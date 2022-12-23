Программа передач, ТВ программа на 23 декабря 2022



Программа передач телеканалов России на пятницу 23 декабря 2022 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма на 23.12.2022



1 канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 АнтиФейк

09:55 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

16:00 Мужское / Женское

16:50 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым

19:45 Поле чудес

21:00 Время

21:45 «Голос. Дети». 10-й юбилейный сезон. Сезон 10. Слепые прослушивания

23:20 «Горячий лед». Чемпионат России по фигурному катанию

00:40 «Олег Целков. Единственный из многих»

01:35 Информационный канал

04:40 Наедине со всеми



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

16:00 Вести

16:30 Малахов. Главная тайна Грушинского фестиваля

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:15 Вести. Местное время

21:30 Дуэты. Сезон 2

00:05 Улыбка на ночь

01:10 Мое любимое чудовище



ТВЦ



04:40 Развлекательная программа

05:20 Мой герой. Сергей Мигицко

06:00 Настроение

08:10 Петровка, 38

08:25 Коммуналка. 1-я серия

09:22 Коммуналка. 2-я серия

10:26 Коммуналка. 3-я серия

11:30 События

11:50 Коммуналка. 4-я серия

12:35 Шрам. 1-я серия

13:48 Шрам. 2-я серия

14:30 События

14:50 Город новостей

15:00 Шрам. 3-я серия

16:18 Шрам. 4-я серия

17:00 Актёрские драмы. Осторожно: фанаты!

17:50 События

18:10 Овраг. 1-я серия

19:09 Овраг. 2-я серия

20:00 Дама Треф. 1-я серия

20:57 Дама Треф. 2-я серия

22:00 «В центре событий» с Анной Прохоровой

23:00 Хорошие песни. Жестокий романс

00:25 Ищите женщину. 1-я серия

01:41 Ищите женщину. 2-я серия

02:50 Петровка, 38

03:05 Я счастливая

04:35 Документальный фильм



НТВ



04:55 Улицы разбитых фонарей 16. Чувство собственности

05:40 Улицы разбитых фонарей 16. Неотложное дело

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Мои университеты. Будущее за настоящим. Сезон 3

09:25 Следствие вели...

10:00 Сегодня

10:35 Следствие вели...

11:00 «Дороги будущего«. Научное расследование Сергея Малозёмова

12:00 ДедСад

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 ДНК

17:55 Жди меня

19:00 Сегодня

20:00 Пять минут тишины. Новые горизонты. 9-я - 12-я серии

00:00 «Своя правда» с Романом Бабаяном

01:45 Захар Прилепин. Уроки русского

02:15 Квартирный вопрос

03:05 Меч-2. Волчье логово

03:55 Меч-2. Симулянты

04:35 Их нравы!



5 канал



05:00 Известия

05:40 Игра с огнем. 1-я - 4-я серии

09:00 Известия

09:30 Без права на ошибку

11:15 Специалист. 1-я - 2-я серии

13:00 Известия

13:30 Специалист. 2-я - 6-я серии

17:30 Известия

18:00 Специалист. 6-я - 8-я серии

20:40 След. На безрыбье

21:25 След. Биоробот

22:20 След. Вселенная 26

23:10 Светская хроника

00:10 Они потрясли мир. Крис Кельми. Замыкая круг

00:55 Великолепная пятёрка-5. Приложение

01:35 Великолепная пятёрка-2. Загадка бизнес-центра

02:15 Великолепная пятёрка-5. Высшая точка

02:50 Великолепная пятёрка-2. Дважды утопленник

03:30 Великолепная пятёрка-5. Абажур

04:10 Великолепная пятёрка-2. Горькое наследство

04:50 Великолепная пятёрка-5. Потоп



Домашний



04:20 Давай разведёмся!

05:10 6 кадров

05:15 По делам несовершеннолетних

09:00 Давай разведёмся!

10:00 Тест на отцовство

12:15 Понять. Простить. «Продолжение рода». «Предубеждение»

13:20 Порча. Шаловливые ручки

13:50 Знахарка

14:20 Верну любимого. Кто быстрее

14:55 Любовь с закрытыми глазами. 1-я - 4-я серии

19:00 Чужой ребенок. 1-я - 4-я серии

23:05 Порча. «Тростинка». «Зов предков»

00:10 Знахарка

00:40 Верну любимого. Кто быстрее

01:10 Понять. Простить. «Продолжение рода». «Предубеждение»

02:00 От ненависти до любви. 20-я серия

02:50 Тест на отцовство

04:30 Давай разведёмся!



