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Программа Культура на 20 декабря 2022, телепрограмма на весь день



Телепрограмма Культура на 20 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.

Программа передач Культура 20.12.2022

03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва книжная
07:00 Новости культуры
07:05 Легенды мирового кино. Джек Николсон
07:30 Новости культуры
07:35 Искатели. Исчезнувший сервиз Фаберже
08:20 Цвет времени. Николай Ге
08:30 Новости культуры
08:35 Город над головой. 1-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель. Принцип Пастера. В защиту человечества
11:10 ХX век. «Мастера оперной сцены. Зураб Соткилава». 1985
12:20 Талант. 1-я серия - «Бережков изобретает колесо»
13:35 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. Брэм Стокер. «Дракула»
14:15 Эпизоды. К 85-летию со дня рождения Юрия Авшарова
15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 Эрмитаж. Рокуэлл Кент и американская коллекция Эрмитажа
15:50 Сати. Нескучная классика... С Алексеем Париным
16:35 Подвиг разведчиков
17:25 2022 год. Международный конкурс пианистов, композиторов и дирижеров имени С.В. Рахманинова. Торжественное открытие
18:45 Константин Коровин. Палитра слов
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Правила жизни
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 Искусственный отбор
21:25 Белая студия
22:10 Ненастье. 5-я и 6-я серии
23:40 Новости культуры
00:00 ХX век. «Мастера оперной сцены. Зураб Соткилава». 1985
01:05 Искатели. Под вуалью Незнакомки
01:50 Лифт в историю
03:00 Перерыв в вещании

В программе возможны изменения.









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