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Программа Звезда на 20 декабря 2022, телепрограмма на весь день



Телепрограмма Звезда на 20 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.

Программа передач Звезда 20.12.2022

03:25 Смерть шпионам! 1-я и 4-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:15 Вариант «Омега«. 2-я серия
10:45 Специальный репортаж
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:25 Смерть шпионам! 5-я - 8-я серии
15:00 Военные новости
15:05 Смерть шпионам! 5-я - 8-я серии
18:00 Новости дня
18:15 Специальный репортаж
18:50 Битва оружейников. «Межконтинентальные баллистические ракеты. Р-7, p-9a и Р-16 против SM-65 «Атлас» и SM-68 «Титан»
19:40 Улика из прошлого
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:25 Вариант «Омега». 2-я серия
00:50 20 декабря. 3-я и 4-я серии
03:00 Перелом. Хроника Победы
03:25 Смерть шпионам! 5-я и 6-я серии

В программе возможны изменения.









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