Программа Звезда на 20 декабря 2022, телепрограмма на весь день

Телепрограмма Звезда на 20 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач Звезда 20.12.2022



03:25 Смерть шпионам! 1-я и 4-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:15 Вариант «Омега«. 2-я серия

10:45 Специальный репортаж

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:25 Смерть шпионам! 5-я - 8-я серии

15:00 Военные новости

15:05 Смерть шпионам! 5-я - 8-я серии

18:00 Новости дня

18:15 Специальный репортаж

18:50 Битва оружейников. «Межконтинентальные баллистические ракеты. Р-7, p-9a и Р-16 против SM-65 «Атлас» и SM-68 «Титан»

19:40 Улика из прошлого

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:25 Вариант «Омега». 2-я серия

00:50 20 декабря. 3-я и 4-я серии

03:00 Перелом. Хроника Победы

03:25 Смерть шпионам! 5-я и 6-я серии



В программе возможны изменения.