Программа 1 канала на 23 декабря 2022, телепрограмма на весь день

Телепрограмма 1 канала на 23 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач 1 канал 23.12.2022



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 АнтиФейк

09:55 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

16:00 Мужское / Женское

16:50 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым

19:45 Поле чудес

21:00 Время

21:45 «Голос. Дети». 10-й юбилейный сезон. Сезон 10. Слепые прослушивания

23:20 «Горячий лед». Чемпионат России по фигурному катанию

00:40 «Олег Целков. Единственный из многих»

01:35 Информационный канал

04:40 Наедине со всеми



В программе возможны изменения.