Программа передач, ТВ программа на 21 декабря 2022

Программа передач телеканалов России на среду 21 декабря 2022 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Телепрограмма на 21.12.2022
1 канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 АнтиФейк
09:55 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
16:00 Мужское / Женское
16:50 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
19:50 Пусть говорят
21:00 Время
21:45 «Казанова в России». 7-я серия
22:45 Большая игра
23:45 Без права на славу
00:45 Информационный канал
03:00 Новости
03:05 Информационный канал
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
16:00 Вести
16:30 Малахов. Чеченский прорицатель: что нас ждет в 2023 году?
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Дама с собачкой. 5-я серия
22:20 Дама с собачкой. 6-я серия
23:15 Вечер с Владимиром Соловьевым
02:00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. 2-я часть - «Маша Распутина»
03:00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. Виктория Герасимова
04:00 Личное дело. 24-я серия
ТВЦ
04:40 Маргарита Терехова. Осколки зеркала
05:20 Мой герой. Валерий Баринов
06:00 Настроение
08:15 Доктор И... Синдром пустого носа
08:50 Берёзовая роща-2. 1-я серия
09:43 Берёзовая роща-2. 2-я серия
10:40 Георгий Жженов. Судьба резидента
11:30 События
11:50 Детектив на миллион. Жертвы искусства. 1-я серия
12:42 Детектив на миллион. Жертвы искусства. 2-я серия
13:40 Мой герой. Михаил Кожухов
14:30 События
14:50 Город новостей
15:00 Смерть в объективе. «Ошибка кукловода», 1-я серия
16:00 Смерть в объективе. «Ошибка кукловода», 2-я серия
16:55 Молодые вдовы
17:50 События
18:10 Плохая дочь. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:35 Хватит слухов! 70-я серия
23:05 Хроники московского быта. Конец воровского закона
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Дикие деньги. Баба Шура
01:25 Знак качества. Салоны красоты
02:05 Смерть в объективе. «Ошибка кукловода», 1-я серия
02:51 Смерть в объективе. «Ошибка кукловода», 2-я серия
03:35 Большое кино. Всадник без головы
04:00 Семейные тайны. Максим Горький
04:40 Георгий Жженов. Судьба резидента
НТВ
04:55 Улицы разбитых фонарей 16. Опасная работа
05:40 Улицы разбитых фонарей 16. Магия кино
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Лесник. «Телохранитель», 1-я и 2-я серии. «Ловушка», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Лесник. «Телохранитель», 1-я и 2-я серии. «Ловушка», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК. Сестрица-отказница
19:00 Сегодня
20:00 Пять минут тишины. Новые горизонты. 1-я - 4-я серии
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Пять минут тишины. Новые горизонты. 1-я - 4-я серии
00:30 Основано на реальных событиях. Охота на ведьм
01:55 Меч-2. Дикий Запад
03:00 Меч-2. Рокомакс
03:45 Меч-2. Особо опасны
04:55 Улицы разбитых фонарей 16. Подброшенное письмо
5 канал
05:00 Известия
05:35 Выжить любой ценой. 6-я - 9-я серии
08:55 Знание - сила
09:00 Известия
09:30 Выжить любой ценой. 9-я - 12-я серии
13:00 Известия
13:30 Условный мент-2. Новый участковый
14:20 Условный мент-2. Охотница Диана
15:15 Условный мент-2. Меченые деньги
16:10 Условный мент-2. Смерть на вираже
17:05 Условный мент-2. Прощай, оружие
17:30 Известия
18:00 Условный мент-2. Прощай, оружие
18:30 Условный мент-2. В джазе только мы
19:20 След. Подайте на пропитание
20:00 След. Муж из могилы
20:45 След. Кровавая межа
21:35 След. Алиса в стране серебра
22:25 Великолепная пятёрка-5. Абажур
23:10 Великолепная пятёрка-2. Горькое наследство
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Вор у вора
01:15 След. Форк
01:55 След. Интим со смертью
02:30 След. По волчьим законам
03:10 След. Яма
03:45 След. Легенда о любви
04:20 След. Человек без костей
Домашний
04:35 Давай разведёмся!
05:25 По делам несовершеннолетних
09:10 Давай разведёмся!
