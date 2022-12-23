Программа ТВЦ на 23 декабря 2022, телепрограмма на весь день

Телепрограмма ТВЦ на 23 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач ТВЦ 23.12.2022
04:40 Развлекательная программа
05:20 Мой герой. Сергей Мигицко
06:00 Настроение
08:10 Петровка, 38
08:25 Коммуналка. 1-я серия
09:22 Коммуналка. 2-я серия
10:26 Коммуналка. 3-я серия
11:30 События
11:50 Коммуналка. 4-я серия
12:35 Шрам. 1-я серия
13:48 Шрам. 2-я серия
14:30 События
14:50 Город новостей
15:00 Шрам. 3-я серия
16:18 Шрам. 4-я серия
17:00 Актёрские драмы. Осторожно: фанаты!
17:50 События
18:10 Овраг. 1-я серия
19:09 Овраг. 2-я серия
20:00 Дама Треф. 1-я серия
20:57 Дама Треф. 2-я серия
22:00 «В центре событий» с Анной Прохоровой
23:00 Хорошие песни. Жестокий романс
00:25 Ищите женщину. 1-я серия
01:41 Ищите женщину. 2-я серия
02:50 Петровка, 38
03:05 Я счастливая
04:35 Документальный фильм
В программе возможны изменения.