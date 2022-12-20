Программа МИР на 20 декабря 2022, телепрограмма на весь день

Телепрограмма МИР на 20 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач МИР 20.12.2022



05:00 Развод

05:10 Наше кино. История большой любви

05:35 Смерть шпионам! 7-я и 8-я серии

07:15 Смерть шпионам. Крым. 1-я - 3-я серии

10:00 Новости

10:10 Смерть шпионам. Крым. 4-я - 6-я серии

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните

14:05 Дела судебные. Битва за будущее

15:10 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

17:05 Мировое соглашение

17:55 Дела судебные. Деньги верните

18:30 Новости

18:50 Игра в кино

19:25 Игра в кино

20:10 Игра в кино

20:50 Слабое звено

21:45 Назад в будущее

22:40 Гаишники. 11-я - 13-я серии

01:20 Любимые актеры 2.0

01:45 Частная жизнь Петра Виноградова

03:10 Развод



В программе возможны изменения.