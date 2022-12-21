Программа передач, ТВ программа на 21 декабря 2022



Программа передач телеканалов России на среду 21 декабря 2022 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма на 21.12.2022



1 канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 АнтиФейк

09:55 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

16:00 Мужское / Женское

16:50 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:20 Информационный канал

19:50 Пусть говорят

21:00 Время

21:45 «Казанова в России». 7-я серия

22:45 Большая игра

23:45 Без права на славу

00:45 Информационный канал

03:00 Новости

03:05 Информационный канал



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

16:00 Вести

16:30 Малахов. Чеченский прорицатель: что нас ждет в 2023 году?

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Дама с собачкой. 5-я серия

22:20 Дама с собачкой. 6-я серия

23:15 Вечер с Владимиром Соловьевым

02:00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. 2-я часть - «Маша Распутина»

03:00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. Виктория Герасимова

04:00 Личное дело. 24-я серия



ТВЦ



04:40 Маргарита Терехова. Осколки зеркала

05:20 Мой герой. Валерий Баринов

06:00 Настроение

08:15 Доктор И... Синдром пустого носа

08:50 Берёзовая роща-2. 1-я серия

09:43 Берёзовая роща-2. 2-я серия

10:40 Георгий Жженов. Судьба резидента

11:30 События

11:50 Детектив на миллион. Жертвы искусства. 1-я серия

12:42 Детектив на миллион. Жертвы искусства. 2-я серия

13:40 Мой герой. Михаил Кожухов

14:30 События

14:50 Город новостей

15:00 Смерть в объективе. «Ошибка кукловода», 1-я серия

16:00 Смерть в объективе. «Ошибка кукловода», 2-я серия

16:55 Молодые вдовы

17:50 События

18:10 Плохая дочь. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:35 Хватит слухов! 70-я серия

23:05 Хроники московского быта. Конец воровского закона

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Дикие деньги. Баба Шура

01:25 Знак качества. Салоны красоты

02:05 Смерть в объективе. «Ошибка кукловода», 1-я серия

02:51 Смерть в объективе. «Ошибка кукловода», 2-я серия

03:35 Большое кино. Всадник без головы

04:00 Семейные тайны. Максим Горький

04:40 Георгий Жженов. Судьба резидента



НТВ



04:55 Улицы разбитых фонарей 16. Опасная работа

05:40 Улицы разбитых фонарей 16. Магия кино

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Лесник. «Телохранитель», 1-я и 2-я серии. «Ловушка», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Лесник. «Телохранитель», 1-я и 2-я серии. «Ловушка», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК. Сестрица-отказница

19:00 Сегодня

20:00 Пять минут тишины. Новые горизонты. 1-я - 4-я серии

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Пять минут тишины. Новые горизонты. 1-я - 4-я серии

00:30 Основано на реальных событиях. Охота на ведьм

01:55 Меч-2. Дикий Запад

03:00 Меч-2. Рокомакс

03:45 Меч-2. Особо опасны

04:55 Улицы разбитых фонарей 16. Подброшенное письмо



5 канал



05:00 Известия

05:35 Выжить любой ценой. 6-я - 9-я серии

08:55 Знание - сила

09:00 Известия

09:30 Выжить любой ценой. 9-я - 12-я серии

13:00 Известия

13:30 Условный мент-2. Новый участковый

14:20 Условный мент-2. Охотница Диана

15:15 Условный мент-2. Меченые деньги

16:10 Условный мент-2. Смерть на вираже

17:05 Условный мент-2. Прощай, оружие

17:30 Известия

18:00 Условный мент-2. Прощай, оружие

18:30 Условный мент-2. В джазе только мы

19:20 След. Подайте на пропитание

20:00 След. Муж из могилы

20:45 След. Кровавая межа

21:35 След. Алиса в стране серебра

22:25 Великолепная пятёрка-5. Абажур

23:10 Великолепная пятёрка-2. Горькое наследство

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Вор у вора

01:15 След. Форк

01:55 След. Интим со смертью

02:30 След. По волчьим законам

03:10 След. Яма

03:45 След. Легенда о любви

04:20 След. Человек без костей



Домашний



04:35 Давай разведёмся!

05:25 По делам несовершеннолетних

09:10 Давай разведёмся!