ТНТ



04:40 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 5. 112-я серия

05:25 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 5. 113-я серия

06:15 Однажды в России. Спецдайджест. 26-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 39-я серия

08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 14-я серия

08:25 Звездная кухня. 15-я серия

09:00 Вызов. 10-я серия

10:05 Однажды в России. Сезон 9. 224-я серия

11:05 Однажды в России. Сезон 9. 225-я серия

12:00 Однажды в России. 232-я серия

13:00 Наша Russia. Дайджест. 1-я - 12-я серии

18:50 Наша Russia. Дайджест. 28-я серия

19:00 Наша Russia. Дайджест. 13-я серия

19:30 Наша Russia. Дайджест. 14-я серия

20:00 Однажды в России. Сезон 9. 236-я серия

21:00 Комеди Клаб. Сезон 18. 765-я серия

22:00 Комеди Клаб. Сезон 18. 764-я серия

23:00 Открытый микрофон. Сезон 7. 154-я серия

00:00 Такое кино. 432-я серия

00:35 Бриджит Джонс: Грани разумного

02:20 Импровизация. Сезон 4. 84-я серия

03:10 Импровизация. Сезон 4. 85-я серия

03:55 Comedy Баттл. 5-я серия

04:40 Comedy Баттл. 6-я серия



СТС



04:45 6 кадров. Сезон 8. 16-я серия

05:05 6 кадров. Сезон 8. 18-я серия

05:25 6 кадров. Сезон 8. 21-я серия

05:40 6 кадров. Сезон 8. 22-я серия

06:00 Ералаш

07:00 Ералаш. Сезон 1. 293-я серия

07:05 Приключения Вуди и его друзей

09:00 Маска. Танцы. Сезон 1. 11-я серия

11:10 Звёздные Войны. Скайуокер. Восход

14:00 Уральские пельмени. #бабушкиннубук

14:20 Уральские пельмени. #шершеляфамов

14:40 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «Д»

16:15 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «Е»

17:50 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «Ы»

19:25 Уральские пельмени. География пельменей. Россия

21:00 Няньки

22:55 Игры с огнем

00:45 Миссия невыполнима: Племя изгоев

03:05 6 кадров. Сезон 8. 23-я - 28-я серии



Матч ТВ



07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Специальный репортаж

10:25 Смешанные единоборства. UFC. Дж. Каннонир - Ш. Стрикланд

11:30 Есть тема!

12:55 Новости

13:00 Лица страны. Беслан Мудранов

13:20 Ты в бане!

13:50 Футбол на все времена

14:20 Новости

14:25 Баскетбол. Кубок России. Женщины. «Финал 4-х». 1/2 финала. «Динамо» (Курск) - МБА (Москва). Прямой эфир

16:20 Новости

16:25 Все на Матч!

16:55 Что по спорту? Кемерово

17:25 Баскетбол. Кубок России. Женщины. «Финал 4-х». 1/2 финала. УГМК (Екатеринбург) - «НИКА» (Сыктывкар). Прямой эфир

19:20 Новости

19:25 Все на Матч!

20:00 Смешанные единоборства. АСА. А. Сулейманов - И. Омаров. Прямой эфир

22:40 Все на Матч!

23:30 Автоспорт. Российская Дрифт серия. Гран-при-2022

00:40 Лица страны. Беслан Мудранов

01:00 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. «Тулица» (Тульская область) - «Динамо» (Краснодар)

02:55 Новости

03:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. МБА (Москва) - ЦСКА



РЕН ТВ



05:00 Тайны Чапман

06:00 Самые шокирующие гипотезы

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Документальный проект

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Плохая компания

22:10 Малыш на драйве

00:30 Однажды в Голливуде

03:15 Фобос

04:35 Невероятно интересные истории



Звезда



04:40 Смерть шпионам. Крым. 5-я и 8-я серии

09:00 Новости дня

09:20 Вариант «Омега». 5-я серия

10:45 23 декабря - День дальней авиации ВКС России

11:20 Отряд особого назначения

13:00 Новости дня

13:20 Москва - фронту

13:45 22 минуты

15:00 Военные новости

15:05 22 минуты

15:25 Горячий снег

18:00 Новости дня

18:45 Путь к Победе

19:40 Классик

22:00 Здравствуйте, товарищи!