10:10 Тест на отцовство
12:25 Понять. Простить. «Утраченные иллюзии». «Устранить соперницу»
13:30 Порча. На волоске
14:00 Знахарка
14:35 Верну любимого. Нерадивая дочь
15:05 Когда умрёт любовь. 1-я - 4-я серии
19:00 Любовь с закрытыми глазами. 1-я - 4-я серии
22:55 Порча. «Ранящий до крови». «Кормящая мать»
00:00 Знахарка
00:30 Верну любимого. Нерадивая дочь
01:00 Понять. Простить. «Утраченные иллюзии». «Устранить соперницу»
01:50 От ненависти до любви. 18-я серия
02:40 Тест на отцовство
04:20 Давай разведёмся!
ТНТ
04:40 Открытый микрофон. Сезон 5. 108-я серия
05:25 Открытый микрофон. Сезон 5. 109-я серия
06:35 Однажды в России. Спецдайджест. 15-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 34-я серия
08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 35-я серия
09:00 Ольга. Сезон 3-4. 55-я - 68-я серии
16:00 Реальные пацаны. 199-я - 202-я серии
18:00 Полярный. Сезон 2. 23-я - 26-я серии
20:00 Жуки. Сезон 3. 43-я серия
20:30 Жуки. Сезон 3. 44-я серия
21:00 Батя. 1-я серия
21:30 Батя. 2-я серия
22:00 ХБ. 5-я серия - «Похороны венеролога«
22:30 ХБ. 6-я серия - «Собственный бизнес«
23:00 Влюбись, если сможешь. 43-я серия
00:30 Импровизация. Сезон 4. 78-я серия
01:25 Импровизация. Сезон 4. 79-я серия
02:20 Импровизация. Сезон 4. 80-я серия
03:05 Comedy Баттл. 1-я серия
03:50 Comedy Баттл. 2-я серия
04:40 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 5. 110-я серия
СТС
04:55 6 кадров. Сезон 6. 12-я - 14-я серии
06:00 Ералаш
07:05 Приключения Вуди и его друзей
09:00 Маска. Танцы. Сезон 1. 8-я серия
10:55 Уральские пельмени. #соколрулит
11:00 Корни. Сезон 2. 6-я - 12-я серии
14:40 Такси-3
16:20 Такси-4
18:05 Кролик Питер
20:00 Кролик Питер-2
21:45 Звёздная пыль
00:20 Семья по-быстрому
02:35 Воронины. Сезон 14. 28-я - 32-я серии
04:30 6 кадров. Сезон 6. 17-я серия
04:50 6 кадров. Сезон 6. 18-я серия
Матч ТВ
05:00 Матч! Парад
05:30 Футбол на все времена
06:00 Есть тема!
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Специальный репортаж
10:25 Профессиональный бокс. Бой за титул чемпиона мира по версии WBO в полусреднем весе. Т. Кроуфорд - Д. Аванесян
11:30 Есть тема!
12:55 Новости
13:00 Специальный репортаж
13:20 Вид сверху
13:50 Футбол на все времена
14:20 Новости
14:25 Все на Матч!
16:20 Новости
16:25 Профессиональный бокс. А. Мазур - П. Маликов. Прямой эфир
18:30 Новости
18:35 Все на Матч!
19:15 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) - ЦСКА. Прямой эфир
21:50 Все на Матч!
22:55 Футбол. Кубок Испании. 1/32 финала. «Хувентуд Торремолинос» - «Севилья». Прямой эфир
01:00 Все на Матч!
01:50 Профессиональный бокс. IBA Champions' Night. Б. Жалолов - Д. Латыпов
02:55 Новости
03:00 Лёгкая атлетика. Всероссийские соревнования на призы Ирины Приваловой
РЕН ТВ
05:00 Тайны Чапман
06:00 Самые шокирующие гипотезы
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Засекреченные списки
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Паранойя
22:00 Смотреть всем!
