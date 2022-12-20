Программа Пятница на 20 декабря 2022, телепрограмма на весь день

Телепрограмма Пятница на 20 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач Пятница 20.12.2022



05:00 Черный список. Сезон 2. 1-я серия - «Тату-мастера и детские аниматоры»

05:30 Пятница News. 230-я серия

06:00 Кондитер. Сезон 3. 12-я серия - «Финал«

07:30 На ножах. Сезон 3. 17-я серия - «Солнечногорск. Маренгольц»

08:30 На ножах. Сезон 6. 5-я серия - «Санкт-Петербург. Тризет»

09:40 На ножах. Сезон 4. 12-я серия - «Тамбов. Помидор»

10:40 На ножах. Сезон 6. 7-я серия - «Москва. Славянский»

11:40 На ножах. Сезон 7. 17-я серия - «Ставрополь. ГироБум»

12:50 Король десертов. Сезон 1. 8-я серия - «Шоколад»

14:30 Битва шефов. Сезон 2. 8-я серия

16:50 Битва шефов. Сезон 2. 21-я серия

19:00 Король десертов. Сезон 1. 9-я серия - «Съедобные копии»

20:40 Битва шефов. Сезон 2. 18-я серия

23:00 Вундеркинды-3. Сезон 1. 7-я серия - «Нонна Гришаева и Сергей Белоголовцев»

00:40 Охота на монстра

02:40 Пятница News. 232-я серия

03:00 Зов крови. Сезон 1. 4-я серия - «Аня и Алексей»

04:10 Зов крови. Сезон 2. 5-я серия - «Серафим Легков»

04:30 Пятница News. 231-я серия



В программе возможны изменения.