного. Прямой эфир

19:00 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - «Спартак» (Москва). Прямой эфир

21:50 Все на Матч!

22:55 Футбол. Кубок Испании. 1/32 финала. «Сестао Ривер» - «Атлетик». Прямой эфир

01:00 Все на Матч!

01:50 Смешанные единоборства. UFC. Дж. Каннонир - Ш. Стрикланд

02:55 Новости

03:00 Борьба. Борцовская Лига Поддубного



В программе возможны изменения.