23:00 Музыка+

00:00 Трактир на Пятницкой

01:30 Ночной патруль

03:05 Ставка



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва Годунова

07:00 Новости культуры

07:05 Легенды мирового кино. Ава Гарднер

07:30 Новости культуры

07:35 Искатели. Загадочная смерть досточтимого мастера

08:25 Новости культуры

08:30 Забытое ремесло. Трубочист

08:45 Город над головой. 4-я серия

10:00 Новости культуры

10:20 Шедевры старого кино. Девушка с характером

11:40 Открытая книга. Алексей Варламов. «Имя Розанова»

12:10 Цвет времени. Тициан

12:20 Талант. 4-я серия - «Главный конструктор»

13:35 Линия жизни. 95 лет со дня рождения Александра Ведерникова

14:30 Театральная летопись. Юбилей Ольги Антоновой. 2-я часть

15:00 Новости культуры

15:05 Письма из провинции. Боровичи (Новгородская область)

15:35 Энигма. Лука Пианка

16:15 Цвет времени. Уильям Тёрнер

16:25 Длинный день Кольки Павлюкова

17:00 2022 год. Юбилейный концерт к 90-летию Владимира Федосеева

18:45 Царская ложа

19:30 Новости культуры

19:45 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов «Синяя Птица»

20:50 Цвет времени. Караваджо

21:10 Линия жизни. Дмитрий Губерниев

22:05 Ненастье. 11-я серия

22:50 2 верник 2. Павел Чинарев и Елизавета Базыкина

23:40 Новости культуры

00:00 Сон в начале тумана

01:25 Искатели. «Русский Морган». Прерванная судьба

02:10 Цвет времени. Валентин Серов

02:25 «Бедная Лиза». «Про Ерша Ершовича»

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Черный список. Сезон 2. 7-я серия - «Японская кухня и косметологи»

05:40 Пятница News. 233-я серия

06:10 Кондитер. Сезон 4. 1-я серия - «Москва»

07:30 На ножах. Сезон 1. 7-я серия - «Ростов-на-Дону. У Бориса»

08:40 На ножах. Сезон 2. 7-я серия - «Новогодний корпоратив»

09:40 На ножах. Сезон 7. 19-я серия - «Москва. Чили»

10:50 Новые Пацанки. Сезон 1. 14-я серия

13:50 Четыре свадьбы. Сезон 3. 34-я серия

15:30 Четыре свадьбы. Сезон 3. 33-я серия

17:20 Четыре свадьбы. Сезон 3. 38-я серия

19:00 Сердце Ивлеевой. Сезон 1. 7-я серия

20:50 Астерикс и Обеликс в Британии

23:00 Астерикс на Олимпийских играх

01:20 Пятница News. 235-я серия

01:50 Черный список. Сезон 2. 3-я серия - «Нетрадиционная медицина и кондитеры»

02:50 Черный список. Сезон 1. 7-я серия - «Натяжные потолки и муж на час»

03:40 Пятница News. 234-я серия

04:10 Черный список. Сезон 1. 5-я серия - «Клининг офиса и переезды»



МИР



05:00 Развод

07:50 Дела судебные. Новые истории

10:00 Новости

10:10 В гостях у цифры

10:20 Дела судебные. Деньги верните

11:10 Дела судебные. Битва за будущее

12:10 Дела судебные. Новые истории

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните

14:05 Дела судебные. Битва за будущее

15:15 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

17:05 Мировое соглашение

17:55 Дела судебные. Новые истории

18:30 Новости

18:50 Слабое звено

19:40 Опасно для жизни!

21:30 На Дерибасовской хорошая погода, на Брайтон-Бич опять идут дожди

23:10 Мексиканский вояж Степаныча

00:40 Ягуар

02:15 Наше кино. История большой любви

02:40 Весёлые ребята

04:10 Мультфильмы



Время начала передач - московское.



















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