Программа Культура на 20 декабря 2022, телепрограмма на весь день

Телепрограмма Культура на 20 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач Культура 20.12.2022



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва книжная

07:00 Новости культуры

07:05 Легенды мирового кино. Джек Николсон

07:30 Новости культуры

07:35 Искатели. Исчезнувший сервиз Фаберже

08:20 Цвет времени. Николай Ге

08:30 Новости культуры

08:35 Город над головой. 1-я серия

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель. Принцип Пастера. В защиту человечества

11:10 ХX век. «Мастера оперной сцены. Зураб Соткилава». 1985

12:20 Талант. 1-я серия - «Бережков изобретает колесо»

13:35 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. Брэм Стокер. «Дракула»

14:15 Эпизоды. К 85-летию со дня рождения Юрия Авшарова

15:00 Новости культуры

15:05 Новости. Подробно. Книги

15:20 Эрмитаж. Рокуэлл Кент и американская коллекция Эрмитажа

15:50 Сати. Нескучная классика... С Алексеем Париным

16:35 Подвиг разведчиков

17:25 2022 год. Международный конкурс пианистов, композиторов и дирижеров имени С.В. Рахманинова. Торжественное открытие

18:45 Константин Коровин. Палитра слов

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль

20:05 Правила жизни

20:30 Спокойной ночи, малыши!

20:45 Искусственный отбор

21:25 Белая студия

22:10 Ненастье. 5-я и 6-я серии

23:40 Новости культуры

00:00 ХX век. «Мастера оперной сцены. Зураб Соткилава». 1985

01:05 Искатели. Под вуалью Незнакомки

01:50 Лифт в историю

03:00 Перерыв в вещании



В программе возможны изменения.