Программа передач, ТВ программа на 23 декабря 2022

Программа передач телеканалов России на пятницу 23 декабря 2022 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Телепрограмма на 23.12.2022
1 канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 АнтиФейк
09:55 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
16:00 Мужское / Женское
16:50 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым
19:45 Поле чудес
21:00 Время
21:45 «Голос. Дети». 10-й юбилейный сезон. Сезон 10. Слепые прослушивания
23:20 «Горячий лед». Чемпионат России по фигурному катанию
00:40 «Олег Целков. Единственный из многих»
01:35 Информационный канал
04:40 Наедине со всеми
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
16:00 Вести
16:30 Малахов. Главная тайна Грушинского фестиваля
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:15 Вести. Местное время
21:30 Дуэты. Сезон 2
00:05 Улыбка на ночь
01:10 Мое любимое чудовище
ТВЦ
04:40 Развлекательная программа
05:20 Мой герой. Сергей Мигицко
06:00 Настроение
08:10 Петровка, 38
08:25 Коммуналка. 1-я серия
09:22 Коммуналка. 2-я серия
10:26 Коммуналка. 3-я серия
11:30 События
11:50 Коммуналка. 4-я серия
12:35 Шрам. 1-я серия
13:48 Шрам. 2-я серия
14:30 События
14:50 Город новостей
15:00 Шрам. 3-я серия
16:18 Шрам. 4-я серия
17:00 Актёрские драмы. Осторожно: фанаты!
17:50 События
18:10 Овраг. 1-я серия
19:09 Овраг. 2-я серия
20:00 Дама Треф. 1-я серия
20:57 Дама Треф. 2-я серия
22:00 «В центре событий» с Анной Прохоровой
23:00 Хорошие песни. Жестокий романс
00:25 Ищите женщину. 1-я серия
01:41 Ищите женщину. 2-я серия
02:50 Петровка, 38
03:05 Я счастливая
04:35 Документальный фильм
НТВ
04:55 Улицы разбитых фонарей 16. Чувство собственности
05:40 Улицы разбитых фонарей 16. Неотложное дело
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Мои университеты. Будущее за настоящим. Сезон 3
09:25 Следствие вели...
10:00 Сегодня
10:35 Следствие вели...
11:00 «Дороги будущего«. Научное расследование Сергея Малозёмова
12:00 ДедСад
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 ДНК
17:55 Жди меня
19:00 Сегодня
20:00 Пять минут тишины. Новые горизонты. 9-я - 12-я серии
00:00 «Своя правда» с Романом Бабаяном
01:45 Захар Прилепин. Уроки русского
02:15 Квартирный вопрос
03:05 Меч-2. Волчье логово
03:55 Меч-2. Симулянты
04:35 Их нравы!
5 канал
05:00 Известия
05:40 Игра с огнем. 1-я - 4-я серии
09:00 Известия
09:30 Без права на ошибку
11:15 Специалист. 1-я - 2-я серии
13:00 Известия
13:30 Специалист. 2-я - 6-я серии
17:30 Известия
18:00 Специалист. 6-я - 8-я серии
20:40 След. На безрыбье
21:25 След. Биоробот
22:20 След. Вселенная 26
23:10 Светская хроника
00:10 Они потрясли мир. Крис Кельми. Замыкая круг
00:55 Великолепная пятёрка-5. Приложение
01:35 Великолепная пятёрка-2. Загадка бизнес-центра
02:15 Великолепная пятёрка-5. Высшая точка
02:50 Великолепная пятёрка-2. Дважды утопленник
03:30 Великолепная пятёрка-5. Абажур
04:10 Великолепная пятёрка-2. Горькое наследство
04:50 Великолепная пятёрка-5. Потоп
Домашний
04:20 Давай разведёмся!
05:10 6 кадров
05:15 По делам несовершеннолетних
09:00 Давай разведёмся!
10:00 Тест на отцовство
12:15 Понять. Простить. «Продолжение рода». «Предубеждение»
13:20 Порча. Шаловливые ручки
13:50 Знахарка
14:20 Верну любимого. Кто быстрее
14:55 Любовь с закрытыми глазами. 1-я - 4-я серии
19:00 Чужой ребенок. 1-я - 4-я серии
23:05 Порча. «Тростинка». «Зов предков»
00:10 Знахарка
00:40 Верну любимого. Кто быстрее
01:10 Понять. Простить. «Продолжение рода». «Предубеждение»
02:00 От ненависти до любви. 20-я серия
02:50 Тест на отцовство
04:30 Давай разведёмся!