10:10 Тест на отцовство

12:25 Понять. Простить. «Утраченные иллюзии». «Устранить соперницу»

13:30 Порча. На волоске

14:00 Знахарка

14:35 Верну любимого. Нерадивая дочь

15:05 Когда умрёт любовь. 1-я - 4-я серии

19:00 Любовь с закрытыми глазами. 1-я - 4-я серии

22:55 Порча. «Ранящий до крови». «Кормящая мать»

00:00 Знахарка

00:30 Верну любимого. Нерадивая дочь

01:00 Понять. Простить. «Утраченные иллюзии». «Устранить соперницу»

01:50 От ненависти до любви. 18-я серия

02:40 Тест на отцовство

04:20 Давай разведёмся!



ТНТ



04:40 Открытый микрофон. Сезон 5. 108-я серия

05:25 Открытый микрофон. Сезон 5. 109-я серия

06:35 Однажды в России. Спецдайджест. 15-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 34-я серия

08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 35-я серия

09:00 Ольга. Сезон 3-4. 55-я - 68-я серии

16:00 Реальные пацаны. 199-я - 202-я серии

18:00 Полярный. Сезон 2. 23-я - 26-я серии

20:00 Жуки. Сезон 3. 43-я серия

20:30 Жуки. Сезон 3. 44-я серия

21:00 Батя. 1-я серия

21:30 Батя. 2-я серия

22:00 ХБ. 5-я серия - «Похороны венеролога«

22:30 ХБ. 6-я серия - «Собственный бизнес«

23:00 Влюбись, если сможешь. 43-я серия

00:30 Импровизация. Сезон 4. 78-я серия

01:25 Импровизация. Сезон 4. 79-я серия

02:20 Импровизация. Сезон 4. 80-я серия

03:05 Comedy Баттл. 1-я серия

03:50 Comedy Баттл. 2-я серия

04:40 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 5. 110-я серия



СТС



04:55 6 кадров. Сезон 6. 12-я - 14-я серии

06:00 Ералаш

07:05 Приключения Вуди и его друзей

09:00 Маска. Танцы. Сезон 1. 8-я серия

10:55 Уральские пельмени. #соколрулит

11:00 Корни. Сезон 2. 6-я - 12-я серии

14:40 Такси-3

16:20 Такси-4

18:05 Кролик Питер

20:00 Кролик Питер-2

21:45 Звёздная пыль

00:20 Семья по-быстрому

02:35 Воронины. Сезон 14. 28-я - 32-я серии

04:30 6 кадров. Сезон 6. 17-я серия

04:50 6 кадров. Сезон 6. 18-я серия



Матч ТВ



05:00 Матч! Парад

05:30 Футбол на все времена

06:00 Есть тема!

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Специальный репортаж

10:25 Профессиональный бокс. Бой за титул чемпиона мира по версии WBO в полусреднем весе. Т. Кроуфорд - Д. Аванесян

11:30 Есть тема!

12:55 Новости

13:00 Специальный репортаж

13:20 Вид сверху

13:50 Футбол на все времена

14:20 Новости

14:25 Все на Матч!

16:20 Новости

16:25 Профессиональный бокс. А. Мазур - П. Маликов. Прямой эфир

18:30 Новости

18:35 Все на Матч!

19:15 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) - ЦСКА. Прямой эфир

21:50 Все на Матч!

22:55 Футбол. Кубок Испании. 1/32 финала. «Хувентуд Торремолинос» - «Севилья». Прямой эфир

01:00 Все на Матч!

01:50 Профессиональный бокс. IBA Champions' Night. Б. Жалолов - Д. Латыпов

02:55 Новости

03:00 Лёгкая атлетика. Всероссийские соревнования на призы Ирины Приваловой



РЕН ТВ



05:00 Тайны Чапман

06:00 Самые шокирующие гипотезы

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Засекреченные списки

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Паранойя

22:00 Смотреть всем!

