Программа ТВЦ на 23 декабря 2022, телепрограмма на весь день

Телепрограмма ТВЦ на 23 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач ТВЦ 23.12.2022



04:40 Развлекательная программа

05:20 Мой герой. Сергей Мигицко

06:00 Настроение

08:10 Петровка, 38

08:25 Коммуналка. 1-я серия

09:22 Коммуналка. 2-я серия

10:26 Коммуналка. 3-я серия

11:30 События

11:50 Коммуналка. 4-я серия

12:35 Шрам. 1-я серия

13:48 Шрам. 2-я серия

14:30 События

14:50 Город новостей

15:00 Шрам. 3-я серия

16:18 Шрам. 4-я серия

17:00 Актёрские драмы. Осторожно: фанаты!

17:50 События

18:10 Овраг. 1-я серия

19:09 Овраг. 2-я серия

20:00 Дама Треф. 1-я серия

20:57 Дама Треф. 2-я серия

22:00 «В центре событий» с Анной Прохоровой

23:00 Хорошие песни. Жестокий романс

00:25 Ищите женщину. 1-я серия

01:41 Ищите женщину. 2-я серия

02:50 Петровка, 38

03:05 Я счастливая

04:35 Документальный фильм



В программе возможны изменения.