23:00 Новости
23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
00:30 Ультиматум Борна
02:25 Самые шокирующие гипотезы
03:15 Тайны Чапман
Звезда
03:25 Смерть шпионам! 5-я и 8-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:15 Вариант «Омега«. 3-я серия
10:45 Специальный репортаж
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:25 Смерть шпионам. Крым. 1-я - 4-я серии
15:00 Военные новости
15:05 Смерть шпионам. Крым. 1-я - 4-я серии
18:00 Новости дня
18:15 Специальный репортаж
18:50 Битва оружейников. «Ракетные крейсеры. Проекты 58 и 1134 против «Леги» и «Белкнап»
19:40 Секретные материалы
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:25 Вариант «Омега». 3-я серия
00:45 Сицилианская защита
02:10 Нюрнберг. 2-я и 3-я серии
03:30 Смерть шпионам. Крым. 1-я и 2-я серии
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва Казакова
07:00 Новости культуры
07:05 Легенды мирового кино. Джейн Фонда
07:30 Новости культуры
07:35 Искатели. Под вуалью Незнакомки
08:20 Цвет времени. Клод Моне
08:30 Новости культуры
08:35 Город над головой. 2-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель. Ольга Гильдебранд-Арбенина. Психея Серебряного века
11:10 ХX век. Памяти Константина Антропова. «Стариковское дело». Фильм-спектакль по рассказам В.М. Шукшина. Режиссер-постановщик К. Антропов. 1989
12:20 Талант. 2-я серия - «Всемирная контора изобретений»
13:35 Искусственный отбор
14:15 Эпизоды. 85 лет со дня рождения Наталии Журавлевой
15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 Библейский сюжет. Константин Фофанов «После Голгофы»
15:50 Белая студия
16:35 Пассажир
17:20 2022 год. Выпускной спектакль Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой
18:45 Русские в Ливане. Григорий Серов
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Правила жизни
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 Абсолютный слух
21:25 Запечатленное время. Таблетка от полиомиелита
21:55 Забытое ремесло. Фонарщик
22:10 Ненастье. 7-я и 8-я серии
23:40 Новости культуры
00:00 ХX век. «Стариковское дело». Фильм-спектакль по рассказам В.М. Шукшина. Режиссер-постановщик К. Антропов. 1989
01:05 Искатели. Тайна архива 44
01:55 Эпизоды. Наталия Журавлева
02:35 Забытое ремесло. Ткач и пряха
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Черный список. Сезон 1. 2-я серия - «Няни и Сантехники«
05:50 Пятница News. 231-я серия
06:10 Кондитер. Сезон 3. 5-я серия - «Центральный федеральный округ»
07:20 На ножах. Сезон 1. 3-я серия - «Санкт-Петербург. Пивной этикет»
08:30 На ножах. Сезон 2. 6-я серия - «Владимир. Стрелецкая застава»
09:20 На ножах. Сезон 6. 8-я серия - «Москва. Гнездо»
10:30 На ножах. Сезон 3. 18-я серия - «Москва. Все свои»
11:30 На ножах. Сезон 4. 15-я серия - «Ростов Великий. Иван Царевич»
12:30 Адский шеф. Сезон 1. 18-я серия
15:30 На ножах. Сезон 4. 16-я серия - «Саранск. Прокофий»
16:40 На ножах. Сезон 7. 18-я серия - «Михайловск. Big Russian Burger»
17:50 На ножах. Сезон 6. 9-я серия - «Сочи. Ганс»
19:00 Адский шеф. Сезон 1. 19-я серия
22:00 Евгенич. Сезон 2. 4-я серия
23:00 Теперь я Босс! Сезон 8. 4-я серия
00:00 Страшная воля богов
02:10 Пятница News. 233-я серия
02:40 Крысиные бега
04:20 Пятница News. 232-я серия
МИР
05:00 Развод
06:10 Мультфильмы
06:40 Наше кино. История большой любви
07:05 Смерть шпионам. Крым. 7-я и 8-я серии
08:55 Смерть шпионам. Скрытый враг. 1-я и 2-я серии
10:00 Новости
10:10 Смерть шпионам. Скрытый враг. 2-я - 4-я серии
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните
14:05 Дела судебные. Битва за будущее
15:10 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
17:05 Мировое соглашение
17:55 Дела судебные. Деньги верните
18:30 Новости
18:50 Игра в кино
19:25 Игра в кино
20:10 Игра в кино
20:50 Слабое звено
21:45 Назад в будущее
22:40 Гаишники. 12-я - 14-я серии
01:20 Рожденные в СССР. К юбилею Э. Успенского
01:45 Белый клык
03:05 Развод
Время начала передач - московское.