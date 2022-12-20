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Программа Пятница на 20 декабря 2022, телепрограмма на весь день



Телепрограмма Пятница на 20 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.

Программа передач Пятница 20.12.2022

05:00 Черный список. Сезон 2. 1-я серия - «Тату-мастера и детские аниматоры»
05:30 Пятница News. 230-я серия
06:00 Кондитер. Сезон 3. 12-я серия - «Финал«
07:30 На ножах. Сезон 3. 17-я серия - «Солнечногорск. Маренгольц»
08:30 На ножах. Сезон 6. 5-я серия - «Санкт-Петербург. Тризет»
09:40 На ножах. Сезон 4. 12-я серия - «Тамбов. Помидор»
10:40 На ножах. Сезон 6. 7-я серия - «Москва. Славянский»
11:40 На ножах. Сезон 7. 17-я серия - «Ставрополь. ГироБум»
12:50 Король десертов. Сезон 1. 8-я серия - «Шоколад»
14:30 Битва шефов. Сезон 2. 8-я серия
16:50 Битва шефов. Сезон 2. 21-я серия
19:00 Король десертов. Сезон 1. 9-я серия - «Съедобные копии»
20:40 Битва шефов. Сезон 2. 18-я серия
23:00 Вундеркинды-3. Сезон 1. 7-я серия - «Нонна Гришаева и Сергей Белоголовцев»
00:40 Охота на монстра
02:40 Пятница News. 232-я серия
03:00 Зов крови. Сезон 1. 4-я серия - «Аня и Алексей»
04:10 Зов крови. Сезон 2. 5-я серия - «Серафим Легков»
04:30 Пятница News. 231-я серия

В программе возможны изменения.









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