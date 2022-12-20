Программа МИР на 20 декабря 2022, телепрограмма на весь день

Телепрограмма МИР на 20 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач МИР 20.12.2022
05:00 Развод
05:10 Наше кино. История большой любви
05:35 Смерть шпионам! 7-я и 8-я серии
07:15 Смерть шпионам. Крым. 1-я - 3-я серии
10:00 Новости
10:10 Смерть шпионам. Крым. 4-я - 6-я серии
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните
14:05 Дела судебные. Битва за будущее
15:10 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
17:05 Мировое соглашение
17:55 Дела судебные. Деньги верните
18:30 Новости
18:50 Игра в кино
19:25 Игра в кино
20:10 Игра в кино
20:50 Слабое звено
21:45 Назад в будущее
22:40 Гаишники. 11-я - 13-я серии
01:20 Любимые актеры 2.0
01:45 Частная жизнь Петра Виноградова
03:10 Развод
В программе возможны изменения.