ТНТ
04:40 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 5. 112-я серия
05:25 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 5. 113-я серия
06:15 Однажды в России. Спецдайджест. 26-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 39-я серия
08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 14-я серия
08:25 Звездная кухня. 15-я серия
09:00 Вызов. 10-я серия
10:05 Однажды в России. Сезон 9. 224-я серия
11:05 Однажды в России. Сезон 9. 225-я серия
12:00 Однажды в России. 232-я серия
13:00 Наша Russia. Дайджест. 1-я - 12-я серии
18:50 Наша Russia. Дайджест. 28-я серия
19:00 Наша Russia. Дайджест. 13-я серия
19:30 Наша Russia. Дайджест. 14-я серия
20:00 Однажды в России. Сезон 9. 236-я серия
21:00 Комеди Клаб. Сезон 18. 765-я серия
22:00 Комеди Клаб. Сезон 18. 764-я серия
23:00 Открытый микрофон. Сезон 7. 154-я серия
00:00 Такое кино. 432-я серия
00:35 Бриджит Джонс: Грани разумного
02:20 Импровизация. Сезон 4. 84-я серия
03:10 Импровизация. Сезон 4. 85-я серия
03:55 Comedy Баттл. 5-я серия
04:40 Comedy Баттл. 6-я серия
СТС
04:45 6 кадров. Сезон 8. 16-я серия
05:05 6 кадров. Сезон 8. 18-я серия
05:25 6 кадров. Сезон 8. 21-я серия
05:40 6 кадров. Сезон 8. 22-я серия
06:00 Ералаш
07:00 Ералаш. Сезон 1. 293-я серия
07:05 Приключения Вуди и его друзей
09:00 Маска. Танцы. Сезон 1. 11-я серия
11:10 Звёздные Войны. Скайуокер. Восход
14:00 Уральские пельмени. #бабушкиннубук
14:20 Уральские пельмени. #шершеляфамов
14:40 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «Д»
16:15 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «Е»
17:50 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «Ы»
19:25 Уральские пельмени. География пельменей. Россия
21:00 Няньки
22:55 Игры с огнем
00:45 Миссия невыполнима: Племя изгоев
03:05 6 кадров. Сезон 8. 23-я - 28-я серии
Матч ТВ
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Специальный репортаж
10:25 Смешанные единоборства. UFC. Дж. Каннонир - Ш. Стрикланд
11:30 Есть тема!
12:55 Новости
13:00 Лица страны. Беслан Мудранов
13:20 Ты в бане!
13:50 Футбол на все времена
14:20 Новости
14:25 Баскетбол. Кубок России. Женщины. «Финал 4-х». 1/2 финала. «Динамо» (Курск) - МБА (Москва). Прямой эфир
16:20 Новости
16:25 Все на Матч!
16:55 Что по спорту? Кемерово
17:25 Баскетбол. Кубок России. Женщины. «Финал 4-х». 1/2 финала. УГМК (Екатеринбург) - «НИКА» (Сыктывкар). Прямой эфир
19:20 Новости
19:25 Все на Матч!
20:00 Смешанные единоборства. АСА. А. Сулейманов - И. Омаров. Прямой эфир
22:40 Все на Матч!
23:30 Автоспорт. Российская Дрифт серия. Гран-при-2022
00:40 Лица страны. Беслан Мудранов
01:00 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. «Тулица» (Тульская область) - «Динамо» (Краснодар)
02:55 Новости
03:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. МБА (Москва) - ЦСКА
РЕН ТВ
05:00 Тайны Чапман
06:00 Самые шокирующие гипотезы
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Документальный проект
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Плохая компания
22:10 Малыш на драйве
00:30 Однажды в Голливуде
03:15 Фобос
04:35 Невероятно интересные истории
Звезда
04:40 Смерть шпионам. Крым. 5-я и 8-я серии
09:00 Новости дня
09:20 Вариант «Омега». 5-я серия
10:45 23 декабря - День дальней авиации ВКС России
11:20 Отряд особого назначения
13:00 Новости дня
13:20 Москва - фронту
13:45 22 минуты
15:00 Военные новости
15:05 22 минуты
15:25 Горячий снег
18:00 Новости дня
18:45 Путь к Победе
19:40 Классик
22:00 Здравствуйте, товарищи!