23:00 Новости

23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

00:30 Ультиматум Борна

02:25 Самые шокирующие гипотезы

03:15 Тайны Чапман



Звезда



03:25 Смерть шпионам! 5-я и 8-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:15 Вариант «Омега«. 3-я серия

10:45 Специальный репортаж

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:25 Смерть шпионам. Крым. 1-я - 4-я серии

15:00 Военные новости

15:05 Смерть шпионам. Крым. 1-я - 4-я серии

18:00 Новости дня

18:15 Специальный репортаж

18:50 Битва оружейников. «Ракетные крейсеры. Проекты 58 и 1134 против «Леги» и «Белкнап»

19:40 Секретные материалы

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:25 Вариант «Омега». 3-я серия

00:45 Сицилианская защита

02:10 Нюрнберг. 2-я и 3-я серии

03:30 Смерть шпионам. Крым. 1-я и 2-я серии



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва Казакова

07:00 Новости культуры

07:05 Легенды мирового кино. Джейн Фонда

07:30 Новости культуры

07:35 Искатели. Под вуалью Незнакомки

08:20 Цвет времени. Клод Моне

08:30 Новости культуры

08:35 Город над головой. 2-я серия

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель. Ольга Гильдебранд-Арбенина. Психея Серебряного века

11:10 ХX век. Памяти Константина Антропова. «Стариковское дело». Фильм-спектакль по рассказам В.М. Шукшина. Режиссер-постановщик К. Антропов. 1989

12:20 Талант. 2-я серия - «Всемирная контора изобретений»

13:35 Искусственный отбор

14:15 Эпизоды. 85 лет со дня рождения Наталии Журавлевой

15:00 Новости культуры

15:05 Новости. Подробно. Кино

15:20 Библейский сюжет. Константин Фофанов «После Голгофы»

15:50 Белая студия

16:35 Пассажир

17:20 2022 год. Выпускной спектакль Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой

18:45 Русские в Ливане. Григорий Серов

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль

20:05 Правила жизни

20:30 Спокойной ночи, малыши!

20:45 Абсолютный слух

21:25 Запечатленное время. Таблетка от полиомиелита

21:55 Забытое ремесло. Фонарщик

22:10 Ненастье. 7-я и 8-я серии

23:40 Новости культуры

00:00 ХX век. «Стариковское дело». Фильм-спектакль по рассказам В.М. Шукшина. Режиссер-постановщик К. Антропов. 1989

01:05 Искатели. Тайна архива 44

01:55 Эпизоды. Наталия Журавлева

02:35 Забытое ремесло. Ткач и пряха

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Черный список. Сезон 1. 2-я серия - «Няни и Сантехники«

05:50 Пятница News. 231-я серия

06:10 Кондитер. Сезон 3. 5-я серия - «Центральный федеральный округ»

07:20 На ножах. Сезон 1. 3-я серия - «Санкт-Петербург. Пивной этикет»

08:30 На ножах. Сезон 2. 6-я серия - «Владимир. Стрелецкая застава»

09:20 На ножах. Сезон 6. 8-я серия - «Москва. Гнездо»

10:30 На ножах. Сезон 3. 18-я серия - «Москва. Все свои»

11:30 На ножах. Сезон 4. 15-я серия - «Ростов Великий. Иван Царевич»

12:30 Адский шеф. Сезон 1. 18-я серия

15:30 На ножах. Сезон 4. 16-я серия - «Саранск. Прокофий»

16:40 На ножах. Сезон 7. 18-я серия - «Михайловск. Big Russian Burger»

17:50 На ножах. Сезон 6. 9-я серия - «Сочи. Ганс»

19:00 Адский шеф. Сезон 1. 19-я серия

22:00 Евгенич. Сезон 2. 4-я серия

23:00 Теперь я Босс! Сезон 8. 4-я серия

00:00 Страшная воля богов

02:10 Пятница News. 233-я серия

02:40 Крысиные бега

04:20 Пятница News. 232-я серия



МИР



05:00 Развод

06:10 Мультфильмы

06:40 Наше кино. История большой любви

07:05 Смерть шпионам. Крым. 7-я и 8-я серии

08:55 Смерть шпионам. Скрытый враг. 1-я и 2-я серии

10:00 Новости

10:10 Смерть шпионам. Скрытый враг. 2-я - 4-я серии

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните

14:05 Дела судебные. Битва за будущее

15:10 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

17:05 Мировое соглашение

17:55 Дела судебные. Деньги верните

18:30 Новости

18:50 Игра в кино

19:25 Игра в кино

20:10 Игра в кино

20:50 Слабое звено

21:45 Назад в будущее

22:40 Гаишники. 12-я - 14-я серии

01:20 Рожденные в СССР. К юбилею Э. Успенского

01:45 Белый клык

03:05 Развод



Время начала передач - московское.



















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