23:00 Музыка+
00:00 Трактир на Пятницкой
01:30 Ночной патруль
03:05 Ставка
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва Годунова
07:00 Новости культуры
07:05 Легенды мирового кино. Ава Гарднер
07:30 Новости культуры
07:35 Искатели. Загадочная смерть досточтимого мастера
08:25 Новости культуры
08:30 Забытое ремесло. Трубочист
08:45 Город над головой. 4-я серия
10:00 Новости культуры
10:20 Шедевры старого кино. Девушка с характером
11:40 Открытая книга. Алексей Варламов. «Имя Розанова»
12:10 Цвет времени. Тициан
12:20 Талант. 4-я серия - «Главный конструктор»
13:35 Линия жизни. 95 лет со дня рождения Александра Ведерникова
14:30 Театральная летопись. Юбилей Ольги Антоновой. 2-я часть
15:00 Новости культуры
15:05 Письма из провинции. Боровичи (Новгородская область)
15:35 Энигма. Лука Пианка
16:15 Цвет времени. Уильям Тёрнер
16:25 Длинный день Кольки Павлюкова
17:00 2022 год. Юбилейный концерт к 90-летию Владимира Федосеева
18:45 Царская ложа
19:30 Новости культуры
19:45 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов «Синяя Птица»
20:50 Цвет времени. Караваджо
21:10 Линия жизни. Дмитрий Губерниев
22:05 Ненастье. 11-я серия
22:50 2 верник 2. Павел Чинарев и Елизавета Базыкина
23:40 Новости культуры
00:00 Сон в начале тумана
01:25 Искатели. «Русский Морган». Прерванная судьба
02:10 Цвет времени. Валентин Серов
02:25 «Бедная Лиза». «Про Ерша Ершовича»
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Черный список. Сезон 2. 7-я серия - «Японская кухня и косметологи»
05:40 Пятница News. 233-я серия
06:10 Кондитер. Сезон 4. 1-я серия - «Москва»
07:30 На ножах. Сезон 1. 7-я серия - «Ростов-на-Дону. У Бориса»
08:40 На ножах. Сезон 2. 7-я серия - «Новогодний корпоратив»
09:40 На ножах. Сезон 7. 19-я серия - «Москва. Чили»
10:50 Новые Пацанки. Сезон 1. 14-я серия
13:50 Четыре свадьбы. Сезон 3. 34-я серия
15:30 Четыре свадьбы. Сезон 3. 33-я серия
17:20 Четыре свадьбы. Сезон 3. 38-я серия
19:00 Сердце Ивлеевой. Сезон 1. 7-я серия
20:50 Астерикс и Обеликс в Британии
23:00 Астерикс на Олимпийских играх
01:20 Пятница News. 235-я серия
01:50 Черный список. Сезон 2. 3-я серия - «Нетрадиционная медицина и кондитеры»
02:50 Черный список. Сезон 1. 7-я серия - «Натяжные потолки и муж на час»
03:40 Пятница News. 234-я серия
04:10 Черный список. Сезон 1. 5-я серия - «Клининг офиса и переезды»
МИР
05:00 Развод
07:50 Дела судебные. Новые истории
10:00 Новости
10:10 В гостях у цифры
10:20 Дела судебные. Деньги верните
11:10 Дела судебные. Битва за будущее
12:10 Дела судебные. Новые истории
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните
14:05 Дела судебные. Битва за будущее
15:15 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
17:05 Мировое соглашение
17:55 Дела судебные. Новые истории
18:30 Новости
18:50 Слабое звено
19:40 Опасно для жизни!
21:30 На Дерибасовской хорошая погода, на Брайтон-Бич опять идут дожди
23:10 Мексиканский вояж Степаныча
00:40 Ягуар
02:15 Наше кино. История большой любви
02:40 Весёлые ребята
04:10 Мультфильмы
Время начала передач - московское.